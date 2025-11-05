ETV Bharat / technology

व्हॉट्सअ‍ॅपनं अ‍ॅपल वॉचसाठी लाँच केलं अ‍ॅप; आयफोनशिवाय चॅटिंग शक्य

व्हॉट्सअ‍ॅपनं अ‍ॅपल वॉचसाठी एक अ‍ॅप लाँच केलंय. हे वॉच आयफोनशिवाय संदेश वाचणे, पाठवणे, व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करण्याची सुविधा देतं.

WhatsApp on Apple Watch
WhatsApp on Apple Watch (WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 12:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : व्हॉट्सअ‍ॅपनं अ‍ॅपल वॉचसाठी एक नवीन अ‍ॅप लाँच केलंय. हे अ‍ॅप वापरकर्त्यांना सूचना पाहण्याची, संदेश वाचण्याची, पाठवण्याची आणि व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करण्याची सुविधा देतं. कंपनीच्या ब्लॉग पोस्टनुसार, “ही नवीन सुविधा तुम्हाला फक्त अ‍ॅपल वॉचवर मिळेल, ज्यामुळं चॅट्सवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. संदेश वाचणे आणि उत्तर देण्याबरोबरच, पहिल्यांदाच अ‍ॅपल वॉचवरील व्हॉट्सअ‍ॅप अनेक फीचर्सला सपोर्ट करेल.”

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या अ‍ॅपमुळं वापरकर्ते संदेश व्यवस्थापन करू शकतील. कंपनीनं सांगितलं की, वापरकर्ते कॉल सूचना पाहू शकतील, पूर्ण संदेश (म्हणजे मोठे संदेशसुद्धा) वाचू शकतील आणि व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करून पाठवू शकतील. याशिवाय, इमोजी वापरून संदेशांना रिअ‍ॅक्ट करता येईल, जसं आयफोनवरील पूर्ण अ‍ॅपमध्ये होतं.

अ‍ॅपल वॉचवर चित्रे आणि स्टिकर्स अधिक स्पष्ट दिसतील. चॅटिंग करत असलेल्या व्यक्तीचा चॅट इतिहासही थेट वॉचवर उपलब्ध होईल. फोन अ‍ॅप आणि वेब व्हर्जनप्रमाणेच, अ‍ॅपल वॉचवरील सर्व संदेश आणि कॉल्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड राहतील, म्हणजे पूर्ण सुरक्षित राहील.

हे अ‍ॅप वापरण्यासाठी अ‍ॅपल वॉच सीरिज 4 किंवा त्यापुढील मॉडेल आणि वॉचओएस 10 किंवा त्यापुढील व्हर्जन आवश्यक आहे. यंदा व्हॉट्सअ‍ॅपनं अ‍ॅपल इकोसिस्टमकडं विशेष लक्ष दिलं आहे. याआधीच आयपॅडसाठी स्वतंत्र अ‍ॅप लाँच करून वेब व्हर्जनची गरज संपवली होती.

व्हॉट्सअ‍ॅप अ‍ॅपमध्येही काही महत्त्वाच्या फीचर्सचा अभाव आहे. व्हॉइस किंवा व्हिडिओ कॉल्स करता येत नाहीत, नवीन चॅट्स सुरू करता येत नाहीत किंवा स्टेटस अपडेट्स पाहता येत नाहीत. तरीही, हे अ‍ॅप दैनंदिन चॅटिंगसाठी सोयीस्कर ठरेल.

मेटा-मालकीच्या व्हॉट्सअ‍ॅपनं अ‍ॅपल यूजर्सना अधिक स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयफोनशिवाय घडाळातून संदेश हाताळणे हे मोठं पाऊल मानलं जातंय. भविष्यात आणखी फीचर्स येऊ शकतात, जसं कॉलिंग किंवा स्टेटस फीचरचा यात समावेश असेल. स्मार्टवॉचेसच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळं असे अ‍ॅप्स भविष्यातील ट्रेंड ठरतील.

दरम्यान, व्हॉट्सअ‍ॅपचा प्रतिस्पर्धी स्नॅपचॅटनंही यंदा अ‍ॅपल वॉच अ‍ॅप लाँच केलंय. त्यात सूचना पाहणे, टाइप करणे आणि व्हॉइस नोट्स पाठवणे शक्य आहे. पण स्नॅपचॅट अ‍ॅपची कार्यक्षमता मर्यादित आहे – स्नॅप्स किंवा फोटो पाहता येत नाहीत आणि चॅट इतिहासही कमी आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Moto G67 Power 5G आज होणार भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये
  2. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका फेब्रुवारी 2026 रोजी लॉंच होणार; अल्ट्रा मॉडेलमध्ये दमदार अपग्रेड्स
  3. व्हिवो Y19s 5G भारतात लॉंच : 6000mAh बॅटरी, 5G सपोर्ट; जाणू घ्या किंमत...

TAGGED:

WHATSAPP ON APPLE WATCH
APPLE WATCH APP
APPLE WATCH
अ‍ॅपल वॉच
WHATSAPP FOR APPLE WATCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.