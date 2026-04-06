व्हॉट्सअ‍ॅप बीटा टेस्टिंगमध्ये नवीन नॉइज कॅन्सलेशन फीचर; कॉल्स अधिक स्पष्ट होणार

व्हॉट्सअ‍ॅपनं बीटामध्ये नॉइज कॅन्सलेशन फीचरची चाचणी सुरू केलीय; त्यामुळं noisy ठिकाणी व्हॉइस-व्हिडिओ कॉल्स अधिक स्पष्ट आणि स्वच्छ होणार.

WhatsApp testing noise cancellation feature
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva and MH Desk)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 12:13 PM IST

मुंबई : व्हॉट्सअ‍ॅप सध्या आवाज रद्द करण्याच्या (noise cancellation) नवीन वैशिष्ट्याची चाचणी करत आहे. हे फीचर व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉल्समध्ये पार्श्वभूमीतील आवाज कमी करून बोलणाऱ्याचा आवाज अधिक स्पष्ट आणि नैसर्गिक बनवेल. noisy वातावरणात कॉल घेणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरेल.

काय आहे व्हॉट्सअ‍ॅप नॉइज कॅन्सलेशन फीचर?: WABetaInfo नुसार, व्हॉट्सअ‍ॅप अ‍ॅन्ड्रॉइड बीटामध्ये बिल्ट-इन नॉइज कॅन्सलेशन पर्याय आणत आहे. हे फीचर रिअल-टाइममध्ये ट्रॅफिक, वारा, गर्दीतील बोलणे यासारखे अनावश्यक आवाज फिल्टर करतं. बोलणाऱ्याचा आवाज मात्र स्पष्ट राहतो. बहुतेक प्रकरणांत हे फीचर डीफॉल्टनुसार चालू असतं आणि कॉल सुरू झाल्यावर आपोआप सक्रिय होतं.

ऑन किंवा ऑफ करण्याची सविधा : कॉलिंग इंटरफेसमध्ये नवीन ऑप्शन दिसत असून, वापरकर्ते त्यास ऑन किंवा ऑफ करू शकतात. हे फीचर एकतर्फी काम करतं – तुम्ही नॉइज कॅन्सलेशन चालू केल्यास दुसऱ्या व्यक्तीला तुमचा आवाज स्वच्छ ऐकू येतो. मात्र, तुम्हाला दुसऱ्या बाजूचा स्पष्ट आवाज ऐकायचा असेल तर त्यांनीही हे फीचर चालू ठेवणं गरजेचं आहे. समाधान न झाल्यास वापरकर्ते ते बंद करू शकतात.

रोलआऊट स्थिती : हे फीचर सध्या अॅन्ड्रॉइड बीटा वापरकर्त्यांच्या मर्यादित गटासाठी उपलब्ध आहे. WhatsApp beta for Android आवृत्ती 2.26.11.8 मध्ये ते दिसलं असून, Google Play Store वर छोट्या टेस्टिंग ग्रुपपर्यंत मर्यादित आहे. येत्या काही आठवड्यांत अधिक वापरकर्त्यांसाठी विस्तारित रोलआऊट अपेक्षित आहे. विशेषतः रस्त्यावर, बाजारात किंवा गर्दीच्या ठिकाणी कॉल करणाऱ्यांसाठी या नवीन फीचरमुळं व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल्सची गुणवत्ता लक्षणीय सुधारेल,

