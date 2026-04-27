ETV Bharat / technology

White House Gunfire : एलॉन मस्क यांनी राजकीय हिंसाचारातील धोकादायक प्रवृत्तींबद्दल केली चिंता व्यक्त

व्हाईट हाऊस वार्ताहर गोळीबार प्रकरणी इलॉन मस्क यांनी राजकीय हिंसाचारातील धोकादायक प्रवृत्तींबाबत चिंता व्यक्त केलीय.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 27, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: वॉशिंग्टन डी.सी. येथील 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डन्ट्स डिनर' (White House Correspondents' Dinner) कार्यक्रमात एका सशस्त्र संशयितानं सुरक्षा भेदण्याचा प्रयत्न केल्यामुळं गोळीबाराची (Correspondents Dinner Gunfire ) घटना घडली. या घटनेनंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांना तात्काळ एका सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं; तर बुलेटप्रूफ जॅकेट परिधान केलेल्या एका 'सीक्रेट सर्व्हिस' एजंटला गोळी लागून दुखापत झाली. या घटनेत त्या एजंटचा जीव वाचला, याचं श्रेय त्यानं परिधान केलेल्या बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळं मिळालेल्या संरक्षणाला दिलंय. सदर संशयित सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे. इलॉन मस्क (Elon Musk) यांनी या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, राजकीय हिंसाचाराच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डन्ट्स डिनर : वार्षिक 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डन्ट्स डिनर' दरम्यान घडलेल्या या गोळीबाराच्या घटनेमुळे, संपूर्ण अमेरिकेत राजकीय हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर व्यापक चिंता निर्माण झाली आहे. अब्जाधीश उद्योजक इलॉन मस्क यांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर जाऊन या घटनेचा निषेध केला आणि याला एक "धोकादायक प्रवृत्ती" असे संबोधले. डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमात झालेल्या गोळीबाराचा संदर्भ देत त्यांनी लिहिले, "लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या राष्ट्राध्यक्षांची हत्या करण्यासाठी ते स्वतःच्या प्राणांची आहुती देण्यासही तयार आहेत."

सीक्रेट सर्व्हिस'ची सुरक्षा फळी भेदली : ही घटना वॉशिंग्टन डी.सी. येथील 'वॉशिंग्टन हिल्टन हॉटेल'मध्ये घडली, जिथे 31 वर्षीय एका संशयिताने 'सीक्रेट सर्व्हिस'ची सुरक्षा फळी (cordon) भेदून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. संशयिताने गोळीबार सुरू करताच, पत्रकार, राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांच्यासह उपस्थित असलेल्या शेकडो लोकांमध्ये एकच घबराट उडाली. कार्यक्रमस्थळी निर्माण झालेल्या या गोंधळाच्या वातावरणात, उपस्थितांनी टेबलांखाली आश्रय घेण्यासाठी धावपळ केली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत तत्परतेने आणि सुरक्षितपणे ट्रम्प व मेलानिया ट्रम्प यांना मंचावरून खाली नेले. गोळीबाराच्या या चकमकीदरम्यान, एका 'सीक्रेट सर्व्हिस' एजंटला गोळी लागली; तथापि, त्याच्या बुलेटप्रूफ जॅकेटमुळे त्याचा जीव वाचला असून, सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. संशयिताला ताब्यात घेण्यात आल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांनी केली असून, त्याने ही कृती एकट्यानेच केल्याचे मानले जात आहे. कार्यक्रमाच्या मुख्य सुरक्षा तपासणी क्षेत्राजवळ घडलेल्या या हल्ल्यामागील उद्देश शोधण्यासाठी सध्या तपास सुरू आहे.

वॉशिंग्टनसारख्या महत्त्वाच्या शहरात आयोजित एका उच्च-स्तरीय कार्यक्रमात, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा भेदली जाण्याची ही धक्कादायक घटना राजकीय आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास कारणीभूत ठरली आहे. विविध क्षेत्रांतील नेत्यांनी आणि भाष्यकारांनी, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसमोर निर्माण होत असलेल्या वाढत्या धोक्यांविषयी सावधगिरीचा इशारा दिला आहे; तसेच सर्वांना शांतता राखण्याचे आणि सुरक्षा व्यवस्थेचे नियम अधिक कडक करण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी सांगितले की, बुलेटप्रूफ जॅकेट परिधान केलेले असूनही 'सीक्रेट सर्व्हिस'च्या एका अधिकाऱ्याला गोळी लागली. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले असून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

TAGGED:

WHITE HOUSE DINNER GUNFIRE
CORRESPONDENTS DINNER GUNFIRE
ELON MUSK
व्हाईट हाऊस वार्ताहर गोळीबार प्रकरण
ELON MUSK ON WHITE HOUSE GUNFIRE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.