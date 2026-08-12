एन. चंद्रशेखरन यांनी टाटा सन्सचं का सोडलं अध्यक्षपद?; जाणून घ्या कारण?
एन चंद्रशेखरन यांनी टाटा सन्सचं अध्यक्षपद सोडलं आहे. 18 ऑगस्टच्या वार्षिक सभेपूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला.
Published : August 12, 2026 at 12:34 PM IST
मुंबई : टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी देण्यात आला आहे. कंपनीच्या राजीनामा कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वीची बैठक 18 ऑगस्टला होणार आहे. चंद्रशेखरन यांनी सांगितलं की त्यांनी टाटा ग्रुपमध्ये 40 वर्षे काम पूर्ण केलं आहे आणि आता ते पुन्हा नियुक्तीसाठी अर्ज करणार नाहीत. या निर्णामुळं टाटा ग्रुपच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे.
Tata Sons Chairman N Chandrasekaran says he will not seek reappointment when his term ends on Feb 20, 2027, asks board to decide successor— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2026
Tata Sons Chairman N Chandrasekaran says reappointment proposal failed to win unanimous board support; won't seek another term pic.twitter.com/rzpyvCajDF
टाटा ट्रस्ट्स आणि बोर्डमधील मतभेद: एन. चंद्रशेखरन यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे, “मी टाटा ग्रुपमध्ये 40 वर्षे काम केलंय. या आदरणीय संस्थेला योगदान देण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. गेल्या दशकात टाटा सन्सचे नेतृत्व करणे ही मोठी सन्मानाची आणि जबाबदारीची गोष्ट होती.” त्यांची सध्याची मुदत फेब्रुवारी 2027पर्यंत आहे. मात्र त्यांनी स्पष्ट केलं की मुदत संपल्यानंतर ते पुन्हा नियुक्ती मागणार नाहीत. “मी बोर्डला लवकरच उत्तराधिकारी निवडीबाबत निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे, जेणेकरून योग्य निवड होईल,”.
शेअर्समध्ये मोठी घसरण : राजीनाम्यानंतर टाटा ग्रुपच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. सकाळी 11:30 वाजता टाटा पॉवर शेअर्स 1.26 टक्क्यांनी खाली आला, टीसीएस 3.9 टक्क्यांनी, टाटा स्टीलचे शेअर्स 1.83 टक्क्यांनी पडले. यात टीसीएस, टाटा स्टील आणि टाटा पॉवर यांचा समावेश आहे. राजीनाम्यामागे शेअरहोल्डर्सशी तणाव आणि टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्याशी मतभेद असल्याचं सांगितलं जात आहे. चंद्रशेखरन यांच्या निवेदनात एका बोर्ड सदस्यानं 2027 नंतर मुदतवाढीला पाठिंबा न दिल्याचा उल्लेख आहे, त्यामुळं एकमताचा अभाव असल्यानं त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला, असं म्हटलंय.
Tata Sons Chairman, N Chandrasekaran, released a statement, " i have communicated to the tata sons board that i have decided not to offer myself for reappointment when my term ends on feb 20, 2027. i have asked the board to decide on the succession soon to ensure a proper… pic.twitter.com/cG5eBoftOg— ANI (@ANI) August 12, 2026
चंद्रशेखरन यांच्या पुन्हा नियुक्तीला विरोध : निवेदनात अधिक स्पष्ट केलं आहे की सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट यांनी एकमतानं पाच वर्षांच्या मुदतवाढीची शिफारस केली होती. टाटा सन्सच्या नामांकन आणि मोबदला समिती तसंच बोर्डानंही ती नोंदवली होती. मात्र 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी बोर्ड बैठकीत एका सदस्यानं विरोध केल्यानं प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. त्यामुळं चंद्रशेखरन यांनी निर्णय पुढे ढकलला. टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट्समध्ये बोर्ड प्रतिनिधित्व, गटाची रणनीती आणि अल्पसंख्याक शेअरहोल्डर शापूरजी पल्लोनजी यांच्या बाहेर पडण्याच्या प्रस्तावाबाबत मतभेद आहेत. नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्या पुन्हा नियुक्तीला विरोध केल्यामुळं तणाव वाढला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार नोएल टाटा आपल्या मुलाला नेव्हिल टाटाला कंपनीत अधिक महत्त्वाची भूमिका द्यायची इच्छा व्यक्त करताय. चंद्रशेखरन यांनी आधी निर्णय पुढं ढकलण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, जे स्वर्गीय रतन टाटा यांच्या परंपरेनुसार होता. त्यांनी 1987 मध्ये टाटा ग्रुपमध्ये प्रवेश केला, 2009 मध्ये टीसीएसचे सीईओ झाले आणि 2017 मध्ये टाटा सन्सचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या कार्यकाळात एअर इंडिया क्रॅश, टीसीएसवरील किंमत दबाव आणि जॅग्वार लँड रोव्हरवरील सायबर अटॅक यांसारख्या संकटांना तोंड द्यावे लागलं.
टाटा सन्स टीसीएस, टाटा मोटर्स आणि एअर इंडिया यांसारख्या व्यवसायांचं व्यवस्थापन करते. आयटी सेवा, स्टील, एअरलाइन्स, डिफेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर्स या क्षेत्रांत काम करणारा टाटा ग्रुप भारतातील सर्वात मोठ्या समूह कंपन्यांपैकी एक आहे. या राजीनाम्यानं कंपनीच्या भविष्यातील नेतृत्वाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
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