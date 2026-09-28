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अवघ्या9,649 रुपयांना itel Zeno 300 का खरेदी करावा?

itel नं 10,000 पेक्षा कमी किमतीत नवीन Zeno 300 स्मार्टफोन लाँच केला. कॉम्पॅक्ट डिस्प्ले, मजबूत बांधणी आणि मोठी बॅटरी असलेला यात एक उत्तम पर्याय आहे.

itel Zeno 300
itel Zeno 300 (itel)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 3:26 PM IST

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मुंबई: itel नं 10,000 च्या आतील किंमत श्रेणीमध्ये आपल्या नविन स्मार्टफोन लॉंच केला आहे. कंपनीनं Zeno 300 नावाचा नवीन 4G-सक्षम स्मार्टफोन सादर केला आहे. हा फोन कॉम्पॅक्ट डिस्प्ले आणि मजबूत बांधणीसह येतो. एंट्री-लेव्हल वापरकर्ते, फीचर फोनवरून अपग्रेड करणारे लोक, सामान्य वापरकर्ते आणि पहिल्यांदाच स्मार्टफोन खरेदी करणारे तरुण यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

itel Zeno 300
itel Zeno 300 (itel)

एन्ट्री-लेव्हल' श्रेणीतील एक उत्कृष्ट पर्याय : 9,649 रुपयांच्या किमतीत itel Zeno 300 हा 'एन्ट्री-लेव्हल' श्रेणीतील एक उत्कृष्ट पर्याय आहे; विशेषतः जर तुम्ही अति-उच्च कामगिरीपेक्षा (high-end performance) उत्तम बॅटरी लाईफ आणि मजबूत टिकाऊपणाला अधिक महत्त्व देत असाल. हा फोन प्रामुख्यानं अशा लोकांसाठी डिझाइन केला आहे जे 'फीचर फोन'वरून 'स्मार्टफोन'कडे वळत आहेत, तसंच विद्यार्थी किंवा ज्यांना विश्वासार्ह 'बॅकअप डिव्हाइस'ची गरज आहे, त्यांच्यासाठीही हा एक उत्तम पर्याय आहे. चला, या फोनबद्दल अधिक जाणून घेऊया...

किंमत, उपलब्धता आणि विक्रीचे तपशील: itel Zeno 300 हा 4GB रॅम (RAM) आणि 64GB स्टोरेज असलेल्या एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. या फोनची किंमत 9,649 आहे. यात सिल्व्हर मिस्ट (Silver Mist), क्लासिक ब्लॅक (Classic Black) आणि लॅव्हेंडर पर्पल (Lavender Purple) असे रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. हा स्मार्टफोन सध्या Amazon India वर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

itel Zeno 300
itel Zeno 300 (itel)

डिस्प्ले आणि एर्गोनॉमिक्स: या फोनमध्ये 6.56-इंचाचा LCD डिस्प्ले आहे, जो HD+ रिझोल्यूशन आणि 90Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. या श्रेणीतील बहुतेक फोनमध्ये 6.75 इंच किंवा त्यापेक्षा मोठे स्क्रीन असतात, मात्र Zeno 300 चा आकार लहान असल्यानं तो वापरण्यास अधिक सोयीस्कर ठरतो. लहान हात असलेल्या वापरकर्त्यांना स्क्रीनच्या वरच्या भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी जास्त ताण द्यावा लागणार नाही.

itel Zeno 300
itel Zeno 300 (itel)

प्रोसेसर, बॅटरी आणि कामगिरी: या डिव्हाइसमध्ये Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा चिपसेट 4G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो. चॅटिंग, व्हिडिओ पाहणे, वेब ब्राउझिंग आणि साधे 2D गेम्स खेळणे यांसारख्या गोष्टींसाठी याची कामगिरी समाधानकारक असेल. या फोनमध्ये 6,000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे आणि तो 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो.

itel Zeno 300
itel Zeno 300 (itel)

कॅमेरा, सॉफ्टवेअर आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्ये: कॅमेराच्या बाबतीत, यात मागील बाजूस 8 MP चा मुख्य कॅमेरा आणि समोरील बाजूस 5 MP चा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन 'Android 16 Go' वर चालतो; ही 'लाइटवेट' (हलकी) आवृत्ती मर्यादित रॅम (RAM) आणि कमी शक्तिशाली हार्डवेअर असलेल्या फोनसाठी आदर्श आहे. अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमध्ये DTS ऑडिओ, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड सर्टिफिकेशनचा समावेश आहे. itel नं यात 'UltraLink Free Call' हे वैशिष्ट्य देखील समाविष्ट केलं आहे, ज्यामुळं कमी नेटवर्क असलेल्या भागात ब्लूटूथद्वारे कॉल करणे शक्य होतं. तथापि, ही सुविधा केवळ itel वापरकर्त्यांमध्ये आणि मर्यादित अंतरापर्यंतच काम करते. याव्यतिरिक्त, 100 दिवसांची मोफत स्क्रीन रिप्लेसमेंट वॉरंटी दिली जात आहे, ज्यामुळं खरेदीदारांचा विश्वास वाढतो.

itel Zeno 300
itel Zeno 300 (itel)

फोन खरेदी करावा का? : सध्या, बहुतेक ब्रँड्स 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या श्रेणीमध्ये केवळ 4G फोन देत आहेत. अशा परिस्थितीत, बजेटचा विचार करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी itel Zeno 300 हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. ज्यांना पुढील काही वर्षे 4G कनेक्टिव्हिटीवरच समाधान मानणाऱ्यांसाठी हा फोन योग्य आहे. जरी याचा कॅमेरा दर्जा आणि कामगिरी महागड्या फोनसारखी नसली, तरीही पहिल्यांदाच स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांसाठी, व्हिडिओ आणि चित्रपट पाहण्यासाठी तसेच सोशल मीडिया वापरण्यासाठी तो पुरेसा आहे.

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