ॲपल उत्पादनांच्या किमती का वाढत आहेत?; ॲपलच्या सीईओनी सांगितलं खरं कारण
ॲपल आपल्या काही उत्पादनांच्या किमती वाढवणार असल्याचं कंपनीचं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक यांनी जाहीर केलं आहे.
Published : June 18, 2026 at 1:03 PM IST
नवी दिल्ली: अमेरिकेतील दिग्गज तंत्रज्ञान कंपनी 'ॲपल' आपल्या काही उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. डेटा सेंटर्समध्ये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'ची (AI) मागणी वाढल्यानं मेमरी आणि स्टोरेज चिप्सच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याचा कंपनीच्या नफ्याच्या मार्जिनवर (profit margins) ताण आला असून, त्यामुळं वाढीव खर्चाचा काही भार ग्राहकांवर टाकणे भाग पडत आहे. वाढलेला हा खर्च पूर्णपणे स्वतः सोसणे आता शक्य नाही, असं ॲपलचे सीईओ टिम कुक यांनी स्पष्ट केलं.
किमतीतील वाढ अपरिहार्य: 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'शी बोलताना टिम कुक म्हणाले, "दुर्दैवानं, किमतीतील वाढ अपरिहार्य आहे. ग्राहकांना या दरवाढीपासून वाचवण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केला, परंतु परिस्थिती अस्थिर झाली आहे. घटकांच्या (components) गगनाला भिडलेल्या किमतींचा भार आम्ही स्वतः सोसण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु आता ते शक्य राहिलेलं नाही." एआय तंत्रज्ञानाच्या जलद विस्तारामुळं जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होत आहे. 'हाय-बँडविड्थ मेमरी'ची (HBM) मागणी जास्त असल्यानं, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी लागणाऱ्या 'डायनॅमिक रँडम-ॲक्सेस मेमरी' (DRAM) सारख्या घटकांची उपलब्धता कमी होत आहे. चिप उत्पादक आता एआय सर्व्हर्ससाठी अधिक क्षमता राखून ठेवत आहेत. परिणामी, आयफोन, मॅकबुक आणि ॲपलच्या इतर उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या मेमरी आणि स्टोरेज घटकांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. टिम कुक म्हणाले, "मेमरीचा पुरवठा कमी असतानाही ग्राहकांना नवीन उपकरणे हवी आहेत. मेमरी उत्पादक प्रचंड दरवाढीचा भार आमच्यावर टाकत आहेत. ग्राहक उत्पादनांसाठी मेमरीच्या किमती आणि पुरवठा वाजवी पातळीवर येणे आवश्यक आहे." वाहन उत्पादक, किरकोळ विक्रेते आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग संघटनांनीही इशारा दिला आहे की, मेमरी चिप्सच्या वाढत्या किमतींमुळं ग्राहकांच्या खिशावर ताण येईल आणि पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ शकतो.
ॲपलचं नेतृत्व बदल: या पार्श्वभूमीवर, ॲपलनं एप्रिलमध्ये एक महत्त्वाची घोषणा केली. कंपनीचे हार्डवेअर इंजिनिअरिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस यांची टिम कुक यांच्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होईल. कंपनीच्या मंडळानं हा निर्णय एकमतानं घेतला. टिम कुक यांनी 'एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन' (कार्यकारी अध्यक्ष) हे नव्याने निर्माण केलेलं पद स्वीकारलं आहे; या भूमिकेत ते जागतिक धोरणकर्त्यांशी संवाद साधतील आणि कंपनीच्या निवडक कामकाजात मदत करतील. नेतृत्व बदलाची ही प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. टिम कुक यांच्या नेतृत्वाखाली ॲपलनं स्मार्टफोन, टॅब्लेट, वेअरेबल्स आणि सेवांच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. मात्र, आता 'एआय' (AI) युगात कंपनीसमोर नवीन आव्हानं उभी राहिली आहेत. मेमरी चिप्सच्या तुटवड्यामुळं आयफोन 17 किंवा नवीन मॅक (Mac) उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम: एआय डेटा सेंटर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिप्सच्या मागणीचा परिणाम संपूर्ण उद्योगावर होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या दरवाढीचा फटका केवळ ॲपललाच नाही, तर सॅमसंग, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या इतर कंपन्यांनाही आगामी काळात बसू शकतो. ग्राहकांना स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपसाठी अधिक किंमत मोजावी लागू शकते. मेमरी उत्पादनाची क्षमता वाढल्यानं भविष्यात पुरवठा पूर्ववत होईल, अशी आशा टिम कुक यांनी व्यक्त केली आहे; तोपर्यंत कंपनी किमतींमध्ये काही बदल करण्याचा विचार करत आहे.
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