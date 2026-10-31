व्हॉट्सॲपमध्ये मोठे अपडेट! ग्रुप चॅट्ससाठी 4 नवीन फीचर्स; मेसेज कायमस्वरूपी 'पिन' करता येणार - वाचा सविस्तर माहिती
व्हॉट्सॲपनं ग्रुप चॅट्ससाठी चार नवीन फीचर्स आणले आहेत, ज्यामध्ये मेसेज कायमस्वरूपी पिन करण्याची आणि चॅट हिस्ट्री शेअर करण्याची सुविधा समाविष्ट आहे.
Published : October 31, 2026 at 9:35 AM IST
मुंबई: मेटाच्या मालकीच्या व्हॉट्सॲपनं अलीकडेच 'गेस्ट कॉल्स' (Guest Calls) हे फीचर लाँच केलं होतं, ज्याद्वारे ज्यांच्याकडे व्हॉट्सॲप खातं नाही, असे लोकही कॉलमध्ये सामील होऊ शकतात. त्यानंतर आता कंपनीनं व्हॉट्सॲप ग्रुप चॅटचा अनुभव अधिक उत्तम करण्यासाठी चार नवीन फीचर्स आणि अपडेट्सची घोषणा केली आहे. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये कंपनीनं याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या म्हणण्यानुसार, या नवीन फीचर्समुळं नवीन सदस्यांना सुरू असलेल्या ग्रुप संभाषणांमध्ये सामील होणं सोपं होईल, तसंच जुन्या सदस्यांनाही त्यांचं राहिलेले मेसेज वाचणं सोपं जाईल.
पिन केलेल्या मेसेजसाठी आता वेळेचे बंधन नाही: वापरकर्ते अनेकदा ग्रुपमधील महत्त्वाच्या घोषणा किंवा मेसेज 'पिन' करतात, जेणेकरून ते सर्वांना दिसतील. याआधी, व्हॉट्सॲपवर जास्तीत जास्त चार मेसेज 24 तास, 7 दिवस किंवा 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी पिन करता येत होते. मात्र, या नवीन अपडेटमुळं आता वापरकर्ते महत्त्वाचे मेसेज ग्रुप चॅटमध्ये 'कायमस्वरूपी' पिन करू शकतात. यामुळं ग्रुपमधील महत्त्वाची माहिती कधीही गहाळ होणार नाही. नवीन सदस्य आता जुना 'चॅट इतिहास' (Chat History) पाहू शकतील. पूर्वी, ग्रुप ॲडमिन केवळ नवीन सदस्याला ग्रुपमध्ये जोडतानाच जुना चॅट इतिहास शेअर करू शकत होते. मात्र, अनेकदा ॲडमिन नवीन सदस्याला जोडताना इतिहास शेअर करायला विसरतात. आता या नवीन फीचरमुळं, ग्रुप ॲडमिन किंवा मॅनेजर ग्रुपमध्ये आधीच सामील असलेल्या सदस्याच्या नावावर टॅप करून त्यांना अलीकडील मेसेजचा इतिहास (Chat History) पाठवू शकतात. विशेष म्हणजे, हे सर्व संवाद पूर्णपणे 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' (end-to-end encrypted) राहतात, ज्यामुळं वापरकर्त्यांची गोपनीयता सुरक्षित राहते.
'मेन्शन फिल्टर'मुळं मेसेज शोधणं सोपं : मोठ्या ग्रुप्समध्ये, जिथे शेकडो मेसेजची देवाणघेवाण होते, तिथं तुम्हाला उद्देशून (mention करून) पाठवलेले मेसेज शोधणे कठीण होऊ शकतं. ही अडचण दूर करण्यासाठी, व्हॉट्सॲपनं 'मेन्शन फिल्टर' हे नवीन फीचर आणलं आहे. जेव्हा हे फिल्टर लावलं जातं, तेव्हा चॅट विंडोमध्ये केवळ तेच संदेश हायलाइट होतात ज्यामध्ये तुम्हाला टॅग केलेले असतं. यामुळं तुमचा वेळ वाचतो आणि तुमच्यासाठी असलेले महत्त्वाचे संदेश तुमच्याकडून सुटत नाहीत याची खात्री मिळते.
ग्रुप सदस्यांसाठी नवीन 'ग्रुप स्टेटस' फीचर लाँच: शेवटचे आणि अत्यंत मनोरंजक फीचर म्हणजे 'ग्रुप स्टेटस'. आता वापरकर्ते एखाद्या विशिष्ट ग्रुपच्या सदस्यांसाठी स्वतंत्रपणे स्टेटस अपडेट्स शेअर करू शकतील. हे अपडेट्स केवळ त्याच ग्रुपच्या सदस्यांना दिसतील ज्यांच्यासाठी ते पोस्ट केले आहेत. नेहमीच्या व्हॉट्सॲप स्टेटसप्रमाणेच, हे अपडेट्स 24 तासांनंतर आपोआप निघून जातील. ग्रुपमधील इतर सदस्य या स्टेटस अपडेट्सवर प्रतिक्रिया देऊ शकतात आणि स्वतःचं स्टेटस अपडेट्सही जोडू शकतात.
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