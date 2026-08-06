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SpaceX चे रॉकेट चंद्रावर का आदळलं?, चिलीमधील दुर्बिणीनं अवशेषांचा टिपला धूर

SpaceX चे रॉकेट चंद्रावर (SpaceX Falcon 9 rocket crash) आदळ्याची घटना घडलीय. चिलीमधील एका दुर्बिणीनं धडकेमुळं चंद्रावर आकाशात उडालेल्या अवशेषांचा धूर टिपलाय.

Why did SpaceX Falcon 9 rocket crash
SpaceX Falcon 9 rocket (SpaceX)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 10:28 AM IST

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केप कॅनवेरल, फ्लोरिडा: SpaceX रॉकेटचा एक अवशेष चंद्रावर (SpaceX Falcon 9 rocket crash into Moon ) आदळलाय. गेल्या वर्षभरात या रॉकेटचा मार्ग बदलला होता आणि तो चंद्राच्या दिशेनं वळला होता. ही धडक प्रत्यक्ष पाहिली गेली नाही, तरी चिलीमधील एका दुर्बिणीनं धडकेनंतर उडालेल्या अवशेषांचा धूर टिपला. अपेक्षेप्रमाणे, बुधवारी SpaceX रॉकेटचा अवशेष चंद्रावर आदळला. गेल्या वर्षभरात रॉकेटचा मार्ग बदलल्यामुळं ते चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या दिशेनं गेलं. ही टक्कर कोणीही प्रत्यक्ष पाहिली नाही, मात्र चिलीमधील एका दुर्बिणीनं धडकेमुळं निघालेल्या अवशेषांचा धूर टिपला.

चंद्रावरील वाढत्या अवशेषांबाबत चिंता : केप कॅनवेरलवरून प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या 'फाल्कन' (Falcon) रॉकेटच्या वरच्या टप्प्यानं (upper stage) दोन खाजगी लँडर्स अवकाशात सोडले होते, 'फायरफ्लाय एरोस्पेस'चे 'ब्लू घोस्ट' (Blue Ghost) आणि 'आयस्पेस'चे (ispace) 'रेझिलियन्स' (Resilience). यात 'रेझिलियन्स' भरकटलं होतं, परंतु 'ब्लू घोस्ट' चंद्रावर यशस्वीरित्या उतरलं; खाजगी अंतराळयानाची चंद्रावरील ही पहिली यशस्वी लँडिंग ठरली. मात्र, रॉकेटचा चार टन वजनाचा भाग अवकाशात मुक्तपणे तरंगत राहिला. सौर प्रक्रिया आणि गुरुत्वाकर्षण यांच्या एकत्रित परिणामांमुळं अखेरीस हे रॉकेट चंद्रावर आदळलं.

SpaceX चे रॉकेट चंद्रावर का आदळले? : जानेवारी 2025 मधील चंद्र मोहिमेनंतर अंतराळात तरंगत राहिलेला 'स्पेसएक्स फाल्कन 9' (SpaceX Falcon 9) रॉकेटचा वरचा टप्पा (upper stage) अनपेक्षितपणे ताशी सुमारे 8,700 किमी वेगानं चंद्रावर आदळला. या मोहिमेदरम्यान रॉकेटचे सर्व इंधन संपल्यामुळं त्याला नियंत्रितरीत्या परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रणोदक (propellant) शिल्लक नव्हतं; परिणामी, गुरुत्वाकर्षण आणि सौर क्रियाकलाप यांच्या एकत्रित प्रभावामुळं ते रॉकेट चंद्रावर जाऊन धडकलं.

ताशी 8,700 किमी वेगानं धडक: बुधवारी हे रॉकेट ताशी सुमारे 5,4000 मैल (8,700 किमी) वेगाने चंद्रावर आदळले. या धडकेनंतर 'युरोपियन सदर्न ऑब्झर्व्हेटरी'च्या 'व्हेरी लार्ज टेलिस्कोप'नं (VLT) किमान पाच ते दहा मिनिटांपर्यंत अवकाशात पसरणारा सोडियम आणि लिथियमचा मार्ग (trail) टिपला. बोस्टन युनिव्हर्सिटीचे कार्ल श्मिट यांनी सांगितलं की, त्यांच्या निरीक्षणांमुळं चंद्रावरील धडकेच्या खुणांची 100% पुष्टी होते. निवृत्त खगोलभौतिकशास्त्रज्ञ जोनाथन मॅकडॉवेल यांनी मंगळवारी रात्रीच निरीक्षण केलं होतं की, हा अवशेष थेट चंद्राच्या दिशेनं जात आहे. धडकेसाठी अपेक्षित जागा 'आइन्स्टाइन क्रेटर' (Einstein Crater) जवळील धूळयुक्त आणि ओसाड प्रदेश होती, जे पृथ्वीवरून पाहणे कठीण आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये चीनचं एक रॉकेटही चंद्रावर आदळलं होतं. स्पेसएक्सच्या (SpaceX) ज्युलियाना शाईमन यांनी सांगितलं की, भविष्यात अशा धडका टाळण्यासाठी कंपनी नासा आणि इतर संस्थांसोबत काम करत आहे. ही विशिष्ट धडक अनपेक्षित किंवा अनावधानानं झालेली होती.

नजीकच्या काळात चंद्रावरील हालचालींमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. नासाच्या 'आर्टेमिस' (Artemis) कार्यक्रमांतर्गत आगामी काही वर्षांत अनेक रोबोटिक मोहिमा राबवण्याचं नियोजन आहे. अंतराळवीर स्पेसएक्स आणि ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) यांनी विकसित केलेल्या लँडर्सचा वापर करून चंद्राच्या पृष्ठभागावर पोहोचतील. 2028 पर्यंत अंतराळवीरांना घेऊन चंद्रावर उतरण्याची मोहीम पार पडू शकते. मॅकडॉवेल यांनी म्हटलं की, "चंद्राभोवतीचं अवकाश आता गजबजणार आहे. अशा परिस्थितीत, या प्रकारच्या धडका आणि त्यामुळे शेकडो मैलांपर्यंत पसरणारे धुळीचे लोट या गोष्टी यापुढं स्वीकारार्ह राहणार नाहीत."

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SPACEX FALCON 9 ROCKET CRASH
FALCON 9 ROCKET CRASH
FALCON 9 ROCKET CRASH INTO MOON
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