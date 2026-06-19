व्हॉट्सअॅपची सबस्क्रिप्शन सेवा भारतात लाँच! संपूर्ण देशात उपलब्ध, किंमत फक्त 79 रुपये
मेटानं भारतात Android आणि iOS वर व्हॉट्सअॅप प्लस सबस्क्रिप्शन लाँच केलं. कस्टम थीम्स, आयकॉन्स आणि प्रीमियम फीचर्ससाठी केवळ 79 रुपये मासिक शुल्क आहे.
Published : June 19, 2026 at 10:31 AM IST
मुंबई: मेटा कंपनीनं अखेर आपल्या लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपसाठी सबस्क्रिप्शन-आधारित प्रीमियम सेवा ‘व्हॉट्सअॅप प्लस’ (WhatsApp Plus) भारतातील Android आणि iOS दोन्ही यूजर्ससाठी रोलआउट केली आहे. यापूर्वी केवळ निवडक यूजर्ससाठी बीटा टेस्टिंगमध्ये उपलब्ध असलेली ही सेवा आता सर्वसामान्यांसाठी खुली झाली आहे. व्हॉट्सअॅप प्लस ही सेवा वापरकर्त्यांना अॅपला व्यक्तिमत्त्वपूर्ण आणि आकर्षक बनवण्यासाठी विविध कस्टमायझेशन फीचर्स देते. यामुळं व्हॉट्सअॅपचा मूळ अनुभव कायम राहतो, तर दृश्य आणि सुविधा यांच्यात भर पडते.
काय आहे व्हॉट्सअॅप प्लस :व्हॉट्सअॅप प्लस ही वैकल्पिक सबस्क्रिप्शन सेवा आहे. यात व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉल्स, स्टेटस अपडेट्स, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सारखी मूळ वैशिष्ट्ये मोफत राहतील. फक्त दृश्य सानुकूलन आणि काही सोयीस्कर टूल्स यासाठी पैसे द्यावे लागतील. जे यूजर्स आपल्या चॅटिंग अनुभवाला वैयक्तिक स्पर्श देऊ इच्छितात, त्यांच्यासाठी ही सेवा उपयुक्त ठरेल.
व्हॉट्सअॅप प्लस किंमत आणि ट्रायल : भारतात व्हॉट्सअॅप प्लसची किंमत केवळ 79 रुपये प्रति महिना आहे. शिवाय, यूजर्सला एक महिना पूर्णपणे मोफत ट्रायल मिळेल. यामुळं यूजर्स सेवा वापरून पहाता येतील आणि नंतर निर्णय घेऊ शकतील.
कस्टम थीम्स, रंग आणि अॅप आयकॉन्स : व्हॉट्सअॅप प्लस अंतर्गत 18 नवीन कलर ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत. यात Vibrant Blue, Royal Purple, Deep Navy, Bright Lavender, Charcoal Grey, Coral Orange, Forest Green, Teal, Burgundy, Earl Brown, Sandy Beige, Emerald Green, Bright Yellow, Olive Green, Fuchsia Pink, Crimson Red, Sunset Orange आणि Golden Yellow यांचा समावेश आहे. याशिवाय 14 नवीन अॅप आयकॉन्स उपलब्ध आहेत. क्लासिक डिझाइनपासून ते आर्टिस्टिक आणि टेक्स्चर्ड व्हर्जनपर्यंत विविध पर्याय मिळतील. डीफॉल्ट व्हॉट्सअॅप आयकॉनही कायम राहील.
प्रीमियम स्टिकर्स : यूजर्स आता प्रीमियम स्टिकर्सचा आनंद घेऊ शकतील.
1. व्हॉट्सअॅप उघडा.
2. Subscriptions वर जा आणि WhatsApp Plus निवडा.
3. Send Premium Stickers वर टॅप करा.
4. संग्रह स्क्रोल करा (प्रत्येक पॅकवर WhatsApp Plus लेबल असेल).
5. Add to my stickers वर टॅप करा.
20 चॅट्स पिन करण्याची सुविधा : सामान्य व्हॉट्सअॅपमध्ये फक्त 3 चॅट्स पिन करता येतात. व्हॉट्सअॅप प्लसमध्ये ही मर्यादा 20 पर्यंत वाढली आहे. महत्त्वाचे ग्रुप आणि वैयक्तिक चॅट्स सहज व्यवस्थापित करता येतील.
स्टेप्स:
चॅटवर लाँग प्रेस करा → Menu → Pin Chat.
प्रीमियम रिंगटोन्स :
10 आकर्षक प्रीमियम रिंगटोन्स उपलब्ध: Flutter, Tempo, Ripple, Quest, Drum, Murmur, Flux, Meadow, Bubble आणि Carnival.
स्टेप्स:Subscriptions → WhatsApp Plus → Get premium ringtones → रिंगटोन निवडा.
चॅट लिस्ट्स कस्टमाइझेशन : यूजर्स चॅट लिस्ट्स तयार करू शकतील, नाव देऊ शकतील आणि विशिष्ट लोक किंवा गट जोडू शकतील.
स्टेप्स:Settings → Subscriptions → WhatsApp Plus → Customise lists → New list किंवा विद्यमान लिस्ट एडिट करा.
व्हॉट्सअॅप प्लसचे फायदे : ही सेवा व्यावसायिक वापरकर्ते, विद्यार्थी आणि जे अनेक गटांमध्ये सक्रिय असतात त्यांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. चॅट्स व्यवस्थित ठेवणे, अॅपला वैयक्तिक लूक देणे आणि प्रीमियम स्टिकर्स-रिंगटोन्सचा आनंद घेणे यामुळे वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक समृद्ध होईल. मेटा कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, कोअर फंक्शन्स आणि सुरक्षा यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. भारतात व्हॉट्सअॅपचा वापर प्रचंड असल्यानं ही सेवा लाखो यूजर्सपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. प्रीमियम सबस्क्रिप्शन मॉडेलद्वारे कंपनी नवीन कमाईचे स्रोत निर्माण करत आहे, तरीही मूळ अॅप मोफत राहील.
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