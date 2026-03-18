व्हॉट्सॲपनं आयफोन वापरकर्त्यांसाठी आणलं 'यू' प्रोफाइल टॅब
व्हॉट्सअॅपनं आयफोन वापरकर्त्यांसाठी WhatsApp यू प्रोफाइल टॅब सुरू केलंय. यात प्रोफाइल आयकन आणि डीफॉल्ट कव्हर फोटो जोडले आहेत.
Published : March 18, 2026 at 1:23 PM IST
मुंबई : व्हॉट्सअॅपनं आयफोन वापरकर्त्यांसाठी एक मोठा इंटरफेस बदल सुरू केला आहे. सेटिंग्ज विभागाची जागा आता ‘यू’ (You) या नवीन प्रोफाइल टॅबनं घेतली (WhatsApp You Profile Tab) आहे. हे बदल वापरकर्त्यांच्या अकाउंट ओळखीवर आणि प्रोफाइल ऍक्सेसवर अधिक लक्ष केंद्रित करते. WABetaInfo या विश्वसनीय स्रोतानुसार, हे अपडेट हळूहळू रोलआउट होत असून सर्व वापरकर्त्यांना अद्याप दिसणार नाही. यासोबत प्रोफाइल पेजवर डीफॉल्ट कव्हर फोटोही चाचणीत आहे. हा बदल वापरकर्त्यांना अधिक सोयीस्कर आणि आधुनिक अनुभव देण्यासाठी करण्यात आला आहे.
नवीन ‘यू’ प्रोफाइल टॅब म्हणजे काय?
व्हॉट्सअॅपच्या नवीनतम आयओएस आवृत्तीत (App Store वर उपलब्ध) ‘यू’ टॅब सेटिंग्जच्या जागी (You Profile Tab) आलं आहे. पूर्वी सेटिंग्ज टॅबमध्ये फक्त अॅप सेटिंग्ज दिसत असत, आता मात्र हे टॅब वापरकर्त्याच्या व्यक्तिगत ओळखीवर आणि प्रोफाइल तपशीलांवर केंद्रित आहे. टॅबचं नाव आणि लेआउट बदललं असलं, तरी मुख्य कार्ये जवळपास सारखीच आहेत.यात मुख्य बदल म्हणजे बॉटम बारमध्ये प्रोफाइल आयकन जोडण्यात आलं आहे. हे आयकन वापरकर्त्यांना त्यांचा अकाउंट त्वरित ओळखण्यास मदत करते. विशेषत: ज्या वापरकर्त्यांना व्हॉट्सअॅप मल्टि-अकाउंट सपोर्ट उपलब्ध आहे, त्यांच्यासाठी हा आयकन अत्यंत उपयुक्त ठरेल. प्रोफाइल आयकनवर टॅप केल्यास अकाउंट डिटेल्स उघडतील. येथे वापरकर्ते आपलं नाव, फोटो, अबाउट, प्रायव्हसी सेटिंग्ज, स्टोरेज, लिंक्ड डिव्हाइसेस इत्यादी सर्व व्यवस्थापित करू शकतात. हा बदल व्हॉट्सअॅपला अधिक ‘यूजर-फोकस्ड’ बनवेल. पूर्वी सेटिंग्जमध्ये शोध घेणे काहीसे किचकट वाटत असं, आता मात्र प्रोफाइल आयकनमुळं सर्वकाही एका क्लिकवर होईल.
व्हॉट्सअॅपनं का केला बदल
आज बहुतेक वापरकर्ते एकापेक्षा जास्त अकाउंट वापरतात.त्यामुळं नवीन ‘यू’ टॅबमुळं अकाउंट व्यवस्थापन सोपं आणि वेगवान होईल. यामुळं वापरकर्त्यांचा वेळ वाचतो आणि अॅपचा अनुभव अधिक वैयक्तिक आणि सुरक्षित वाटतो.
प्रोफाइल पेजवर डीफॉल्ट कव्हर फोटोची चाचणी
‘यू’ टॅबसोबत व्हॉट्सअॅप प्रोफाइल पेजचं लेआउटही रिफ्रेश करत आहे. काही वापरकर्त्यांना प्रोफाइलच्या वरच्या भागात मोठा कव्हर फोटो दिसत आहे. हा कव्हर फोटो प्रोफाइलला आधुनिक आणि आकर्षक स्वरूप देतो. सध्या तो डीफॉल्ट इमेजवर सेट आहे, म्हणजे वापरकर्ते अद्याप तो बदलू शकत नाहीत.पण भविष्यात कस्टमायझेशनची सुविधा येण्याची शक्यता आहे. कव्हर फोटोमुळं प्रोफाइल पेज मोठ्या हेडरसारखं दिसतं आणि वापरकर्त्याला ‘स्वतःची ओळख’ अधिक चांगल्या प्रकारे दाखवता येते. हे फीचर सध्या मर्यादित वापरकर्त्यांमध्ये चाचणीत आहे. ज्या वापरकर्त्यांना ते दिसले आहे, त्यांना व्हॉट्सअॅप भविष्यात कव्हर फोटो अपलोड करण्याची परवानगी देईल अशी अपेक्षा आहे.
रोलआउट आणि उपलब्धता
हे अपडेट आयफोनसाठी (iOS) प्रथम उपलब्ध झालं आहे. App Store वरील नवीनतम व्हॉट्सअॅप आवृत्तीमध्ये हे टॅब समाविष्ट आहे. मात्र रोलआउट हळूहळू होत असल्यानं काही वापरकर्त्यांना अद्याप ते दिसणार नाही. व्हॉट्सअॅप नेहमीप्रमाणे सर्व्हर-साइड अपडेट करत असतं, त्यामुळं काही दिवसांत सर्व आयफोन वापरकर्त्यांना हा बदल दिसेल. अॅन्ड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही, पण भविष्यात ती येईल, अशी शक्यता आहे. व्हॉट्सअॅप सतत युजर एक्सपीरियन्स सुधारत असतं. ‘यू’ टॅब आणि कव्हर फोटो हे त्याच दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे.
हे वाचलंत का :