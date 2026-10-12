व्हॉट्सअॅपमध्ये आता मेसेज शेड्यूल करता येणार! बीटा युजर्सना मिळाली खास सुविधा
व्हॉट्सअॅपने अँड्रॉइड बीटा युजर्ससाठी मेसेज शेड्यूल करण्याची नवीन सुविधा सुरू केली आहे. आता मजकूर, फोटो आणि व्हिडिओ आगाऊ वेळेवर पाठवता येतील.
Published : October 12, 2026 at 3:34 PM IST
मुंबई : व्हॉट्सअॅपनं अँड्रॉइड बीटा टेस्टर्ससाठी मेसेज शेड्यूल करण्याची नवीन सुविधा रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. WABetaInfo च्या माहितीनुसार ही सुविधा अद्याप सर्वसामान्य युजर्ससाठी उपलब्ध नाही. युजर्स आता मेसेज लिहून दहा मिनिटांपासून दोन आठवड्यांपर्यंतची वेळ ठरवू शकतात. ही सुविधा सध्या फक्त निवडक बीटा टेस्टर्सपर्यंत मर्यादित आहे आणि ती अँड्रॉइड अॅपच्या 2.26.40.7 आवृत्तीत दिसत आहे. ही आवृत्ती गूगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. येत्या काही आठवड्यांत ही सुविधा अधिक युजर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. ज्यांना ही सुविधा अद्याप मिळाली नाही, तेही शेड्यूल केलेले मेसेज सहज प्राप्त करू शकतात.
WhatsApp is rolling out scheduled messages on Android beta! WhatsApp is finally introducing a feature that lets users schedule their text messages, photos, and videos. https://t.co/GrxUWwCqbJ https://t.co/gG1fXHaCRG— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2026
कोणते मेसेज करता येणार शेड्यूल ?: या फीचरमध्ये फक्त मजकूरच नव्हे तर फोटो, व्हिडिओ, लिंक्स, डॉक्युमेंट्स आणि इतर मीडियाही शेड्यूल करता येईल. ग्रुप चॅट्समध्येही ही सुविधा काम करण्याची शक्यता आहे. एकदा मेसेज शेड्यूल केला की तो निवडलेल्या वेळेस आपोआप पाठवला जातो. अॅप बंद असलं तरी किंवा फोन ऑफलाइन असला तरीही मेसेज वेळेवर पोहोचतो. यामुळं युजर्सना महत्त्वाचे मेसेज वेळेवर पाठवण्याची चिंता राहत नाही. विशेष म्हणजे मीडिया पिकर किंवा गॅलरी एडिटरमधून एकावेळी फक्त एकच फोटो किंवा व्हिडिओ शेड्यूल करता येतो. एकाचवेळी अनेक फोटो किंवा व्हिडिओ शेड्यूल करता येत नाहीत. कॅप्शन किंवा इतर एडिट्स जोडूनही मीडिया शेड्यूल करता येतो.
कसं वापरायचं हे नवीन फीचर : मेसेज शेड्यूल करण्यासाठी सेंड बटण दीर्घकाळ दाबावं लागतं. त्यानंतर तळाशी येणाऱ्या शीटमधून इच्छित वेळ निवडावी लागते. फोटो किंवा व्हिडिओसाठी गॅलरी पिकरमध्येही तोच टॅप-अँड-होल्ड जेश्चर वापरता येतो. ही प्रक्रिया सोपी आणि युजर-फ्रेंडली ठेवण्यात आली आहे. शेड्यूल केलेला मेसेज नंतर बदलायचा असेल किंवा काढायचा असेल, तर तो सहज करता येतो. यामुळं युजर्सना आपल्या संभाषणांवर अधिक नियंत्रण मिळतं. विशेषतः व्यवसायिक संवाद, शुभेच्छा किंवा महत्त्वाच्या आठवणींसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.
शेड्यूल केलेल्या मेसेजेसचं व्यवस्थापन : व्हॉट्सअॅप चॅट इन्फो स्क्रीनमध्ये ‘शेड्युल्ड मेसेजेस’ नावाचा टॅब जोडण्याची शक्यता आहे. या टॅबमधून युजर्स प्रलंबित मेसेजेस पाहू शकतात किंवा डिलीट करू शकतात. जर पाठवणारा व्यक्ती मेसेज पाठवण्यापूर्वी तो डिलीट केला तर प्राप्तकर्त्याला कोणतीही सूचना मिळत नाही. ग्रुप चॅट्समध्ये शेड्यूल केलेले मेसेज फक्त त्या सदस्यांना दिसतात, जे मेसेज शेड्यूल करताना ग्रुपमध्ये होते. नंतर ग्रुपमध्ये सामील झालेल्या व्यक्तींना ते मेसेज दिसणार नाहीत. यामुळं गोपनीयता आणि नियंत्रण दोन्ही बाजूंनी जपलं जातं.
कधी सर्वसामान्य युजर्सपर्यंत पोहोचेल : सध्या ही सुविधा फक्त निवडक अँड्रॉइड बीटा टेस्टर्सना मिळाली आहे. WABetaInfo च्या मते येत्या काही आठवड्यांत ती अधिक लोकांपर्यंत विस्तारेल. व्हॉट्सअॅप नेहमीच अशा प्रकारे प्रथम बीटा टेस्टिंग करून नंतर पूर्ण रोलआउट करते. त्यामुळं लवकरच ही सुविधा अँड्रॉइड आणि नंतर कदाचित आयओएस युजर्सनाही उपलब्ध होईल. या फीचरमुळं व्हॉट्सअॅपचा वापर आणखी सोयीस्कर आणि व्यावसायिक होईल. युजर्स आता महत्वाचे मेसेज आगाऊ लिहून ठेवू शकतात आणि वेळेवर पाठवू शकतात.
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