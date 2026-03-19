गार्मिन स्मार्टवॉचेसवर व्हॉट्सअॅप सपोर्ट सुरू; मनगटावरून संदेश वाचा आणि उत्तर द्या!
गार्मिन कंपनीनं आपल्या स्मार्टवॉचेससाठी व्हॉट्सअॅपचा पूर्ण सपोर्ट सुरू केला आहे. आता वापरकर्ते घड्याळातचं थेट संदेश वाचू शकतील आणि उत्तरही देतील.
Published : March 19, 2026 at 10:23 AM IST
मुंबई : गार्मिन कंपनीनं आपल्या लोकप्रिय स्मार्टवॉचेससाठी व्हॉट्सअॅपचा पूर्ण सपोर्ट सुरू केला आहे. आता वापरकर्ते आपल्या घडाळ्यात थेट व्हॉट्सअॅप संदेश वाचू शकतील, उत्तर देऊ शकतील आणि कॉल्सही हाताळू शकतील. ही सुविधा कनेक्ट आयक्यू प्लॅटफॉर्मद्वारे उपलब्ध असलेल्या नवीन अॅपद्वारे कार्य करेल. यामुळं गार्मिन घड्याळं आता फक्त फिटनेस ट्रॅकिंगसाठी नाही तर दैनंदिन कम्युनिकेशनसाठीही अधिक उपयुक्त झाली आहेत.
कनेक्ट आयक्यू स्टोअरमधून मोफत डाउनलोड; कोणत्या मॉडेल्सना सपोर्ट?
गार्मिननं दिलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, व्हॉट्सअॅप अॅप कनेक्ट आयक्यू स्टोअरवर मोफत उपलब्ध आहे. हे अॅप फेनिक्स, फोररनर, वेन्यू आणि व्हीवोअॅक्टिव्ह सीरीजमधील निवडक मॉडेल्सवर काम करेल. सपोर्टेड डिव्हाइसेसमध्ये एंड्युरो 3, फेनिक्स 8, फेनिक्स 8 प्रो, फेनिक्स ई, फोररनर 570, फोररनर 970, क्वाटिक्स 8, टॅक्टिक्स 8, वेन्यू 4, वेन्यू एक्स1 आणि व्हीवोअॅक्टिव्ह 6 यांचा समावेश आहे. वापर करण्यासाठी स्मार्टफोनवर व्हॉट्सअॅपचा 2.26.70 किंवा नवीन व्हर्जन आणि गार्मिन अॅपचं 26.10.105 व्हर्जन आवश्यक आहे. आयफोन वापरकर्त्यांना सिस्टम सेटिंग्जमध्ये व्हॉट्सअॅपला ब्लूटूथ परवानगी द्यावी लागेल. घड्याळ आणि फोन ब्लूटूथद्वारे जोडलेले असणं गरजेचं आहे.
एकदा सेटअप झाल्यावर घड्याळावर रिअल-टाइम मेसेजेस येतात. वापरकर्ते संपूर्ण संभाषण, 10 अलीकडील चॅट्स पाहू शकतात. कीबोर्ड, प्रीसेट रिप्लाय किंवा इमोजीद्वारे उत्तर देता येईल. येणारे व्हॉट्सअॅप कॉल्स डिस्प्ले होतील आणि नाकारता येतील. मीडिया प्रीव्ह्यू दिसेल, पण फोटो किंवा व्हिडिओ पाठवता येणार नाहीत. गार्मिननं स्पष्ट केलं की सर्व मेसेजेस आणि कॉल्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड राहतील. हे फक्त वैयक्तिक खात्यांसाठी आहे, व्हॉट्सअॅप बिझनेससाठी नाही. कंपनीनं सांगितलं की कनेक्ट आयक्यू प्लॅटफॉर्मद्वारे व्हॉट्सअॅप हा पहिला आणि एकमेव थर्ड-पार्टी मेसेजिंग अॅप आहे. या नवीन फीचरमुळं फिटनेसप्रेमी आणि व्यस्त जीवन जगणारे वापरकर्ते आता घड्याळ काढल्याशिवाय संदेश हाताळू शकतील. गूगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरद्वारे कनेक्ट आयक्यू स्टोअर सहज उपलब्ध आहे.
