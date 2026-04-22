WhatsApp Plus Premium सबस्क्रिप्शनची चाचणी सुरू
व्हॉट्सॲपनं WhatsApp Plus Premium सबस्क्रिप्शनची चाचणी सुरू केलीय. जाणून घ्या किंमत आणि नवीन वैशिष्ट्ये काय आहेत?...
Published : April 22, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई : व्हॉट्सॲपनं वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी आपल्या पहिल्या सबस्क्रिप्शन प्लॅनची अधिकृतपणे चाचणी सुरू केली आहे. व्हॉट्सॲप प्लस नावाचं हा सशुल्क पर्याय, मेटाच्या मालकीच्या या प्लॅटफॉर्मसाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल आहे. मेटा कंपनीनं व्हॉट्सॲपच्या स्थापनेपासून आपली मुख्य मेसेजिंग सेवा विनामूल्य ठेवली आहे. हे सबस्क्रिप्शन ऐच्छिक, केवळ देखाव्यापुरतं आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, यात कोणतीही विद्यमान वैशिष्ट्ये सशुल्क नाहीत.
व्हॉट्सॲप प्लस म्हणजे काय? : व्हॉट्सॲप प्लस हा एक प्रीमियम सबस्क्रिप्शन प्लॅन आहे, जो अधिक वैयक्तिकृत आणि दृश्यात्मकदृष्ट्या समृद्ध मेसेजिंग अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यात व्हॉट्सॲप इंटरफेसवर कस्टमायझेशन साधने आणि विशेष सामग्रीचा वापर करता येतो, ज्यामुळं सशुल्क वापरकर्त्यांना विनामूल्य आवृत्तीच्या वैशिष्ट्यांचा वापर करता येतो. व्हॉट्सॲप विनामूल्य मॅसेजमध्ये कोणतेही बदल करणार नाहीय. हे सबस्क्रिप्शन केवळ व्हॉट्सॲप मेसेंजरवर उपलब्ध आहे आणि अद्याप व्हॉट्सॲप बिझनेससाठी विस्तारित झालेलं नाहीय.
- व्हॉट्सॲप प्लसमध्ये तुम्हाला काय मिळते? :
विशेष प्रीमियम स्टिकर्स: सबस्क्राइबर्सना विशेष स्टिकर पॅकचा ॲक्सेस मिळतो, जे सबस्क्राइब केल्यानंतर थेट स्टिकर स्टोअरमधून डाउनलोड करता येतं. यापैकी काही प्रीमियम स्टिकर्स पूर्ण-स्क्रीन ओव्हरले ॲनिमेशनसह येतात.
अॅप थीम्स आणि कस्टम आयकॉन्स: व्हॉट्सॲप प्लस सदस्यांना अॅपची व्हिज्युअल थीम बदलण्याची सुविधा मिळते, ज्यामध्ये 18 नवीन रंगांच्या पॅलेटमधून निवड करता येते. सदस्य व्हॉट्सॲप अॅपसाठी 14 कस्टम आयकॉन्समधूनही निवड करू शकतात, जे त्यांच्या फोनच्या होम स्क्रीनवर आणि अॅप ड्रॉवरमध्ये दिसतात. यामध्ये क्लासिक डिझाइनपासून ते अधिक कलात्मक, टेक्स्चर असलेल्या आवृत्त्यांपर्यंतचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
20 चॅट्सपर्यंत पिन करता येतं: मोफत वापरकर्ते त्वरित ॲक्सेससाठी जास्तीत जास्त 3 चॅट्स पिन करू शकतात. व्हॉट्सॲप प्लस ही मर्यादा 20 पर्यंत वाढवते, ज्यामुळं जास्त व्हॉट्सॲप वापरणाऱ्यांसाठी त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे संभाषण सहज उपलब्ध होतं.
10 एक्सक्लुझिव्ह प्रीमियम रिंगटोन्स : सदस्य महत्त्वाच्या संपर्कांना 10 एक्सक्लुझिव्ह प्रीमियम रिंगटोन्सपैकी कोणताही रिंगटोनची निवड करू शकतात, ज्यामुळं त्यांच्या संपर्क यादीतील महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी ऑडिओमध्ये फरक करणे शक्य होते.
चॅट लिस्टमध्ये सेटिंग्ज लागू करणे: एका कस्टम लिस्टमधील अनेक चॅट्स आणि ग्रुप्सवर एकत्रितपणे सेटिंग्ज लागू करण्याची क्षमता हे एक अधिक उपयुक्त वैशिष्ट्य आहे. उदाहरणार्थ, एखादा सदस्य एका विशिष्ट यादीतील सर्व संभाषणांना लागू होणारी थीम सेट करू शकतो.
व्हॉट्सॲप प्लसची किंमत किती आहे? : व्हॉट्सॲप प्लसची किंमत प्रदेशानुसार निश्चित करण्यात आली असून, सध्या ती केवळ खालील बाजारपेठांसाठी उपलब्ध आहे.
- युरोप: €2.49 प्रति महिना
- अमेरिका: $2.99 प्रति महिना
- पाकिस्तान: PKR 229 प्रति महिना
- मेक्सिको: MXN 29 प्रति महिना
सशुल्क योजनेची निवड करण्यापूर्वी, वापरकर्त्यांना या सेवेचे मूल्यमापन करता यावे यासाठी WhatsApp एका महिन्याची मोफत चाचणी (Free Trial) देखील देऊ शकते. सध्या, 'WhatsApp Plus' हे एका सक्रिय 'बीटा टेस्टिंग' कार्यक्रमाचा भाग म्हणून केवळ मर्यादित वापरकर्त्यांसाठीच उपलब्ध आहे. याची उपलब्धता निवडक स्वरूपाची असून, प्रामुख्यानं 'Android' वापरकर्त्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे; तर 'iOS' साठीचं समर्थन (Support) पुढील टप्प्यात विकसित केलं जाईल, याची पुष्टी करण्यात आली आहे.
