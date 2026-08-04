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अनेक वापरकर्त्यांची खाती 24 तासांसाठी व्हॉट्सॲपनं ठेवली under review.

व्हॉट्सॲप या मेसेजिंग ॲपनं भारतातील खात्यांसह अनेक खाती पूर्वसूचना न देता 24 तासांसाठी 'रिव्ह्यू' प्रक्रियेत टाकली आहे. यामुळं ॲपमधील सर्व फीचर्स बंद झाले.

WhatsApp
व्हॉट्सॲप (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 10:47 AM IST

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मुंबई: मेटा समूहाच्या मालकीच्या लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप 'व्हॉट्सॲप'नं भारतातील खाती 24 तासांसाठी 'अकाउंट इन रिव्ह्यू' या स्थितीत (WhatsApp Account review) ठेवलीय. यामुळं वापरकर्त्यांना ॲपच्या फीचर्सचा वापर करता येत नाही. कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय आलेल्या या व्यत्ययाबद्दल अनेक वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर तक्रार केलीय.

गैरवापर रोखण्यासाठी कारवाई: सोमवारी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास (IST), अनेक व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांना ॲप उघडताच अचानक एक संदेश दिसला, "Account in review. Date requested: We are checking your account activity and device information to ensure compliance with our Terms of Service. We will usually let you know the outcome within 24 hours."

विनंतीची तारीख: कंपनीनं म्हटलंय आमच्या सेवा अटींचं पालन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी आम्ही तुमच्या खात्याची, डिव्हाइसची माहिती तपासत आहोत. आम्ही साधारणपणे 24 तासांच्या आत तुम्हाला निकाल कळवू. या संदेशासोबतच, चॅटिंग, कॉलिंग आणि स्टेटस अपडेट्स यांसारखी ॲपमधील फीचर्स बंद करण्यात आली. वापरकर्त्यांना 'Learn about account issues' आणि 'Stolen phones and accounts' असे पर्याय देण्यात आले.

सोशल मीडियावर नाराजी : प्रभावित वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त केली. एका वापरकर्त्यानं लिहिलं, "कोणतंही स्पष्टीकरण न देता माझं व्हॉट्सॲप खातं बंद (डिसेबल) करण्यात आलं. मी अपील केली आहे, परंतु मला तपासणीसाठी 24 तास लागतील, असा संदेश आला आहे. कृपया त्वरित मदत करा." दुसऱ्या वापरकर्त्यानं 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट केलं की, "माझं खातं अचानक बंद करण्यात आलं. मी फक्त अधिकृत ॲप वापरते आणि माझं काम व्हॉट्सॲपवर अवलंबून आहे. हे पूर्णपणे अनावश्यक होतं." या समस्येवर प्रतिक्रिया देताना व्हॉट्सॲपच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं, "आम्ही आमच्या सेवेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि इतर वापरकर्त्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी खाती बंद (बॅन) करण्यासह सतत प्रयत्नशील असतो. कधीकधी आमच्याकडून चुका होतात आणि तसं घडल्यास, आम्ही सुधारणात्मक पावले उचलतो, जेणेकरून वापरकर्ते पुन्हा चॅटिंग सुरू करू शकतील."

या घटनेमुळं व्हॉट्सॲपवर अवलंबून असलेल्या लोकांना, विशेषतः व्यवसाय आणि दैनंदिन संवादासाठी, अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक वापरकर्त्यांनी अपील दाखल केलं आहे आणि ते तपासणी प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत. व्हॉट्सॲपनं सांगितलं की, अशा प्रकारची चुकीची बंदी (बॅन) लवकरात लवकर दुरुस्त केली जाते.

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