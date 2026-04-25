WhatsApp Android वरील नोटिफिकेशन बबल सपोर्टवर करतय काम - अहवाल
WhatsApp Android च्या 'Notification Bubble' वैशिष्ट्यासाठी सपोर्ट जोडण्यावर काम करत आहे, असं एका अहवालात समोर आलं आहे.
Published : April 25, 2026 at 12:21 PM IST
हैदराबाद : व्हॉट्सॲप लवकरच एका नवीन "नोटिफिकेशन बबल्स" फीचरद्वारे अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी चॅट्स दिसण्याची पद्धत बदलण्याची शक्यता आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, व्हॉट्सॲप अशा प्रणालीवर काम करत आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते इतर ॲप्स वापरत असतानाही संभाषणे उपलब्ध राहतील. हे फीचर सध्या विकासाधीन आहे आणि अद्याप चाचणीसाठी उपलब्ध नाही. यामुळं वापरकर्त्यांना सतत स्क्रीन न बदलता संदेश व्यवस्थापित करणं सोपं होईल, तसंच अँड्रॉइडच्या नेटिव्ह इंटरफेस आणि मल्टीटास्किंग साधनांशी अधिक सुसंगतता सुनिश्चित होईल, अशी अपेक्षा आहे.
नोटिफिकेशन बबल्ससाठी सपोर्टवर काम : व्हॉट्सॲप लवकरच अँड्रॉइडवर मेसेंजर-शैलीतील चॅट बबल्स देऊ शकतं, असं अंदाज आहे. फीचर ट्रॅकर WABetaInfo च्या एका ताज्या पोस्टनुसार, हे मेसेजिंग ॲप अँड्रॉइडवर नोटिफिकेशन बबल्ससाठी सपोर्टवर काम करत आहे. या फीचरमुळं, चॅट्स स्क्रीनवर तरंगत्या आयकॉन्सच्या रूपात दिसतील, ज्यामुळं विविध ॲप्सवर संभाषणे उपलब्ध राहतील. वापरकर्ते संपूर्ण ॲप्लिकेशन न उघडता, बबलवर टॅप करून एक छोटी चॅट विंडो उघडू शकतील आणि उत्तर देऊ शकतील.
विकासाधीन फीचर : ही पद्धत फेसबुक मेसेंजरमधील "चॅट हेड्स" फीचरसारखीच आहे. हे फीचर अजूनही विकासाधीन आहे आणि अद्याप कोणत्याही बीटा आवृत्तीमध्ये उपलब्ध नाही. हे भविष्यातील अपडेटमध्ये येण्याची अपेक्षा आहे, जे व्यापक रिलीझपूर्वी निवडक अँड्रॉइड बीटा वापरकर्त्यांसाठी प्रथम आणलं जाण्याची शक्यता आहे. iOS नोटिफिकेशन बबल्सना सपोर्ट करत नसल्यामुळं, आयफोन वापरकर्ते या फीचरचा वापर करू शकणार नाहीत. हे फीचर बहुधा अँड्रॉइडच्या मूळ नोटिफिकेशन सिस्टीमवर अवलंबून असेल. जेव्हा एखाद्या वैयक्तिक किंवा ग्रुप चॅटमधून मेसेज येतो, तेव्हा दुसरं ॲप वापरात असले, तरीही एक फ्लोटिंग बबल दिसू शकतो. या बबलमध्ये पाठवणाऱ्याच्या प्रोफाइल पिक्चरसोबत एक व्हॉट्सॲप इंडिकेटर दिसण्याची अपेक्षा आहे. त्यावर टॅप केल्यावर त्वरित उत्तरांसाठी एक छोटा चॅट इंटरफेस उघडेल आणि गरज पडल्यास वापरकर्त्यांना हे फीचर बंद करण्याचा पर्यायही मिळेल.
अहवालात पुढं असं म्हटले आहे की, सिस्टीममधील मेसेजिंगचं कार्य सुधारण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. व्हॉट्सॲप संभाषणे अधिक जलद वाटावीत आणि अँड्रॉइडसोबत अधिक सहजपणे एकत्रित व्हावीत यासाठी हा बदल होण्याची शक्यता आहे. नोटिफिकेशन बबल्समुळं वापरकर्त्याच्या कामात व्यत्यय न आणता चॅट्स सक्रिय आणि सहज उपलब्ध राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. बहुतेक अँड्रॉइड फोनवर नोटिफिकेशन बबल्सना सपोर्ट असला तरी, हे फीचर अँड्रॉइड 11 आणि त्यानंतरच्या आवृत्त्यांवर अधिक विश्वसनीय आहे, कारण जुन्या अँड्रॉइड आवृत्त्यांसाठी 'ड्रॉ ओव्हर अदर ॲप्स' (Draw over other apps) परवानगी आवश्यक असते. परिणामी, व्हॉट्सॲप हे वैशिष्ट्य केवळ समर्थित अँड्रॉइड उपकरणांपुरते मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतं.
