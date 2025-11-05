व्हॉट्सअॅपनं अॅपल वॉचसाठी लाँच केलं अॅप; आयफोनशिवाय चॅटिंग शक्य
व्हॉट्सअॅपनं अॅपल वॉचसाठी एक अॅप लाँच केलंय. हे वॉच आयफोनशिवाय संदेश वाचणे, पाठवणे, व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करण्याची सुविधा देतं.
Published : November 5, 2025 at 12:21 PM IST
हैदराबाद : व्हॉट्सअॅपनं अॅपल वॉचसाठी एक नवीन अॅप लाँच केलंय. हे अॅप वापरकर्त्यांना सूचना पाहण्याची, संदेश वाचण्याची, पाठवण्याची आणि व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करण्याची सुविधा देतं. कंपनीच्या ब्लॉग पोस्टनुसार, “ही नवीन सुविधा तुम्हाला फक्त अॅपल वॉचवर मिळेल, ज्यामुळं चॅट्सवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. संदेश वाचणे आणि उत्तर देण्याबरोबरच, पहिल्यांदाच अॅपल वॉचवरील व्हॉट्सअॅप अनेक फीचर्सला सपोर्ट करेल.”
व्हॉट्सअॅपच्या या अॅपमुळं वापरकर्ते संदेश व्यवस्थापन करू शकतील. कंपनीनं सांगितलं की, वापरकर्ते कॉल सूचना पाहू शकतील, पूर्ण संदेश (म्हणजे मोठे संदेशसुद्धा) वाचू शकतील आणि व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करून पाठवू शकतील. याशिवाय, इमोजी वापरून संदेशांना रिअॅक्ट करता येईल, जसं आयफोनवरील पूर्ण अॅपमध्ये होतं.
अॅपल वॉचवर चित्रे आणि स्टिकर्स अधिक स्पष्ट दिसतील. चॅटिंग करत असलेल्या व्यक्तीचा चॅट इतिहासही थेट वॉचवर उपलब्ध होईल. फोन अॅप आणि वेब व्हर्जनप्रमाणेच, अॅपल वॉचवरील सर्व संदेश आणि कॉल्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड राहतील, म्हणजे पूर्ण सुरक्षित राहील.
हे अॅप वापरण्यासाठी अॅपल वॉच सीरिज 4 किंवा त्यापुढील मॉडेल आणि वॉचओएस 10 किंवा त्यापुढील व्हर्जन आवश्यक आहे. यंदा व्हॉट्सअॅपनं अॅपल इकोसिस्टमकडं विशेष लक्ष दिलं आहे. याआधीच आयपॅडसाठी स्वतंत्र अॅप लाँच करून वेब व्हर्जनची गरज संपवली होती.
व्हॉट्सअॅप अॅपमध्येही काही महत्त्वाच्या फीचर्सचा अभाव आहे. व्हॉइस किंवा व्हिडिओ कॉल्स करता येत नाहीत, नवीन चॅट्स सुरू करता येत नाहीत किंवा स्टेटस अपडेट्स पाहता येत नाहीत. तरीही, हे अॅप दैनंदिन चॅटिंगसाठी सोयीस्कर ठरेल.
मेटा-मालकीच्या व्हॉट्सअॅपनं अॅपल यूजर्सना अधिक स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयफोनशिवाय घडाळातून संदेश हाताळणे हे मोठं पाऊल मानलं जातंय. भविष्यात आणखी फीचर्स येऊ शकतात, जसं कॉलिंग किंवा स्टेटस फीचरचा यात समावेश असेल. स्मार्टवॉचेसच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळं असे अॅप्स भविष्यातील ट्रेंड ठरतील.
दरम्यान, व्हॉट्सअॅपचा प्रतिस्पर्धी स्नॅपचॅटनंही यंदा अॅपल वॉच अॅप लाँच केलंय. त्यात सूचना पाहणे, टाइप करणे आणि व्हॉइस नोट्स पाठवणे शक्य आहे. पण स्नॅपचॅट अॅपची कार्यक्षमता मर्यादित आहे – स्नॅप्स किंवा फोटो पाहता येत नाहीत आणि चॅट इतिहासही कमी आहे.
