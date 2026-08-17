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गुगलनं बंद केले 449 यूट्यूब चॅनेल्स; राजकीय मजकुरामुळं कारवाई

गुगलनं बंद केले 449 यूट्यूब चॅनेल्सवर बंदी घातलीय. त्यामुळं खळबळ उडाली आहे. मात्र, या यूट्यूब चॅनेल्सवर का बंदी घातली? चला जाणून घेऊया...

Google shut down 449 YouTube channels
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 4:59 PM IST

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सोल: राजकीय मजकुराशी संबंधित मुद्द्यांमुळं गुगलनं या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत दक्षिण कोरियन 449 यूट्यूब चॅनेल्स बंद केले आहेत. याव्यतिरिक्त, दक्षिण कोरियाच्या प्रसारमाध्यम नियामकानं गुगल आणि ॲपलवर ॲप मार्केटमधील त्यांच्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. या घडामोडींमुळं अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संबंधांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

निवडणुकीपूर्वीच चॅनेल्स बंद: सोल येथील एका अहवालानुसार, गुगलच्या 'थ्रेट ॲनालिसिस ग्रुप'नं त्यांच्या "इन्फ्लुएन्स ऑपरेशन्स बुलेटिन Q2 2026" मध्ये म्हटलं की, एकूण 449 दक्षिण कोरियन यूट्यूब चॅनेल्स बंद करण्यात आली आहे. कंपनीनं एप्रिलमध्ये 22, मेमध्ये 367 आणि जूनमध्ये 60 चॅनेल्स बंद केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. सर्वाधिक चॅनेल्स मे महिन्यात बंद करण्यात आली आहेत. 'योनहाप न्यूज एजन्सी'च्या अहवालात म्हटलंय की, दक्षिण कोरियन सरकारवर टीका केल्यामुळं ही चॅनेल बंद करण्यात आली आहेत. तसंच ही चॅनेल विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या बाजूनं किंवा विरोधात मजकूर प्रसारित करत, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

राजकीय दृष्टिकोनातून कारवाई : 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीपासून ते 2026 च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत गुगलनं दक्षिण कोरियातील कोणतंही यूट्यूब चॅनेल बंद केलं नव्हतं. मात्र, त्याच कालावधीत चीनशी संबंधित 9,173 आणि रशियाशी संबंधित 2,083 चॅनेल्स बंद करण्यात आली होती. दक्षिण कोरियन चॅनेल्सविरुद्धची ही अचानक केलेली कारवाई राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. विशेषतः निवडणुकांच्या काळात मोठ्या संख्येनं चॅनेल्स बंद केल्यामुळं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

टेलिकम्युनिकेशन्स बिझनेस ॲक्टचं उल्लंघन : गेल्या आठवड्यात, दक्षिण कोरियाच्या प्रसारमाध्यम नियामक संस्थेनं (कोरिया मीडिया कम्युनिकेशन्स कमिशन' KMCC) निष्कर्ष काढला की, अमेरिकन कंपन्या 'गुगल' आणि 'ॲपल' यांनी ॲप बाजारपेठेतील आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केला आहे. KMCC च्या एका नियमित बैठकीत नमूद करण्यात आलं की, या दोन्ही कंपन्यांनी 'टेलिकम्युनिकेशन्स बिझनेस ॲक्ट'मधील (दूरसंचार व्यवसाय कायदा) 2021 च्या सुधारणांचं उल्लंघन केलं आहे. या सुधारणांनंतर, गुगल आणि ॲपलनं ग्राहकांना 'थर्ड-पार्टी पेमेंट गेटवेज'द्वारे (तृतीय-पक्ष पेमेंट सुविधा) ॲप-संबंधित खरेदी करण्याची मुभा दिली; मात्र, 'इन-ॲप' खरेदीव्यतिरिक्त इतर व्यवहारांवर त्यांनी सुमारे 26% व्यवहार शुल्क (transaction fee) आकारले. कायद्याचा मूळ उद्देशच डावलला जात असल्यामुळे या पद्धतीवर टीका झाली. ऑक्टोबर 2023 मध्ये दक्षिण कोरियाच्या नियामक संस्थेनं या बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर जास्तीत जास्त दंड आकारण्याचा इशारा दिला होता, तरीही अद्याप कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही. आता KMCC नं नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं मान्य केलं असून, दंडाची नेमकी रक्कम नंतर निश्चित केली जाईल, असं स्पष्ट केले आहे.

या घडामोडींमुळं दक्षिण कोरियामध्ये गुगल आणि ॲपलसारख्या जागतिक कंपन्यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. यूट्यूब चॅनेल्स बंद करण्याच्या निर्णयामुळं राजकीय अभिव्यक्ती आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मची उत्तरदायित्व यांबाबतचे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. त्याच वेळी, ॲप मार्केटप्लेसशी संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळं नियामक कार्यक्षमतेबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत. या घटनांचा तंत्रज्ञान कंपन्या आणि स्थानिक सरकारे यांच्यातील भविष्यातील संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. दक्षिण कोरियासारख्या तंत्रज्ञान-प्रधान देशात, अशा प्रकारच्या कृती आणि नियमांचं पालन यांबाबत अधिक पारदर्शकतेची अपेक्षा केली जाते.

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