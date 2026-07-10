व्हॉट्सॲपनं 'यूजरनेम' वैशिष्ट्याबाबत सरकारला सादर केलं उत्तर; फसवणूक, फिशिंग वाढण्याची शक्यता
'युजरनेम' (WhatsApp username feature) वैशिष्ट्याबाबत सरकारनं बजावलेल्या नोटिशीला व्हॉट्सॲपनं उत्तर दिलंय. फसवणुकीच्या संभाव्य धोक्यामुळं सरकारनं या वैशिष्ट्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
Published : July 10, 2026 at 10:18 AM IST
नवी दिल्ली: मेटा कंपनीच्या मालकीच्या व्हॉट्सॲपनं केंद्र सरकारच्या 'यूजरनेम' वैशिष्ट्यावरील (WhatsApp username feature) नोटिसला उत्तर दिलं आहे. हे उत्तर सध्या तंत्रज्ञान मंत्रालयात तपासलं जात आहे. सरकारनं या वैशिष्ट्यामुळं ऑनलाइन फसवणूक, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट सारख्या घोटाळ्यांत वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
फोन नंबर न देता संवाद शक्य : नवी दिल्ली येथे बुधवारी सरकारनं मेटाला नोटीस बजावली होती. त्यात प्रस्तावित 'यूजरनेम' वैशिष्ट्यामुळं सायबर गुन्हे वाढतील, असा इशारा दिला होता. या वैशिष्यामुळं वापरकर्ते आपला फोन नंबर शेअर न करता इतरांशी संवाद साधू शकतील. सरकारनं स्पष्ट आदेश दिला होता की, सल्लामसलत पूर्ण होईपर्यंत आणि समाधानकारक तोडगा निघेपर्यंत हे वैशिष्ट्य भारतात सुरू करू नये. व्हॉट्सॲपनं सरकारला अतिरिक्त वेळ मागितला होता आणि भारतात हे वैशिष्ट्य लाँच न करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. गुरुवारी सूत्रांनी सांगितलं की, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला व्हॉट्सॲपचं उत्तर प्राप्त झालं आहे आणि ते सध्या परीक्षणाधीन आहे. याबाबत व्हॉट्सॲपकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेलं नाही.नोटीस बजावल्यानंतर मेटाच्या एका टीमनं आयटी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. सरकारनं व्हॉट्सॲपला आयटी कायदा आणि नियमांनुसार दक्षता (ड्यू डिलिजन्स) पाळण्याची आठवण करून दिली आहे. हे प्लॅटफॉर्म 'महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी' म्हणून ओळखले जाते.
दिवसभरात आयटी सेक्रेटरी एस. कृष्णन यांनी सीआयआय जीसीसी बिझनेस समिटच्या पार्श्वभूमीवर सांगितलं की, व्हॉट्सॲपचे उत्तर गुरुवारी अपेक्षित होतं. टेलिग्राम आणि सिग्नल या दोन अन्य मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सना पाठवलेल्या नोटिसीचं उत्तर अद्याप आलं नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं. “अजून थोडा वेळ आहे, म्हणून उत्तर आलं नाही. आम्ही या मुद्द्याचं परीक्षण करू,” असं कृष्णन म्हणाले.
व्हॉट्सॲपचे बचाव आणि वैशिष्ट्ये : व्हॉट्सॲपनं सांगितलं की, हे वैशिष्ट्य अद्याप सक्रिय झालेलं नाही आणि ते यावर्षी हळूहळू रोलआउट केलं जाईल. उच्चप्रोफाइल नावे (सरकार, सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर्स) संरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. केवळ वैध मालकच त्यांचा दावा करू शकतील. वापरकर्त्यांना अजूनही फोन नंबर आवश्यक आहे. नवीन लोकांना मेसेज करण्याची मर्यादा, यूजरनेम अंदाजे ओळखण्याचे प्रयत्न रोखणे, फसवणुकीचे पॅटर्न ओळखणे अशा अनेक सुरक्षा व्यवस्था कंपनीनं तयार केल्या आहेत. प्रथमच मेसेज करणाऱ्या व्यक्तीचं खातं नवीन आहे का, तो संपर्क आहे का, सामान्य ग्रुप आहे का किंवा दुसऱ्या देशातील आहे का, हे दाखवलं जाईल.
इतर प्लॅटफॉर्म्स आणि नियामक कारवाई : सरकारनं टेलिग्राम आणि सिग्नलला देखील त्यांच्या विद्यमान यूजरनेम वैशिष्याबाबत नोटीस पाठवली आहे. भारतात व्हॉट्सॲपचे 50 कोटी वापरकर्ते आहेत, तर टेलिग्रामचे प्रमाण त्यापेक्षा खूप कमी आहे. गेल्या काही दिवसांत मेटा आणि टेलिग्रामवर इतर मुद्द्यांवरही नियामक कारवाई सुरू आहे. इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री (सीएसएएम) संबंधित जाहिरातींवर मेटाला कठोर नोटीस मिळाली आहे. टेलिग्रामला चोरट्या चित्रपट, ओटीटी कंटेंट आणि इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल सामग्रीच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारचे काय आहे धोरण : केंद्र सरकार सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण याबाबत सतर्क आहे. आयटी नियमांनुसार प्लॅटफॉर्म्सना जबाबदारी घेणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात सल्लामसलत पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
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