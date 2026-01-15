ॲपलचे एम5 प्रो आणि एम5 मॅक्स चिप्ससह नवीन मॅकबुक प्रो लवकरच येणार?
ॲपल लवकरच एम5 प्रो आणि एम5 मॅक्स चिप्ससह शक्तिशाली मॅकबुक प्रो मॉडेल्स लॉंच करू शकतं. 28 जानेवारीला क्रिएटर सूट सबस्क्रिप्शनसोबत यांचं अनावरण होण्याची शक्यता आहे.
Published : January 15, 2026 at 12:08 PM IST
मुंबई : ॲपल आपल्या मॅकबुक प्रो लाइनअपला अधिक शक्तिशाली मॉडेल्ससह विस्तारित करण्याची तयारी करत आहे. एम5 प्रो आणि एम5 मॅक्स चिप्सनं सुसज्ज असलेल्या नवीन हाय-एंड मॅकबुक प्रो मॉडेल्सचं अनावरण 28 जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. ही माहिती मॅकवर्ल्डच्या अहवालावर आधारित आहे. ही तारीख निश्चित नसून, पूर्णपणे अनुमानावर आधारित आहे.
संभाव्य लॉंच तारीख
मॅकवर्ल्डच्या अहवालानुसार, 28 जानेवारी रोजी बुधवार आहे आणि ॲपलनं यापूर्वी अनेकदा बुधवारी हार्डवेअर घोषणा केल्या आहेत. क्रिएटर सूट सबस्क्रिप्शनमध्ये फायनल कट प्रो, लॉजिक प्रो यांसारखी प्रो-ग्रेड सॉफ्टवेअर्स समाविष्ट आहेत, जी क्रिएटिव्ह प्रोफेशनल्सना लक्ष्य करतात. ॲपलचा इतिहास पाहता, प्रो-लेव्हल सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर एकत्र आणण्याची शक्यता बळकट आहे.
एम5 सिरीजकडू अपेक्षा
ॲपलनं ऑक्टोबर 2025 मध्ये एम5 चिपसह 14-इंच मॅकबुक प्रो मॉडेल लॉंच केलं होतं. हे मॉडेल सुधारित एआय परफॉर्मन्स, जलद ग्राफिक्स आणि अधिक सक्षम न्यूरल इंजिनवर केंद्रित होतं. मात्र, त्यावेळी 16-इंच मॅकबुक प्रो किंवा एम5 प्रो/एम5 मॅक्स व्हेरिएंट्सना अपडेट मिळाले नव्हते. आता 28 जानेवारीच्या संभाव्य लॉंचमध्ये ही कमतरता भरून काढली जाऊ शकते. नवीन लाइनअपमध्ये पहिल्यांदाच 16-इंच मॅकबुक प्रोला एम5 चिप मिळेल, तसंच 14-इंच आणि 16-इंच मॉडेल्सना एम5 प्रो आणि एम5 मॅक्स चिप्स मिळतील. या चिप्स स्टँडर्ड एम5 पेक्षा अधिक सीपीयू आणि जीपीयू कोअर्स देऊ शकतात, ज्यामुळं उच्च-स्तरीय वर्कलोड्ससाठी उत्तम परफॉर्मन्स मिळेल. मात्र, आर्किटेक्चरल दृष्ट्या फार मोठे बदल अपेक्षित नाहीत.
भारतातील किंमत
भारतात सध्याचे 14-इंच मॅकबुक प्रो 2025 (एम5 चिपसह) मॉडेलची किंमत 1,69,900 पासून सुरू होते. हे लॅपटॉप मॅकोस ताहो ऑपरेटिंग सिस्टीमसह येतात. नवीन एम5 प्रो आणि एम5 मॅक्स मॉडेल्सच्या किंमती निश्चितच यापेक्षा जास्त असतील, कारण ते हाय-एंड कॉन्फिगरेशनसाठी असतील. क्रिएटिव्ह प्रोफेशनल्स, व्हिडिओ एडिटर्स, म्युझिशियन्स आणि डेव्हलपर्ससाठी हे मॉडेल्स विशेष आकर्षण ठरतील. सध्या तरी 28 जानेवारीची तारीख केवळ अनुमान आहे. ॲपलनं याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही. तरीही, क्रिएटर सूटची घोषणा आणि ॲपलचा मागील लॉंच पॅटर्न्स पाहता ही शक्यता रोचक आहे. ॲपल प्रो यूजर्सना अधिक शक्तिशाली हार्डवेअर आणि एकात्मिक सॉफ्टवेअर इकोसिस्टिम देण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. लवकरच अधिकृत माहिती येण्याची अपेक्षा आहे.
