मिड-रेंज स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite का खरेदी करवा?

नथिंगनं भारतात Nothing Phone 3a Lite लॉंच केलाय. यात 120Hz AMOLED, ग्लिफ डिझाइन, 6 वर्ष अपडेट्स मिळतील.

Nothing Phone 3a Lite
Nothing Phone 3a Lite (Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 10:31 AM IST

3 Min Read
मुंबई : लंडनस्थित टेक कंपनी नथिंगनं भारतात आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन ‘Nothing Phone 3a Lite’ अधिकृतपणे लॉंच केला. हा फोन नथिंगच्या फोन 3 सिरीजच्या सर्वात परवडणारा मॉडेल म्हणून बाजारात आला आहे. यापूर्वी कंपनीनं फोन 3, फोन 3ए प्रो आणि फोन 3ए हे मॉडेल्स लॉंच केले होते. आता फोन 3ए लाइटच्या रूपानं कंपनीनं 20 ते 25 हजार रुपयांच्या सेगमेंटमध्ये आपले पोर्टफोलिओ आणखी मजबूत केले आहे.

Nothing Phone 3a Lite

पारदर्शक बॅक पॅनल
नथिंगच्या डिझाइनची ओळख असलेली पारदर्शक बॅक पॅनल, ग्लिफ लाईट इंटरफेस आणि नवीन ‘एसेंशियल की’ तसंच ‘एसेंशियल स्पेस’ ही वैशिष्ट्ये या फोनमध्ये कायम ठेवण्यात आली आहेत. कंपनीच्या मते, हे फीचर्स वापरकर्त्यांना जलद आणि सोयीस्कर अनुभव देतात.

Nothing Phone 3a Lite

डिस्प्ले
फोन 3ए लाइटमध्ये 6.77 इंचाचा फुल-एचडी+ फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करतो. समोर व मागे दोन्ही बाजूंना पांडा ग्लासचे प्रोटेक्शन आहे. फोनला IP54 रेटिंग मिळालं असून तो डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टंट आहे.

Nothing Phone 3a Lite

बॅटरी आणि चार्जिंग
यात 5,000 mAh क्षमतेची बॅटरी आहे जी 33 वॉट फास्ट चार्जिंग आणि 5 वॉट रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट करते. मात्र, बॉक्समध्ये चार्जर दिला जाणार नाही.

Nothing Phone 3a Lite

परफॉर्मन्स
फोनला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रो चिपसेटची ताकद आहे. यासोबत 8 जीबी रॅम आणि 128/256 जीबी स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्टोरेज 2 टीबी पर्यंत मायक्रो-SD कार्डद्वारे वाढवता येईल. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत फोन Android 15 वर आधारित Nothing OS 3.5 सोबत येतो. कंपनी 3 वर्षांचे मोठे OS अपडेट आणि 3 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट देणार आहे.

कॅमेरा विभाग
मागील बाजूस 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य सॅमसंग सेन्सर, 8 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड लेन्स आणि 2 मेगापिक्सेलचा मॅक्रो कॅमेरा आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलसाठी 16 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.

रंग आणि किंमत

नथिंग फोन 3ए लाइट ब्लॅक, व्हाईट आणि ब्ल्यू अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल.

  • 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज 20,999
  • 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज 22,999

हा फोन 5 डिसेंबर 2025 पासून फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स, क्रोमा तसेच देशभरातील प्रमुख रिटेल स्टोअर्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. नथिंगनं आपल्या अनोख्या डिझाइन, सॉफ्टवेअरमुळं अल्पावधीतच भारतीय तरुणांचं लक्ष वेधलं आहे. फोन 3ए लाइटच्या रूपानं कंपनी परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. या किंमतीत 120 हर्ट्झ AMOLED, 6 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट आणि ग्लिफ इंटरफेस यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळणे हे निश्चितच स्पर्धकांसाठी आव्हान ठरणार आहे.

नथिंग फोन 3ए लाइट का खरेदी करावा?

  1. फक्त 20,999 मध्ये प्रीमियम डिझाइन मिळतं. पारदर्शक बॅक + ग्लिफ लाइट्स मिळतात, जे या किंमतीत कोणत्याच फोनमध्ये मिळत नाहीत.
  2. 120 Hz मोठा 6.77 " AMOLED डिस्प्ले : 3,000 निट्स ब्राइटनेससह, बाहेर सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन उत्तम दिसते.
  3. स्वच्छ आणि जलद सॉफ्टवेअर : Android 15 + Nothing OS 3.5 (ब्लोटवेअर नाही) + 3 वर्ष OS + 6 वर्ष सिक्युरिटी अपडेट्स (Realme, Redmi पेक्षा दुप्पट!).
  4. मायक्रो-SD स्लॉट (२TB पर्यंत): – 20-25 हजारात SD कार्ड सपोर्ट देणारा हा एकमेव मोठा ब्रँड फोन आहे.
  5. चांगला दैनंदिन परफॉर्मन्स : Dimensity 7300 Pro + 8GB रॅमसह PUBG, COD 45-60 FPS मध्यम सेटिंग्जवर सहज चालतात.
  6. उत्तम बॅटरी + रिव्हर्स चार्जिंग : 5,000mAh + 5W रिव्हर्स चार्जिंग (टीडब्ल्यूएस चार्ज करायला उपयुक्त).
  7. फ्लिपकार्टवर बँक ऑफर्स + एक्स्चेंज बोनस : 5 डिसेंबरला सेल सुरू होताच प्रभावी किंमत 17-18 हजारांपर्यंत येऊ शकते.
  8. ब्रँड व्हॅल्यू आणि रिसेल : Nothing चा फोन घेतल्यावर 1-2 वर्षांनीही चांगला रिसेल मिळतो (CMF, Lava पेक्षा जास्त).

कोणासाठी आहे परफेक्ट?
ज्यांना अनोखे डिझाइन, स्वच्छ Android, चांगलं सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि SD कार्ड हवे आहे, त्यांच्यासाठी या किंमतीत यापेक्षा चांगला पर्याय सध्या बाजारात नाही.

संपादकांची शिफारस

