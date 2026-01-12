PSLV C62 मोहीम अपयशी: तिसऱ्या टप्प्यात व्यत्यय, डेटा विश्लेषण सुरू - इस्रो अध्यक्ष
इस्रोच्या PSLV-C62 EOS N1 मोहिमेला अपयश आलंय. तिसऱ्या टप्प्याच्या शेवटी व्यत्यय आल्यानं रॉकेटचा मार्ग भरकटलाय. अध्यक्ष डॉ. व्ही.
Published : January 12, 2026 at 12:51 PM IST
श्रीहरिकोटा : इस्रोच्या PSLV-C62 EOS-N1 मोहिमेला अपयश आलंय. उड्डाणानंतर तिसऱ्या टप्प्याच्या शेवटी रॉकेटमध्ये व्यत्यय आल्यानं मोहीम अपूर्ण राहिली. इस्रो अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी श्रीहरिकोटा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 12 जानेवारी 2026 रोजी श्रीहरिकोटा येथून सकाळी 10:18 वाजता उड्डाण केलेल्या PSLV-C62 रॉकेटची भारताची नववर्षातील पहिली अंतराळ मोहीम अपयशी ठरली. उड्डाणानंतर अवघ्या आठ मिनिटांत तिसऱ्या टप्प्यात (PS3) "प्रदर्शनात व्यत्यय" आल्यानं रॉकेट मार्ग भटकलं. यामुळं DRDO चे रणनीतिक उपग्रह 'अन्वेषा' आणि इतर 15 उपग्रह कक्षेत स्थापित करण्यात अपयश आलं. इस्रो अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी ही हानी मान्य करताना सांगितलं की, तिसऱ्या टप्प्यात चेंबर दाबात अचानक घट झाल्यानं आवश्यक थ्रस्ट मिळालं नाही आणि उपग्रह कक्षेत पोहोचू शकले नाहीत. इस्रोच्या 'वर्कहॉर्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या PSLV च्या सलग दुसऱ्या अपयशानं भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाला मोठा धक्का बसला आहे. 2025 मधील PSLV-C61 अपयशानंतरही तिसऱ्या टप्प्यातील हीच समस्या पुन्हा उद्भवल्यानं चिंता वाढली आहे.
डॉ. नारायणन म्हणाले, “आम्ही PSLV-C62 EOS-N1 मोहीम हाती घेतली होती. PSLV हे चार टप्प्यांचं वाहन आहे. पहिला टप्पा सॉलिड मोटरसह दोन स्ट्रॅप-ऑन बूस्टरचा, दुसरा टप्पा लिक्विड, तिसरा टप्पा सॉलिड आणि चौथा टप्पा लिक्विड आहे. तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत वाहनाची कामगिरी अपेक्षेनुसार आणि अंदाजानुसार होती. मात्र तिसऱ्या टप्प्याच्या शेवटाकडे वाहनात काही व्यत्यय दिसून आला आणि मार्गात विचलन झाले. परिणामी मोहीम अपेक्षेनुसार पुढे नेता आली नाही. आता आम्ही सर्व ग्राउंड स्टेशनमधून मिळालेल्या डेटाचं विश्लेषण करत आहोत. विश्लेषण पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला पूर्ण माहिती देऊ.” इस्रोनं अद्याप अपयशाचं नेमकं कारण जाहीर केलेलं नाही. मात्र तिसऱ्या टप्प्यातील व्यत्ययामुळं उपग्रह कक्षेत स्थापित होऊ शकले नाहीत, असं प्राथमिक निरीक्षण आहे. इस्रो लवकरच अधिकृत अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे.
कंट्रोल रूममध्ये शांतता
मोहीमचे सुरुवात काही मिनिटे परिपूर्ण होती. रॉकेटनं नियोजित वेळेत बूस्टर सोडलं आणि वातावरण झेप घेतली. मात्र तिसऱ्या टप्प्याच्या कार्यानंतर मिशन कंट्रोल रूममध्ये शांतता पसरली. टेलिमेट्री स्क्रीनवर रॉकेट अनियंत्रितपणे फिरू लागलं होतं.
PSLV-C61 च्या चेंबर दाबात घट
विशेषतः चेंबर दाबात झालेली घट हीच समस्या मे 2025 मधील PSLV-C61 अपयशातही होती. पुरेसा दाब न मिळाल्यानं इंजिनला आवश्यक 'किक' मिळालं नाही आणि रॉकेट कक्षेत पोहोचू शकलं नाही. आता हे उपग्रह पृथ्वीच्या वातावरणात परत येऊन भस्म होणार आहेत. या मोहिमेची दखल विशेष होती. मुख्य पेलोड DRDO चा 'अन्वेषा' हा 500 किमी उंचीवरून उड्डाण करणारा 'सुपर-आय' उपग्रह होता. त्याचबरोबर 'आयुलसॅट' हा भारताचा पहिला 'ऑर्बिटल ' उपग्रह होता, जो अंतराळात उपग्रहांना इंधन भरू शकला असता. या दोन्ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानच्या नुकसानमुळं भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाला मोठा झटका बसला आहे.
पुन्हा उभारीची प्रतीक्षा
इस्रो अध्यक्ष नारायणन यांनी सांगितलं की, "आम्ही या बिघाडाच्या मूळ कारणाचा सखोल अभ्यास करत आहोत." इस्रोची लवचिकता जगप्रसिद्ध आहे, तरी हे अपयश 2026 च्या अंतराळ दिनदर्शिकेवर अनिश्चिततेचं ढग निर्माण करण्याची शक्यता आहे. PSLV सध्या ग्राउंडेड आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 'मशीनमधील बिघाड' इस्रो कसा दूर करेल, याकडं देशाचं लक्ष लागलं आहे. भारतीय अंतराळ संशोधनाची ही परीक्षा पुन्हा एकदा इस्रोची दृढता सिद्ध करेल, अशी आशा आहे.
