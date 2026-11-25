व्हॉट्सॲपनं सादर केलं शेड्युल्ड मेसेजेस फीचर, कसं करतं काम?
व्हॉट्सॲपनं अखेर आपल्या लाखो वापरकर्त्यांसाठी बहुप्रतिक्षित शेड्यूल्ड मेसेजेस फीचर अधिकृतपणे सादर केलं आहे.
Published : November 25, 2026 at 4:12 PM IST
मुंबई: व्हॉट्सॲपनं अखेर एक बहुप्रतिक्षित फीचर आणलं आहे. वापरकर्त्यांना आता संदेश'शेड्युल' (whatsapp scheduled messages) करता येणार आहे. विशिष्ट तारीख आणि वेळेवर संदेश पाठवण्यासाठी या फीचरचा वापर होणार आहे. मेटाच्या मालकीच्या या इन्स्टंट मेसेजिंग ॲपनं सांगितलं की, हे फीचर वैयक्तिक आणि गट (ग्रुप) अशा दोन्ही प्रकारच्या चॅट्ससाठी उपलब्ध असेल. यामुळं वापरकर्त्यांना कोणत्याही थर्ड-पार्टी ॲप्स किंवा बाह्य रिमाइंडरवर अवलंबून रहावं लागणार नाहीय. वापरकर्ते संदेशांचं आगाऊ नियोजन करू शकता. व्हॉट्सॲपनं स्पष्ट केलं की, एकदा संदेश शेड्युल केला की, तो आपोआप पाठवला जाईल; अगदी त्या वेळी पाठवणारी व्यक्ती ऑफलाइन असली तरीही संदेश वेळेवर पोहोचेल.
🕯️it’s working 🕯️— WhatsApp (@WhatsApp) November 24, 2026
व्हॉट्सॲप शेड्युल्ड मेसेजेस फीचर: व्हॉट्सॲप काही काळापासून अँड्रॉइड आणि आयओएस (iOS) वरील निवडक बीटा वापरकर्त्यांसोबत या फीचरची चाचणी करत होते. 25 नोव्हेंबर रोजी कंपनीच्या अधिकृत 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंटवरून एका टीझरद्वारे या 'शेड्युल्ड मेसेजेस' फीचरची घोषणा करण्यात आली होती. या फीचरच्या मदतीनं, वापरकर्ते संदेश लिहून तो कधी पाठवायचा, याची वेळ निश्चित करू शकतात.
कसा पाठवायचा संदेश : संदेश शेड्युल करण्यासाठी तुम्हाला संबंधित वैयक्तिक किंवा ग्रुप चॅट उघडावं लागेल. तिथं तुमचा संदेश टाइप करा किंवा मीडिया (फोटो/व्हिडिओ) जोडा आणि त्यानंतर 'सेंड' (पाठवा) बटण दीर्घकाळ दाबून ठेवा (long-press). असं केल्यावर, तुम्हाला संदेश पाठवण्यासाठी तारीख आणि वेळ निवडण्याचा पर्याय मिळेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, वापरकर्ते 10 मिनिटांपासून ते दोन आठवड्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी संदेश शेड्युल करू शकतात.
मजकूर, लिंक्स, फोटोचा समावेश : शेड्युल केलेल्या संदेशांमध्ये मजकूर, लिंक्स, फोटो आणि व्हिडिओंचा समावेश असू शकतो. हे संदेश व्हॉट्सॲपच्या 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन'द्वारे सुरक्षित राहतील. मात्र, सध्या या फीचरमध्ये डॉक्युमेंट्स पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. एकदा वेळ निश्चित केली की, संदेश आपोआप पाठवला जाईल. ठरवलेली वेळ आल्यावर, पाठवणाऱ्या व्यक्तीला व्हॉट्सॲप सुरु ठेवण्याची किंवा फोन इंटरनेटशी जोडलेला असल्याची खात्री करण्याची गरज नसते.
सेड्यूल केलेला संदेश हटवण्याची सुविधा : वापरकर्ते संदेश पाठवण्यापूर्वी ते पुन्हा तपासू शकतात. चॅट इन्फॉर्मेशन स्क्रीनवर एक स्वतंत्र विभाग असतो, जिथं प्रलंबित (pending) संदेशांची यादी दिसते. जर काही कारणास्तव तुमचं नियोजन बदललं, तर तुम्ही सेड्यूल केलेला संदेश हटवू (delete) शकता. जर एखादा शेड्युल केलेला संदेश हटवला, तर समोरच्या व्यक्तीला (प्राप्तकर्त्याला) याची कोणतीही सूचना मिळत नाही.
लवकरच सर्वांसाठी होणार उपलब्ध : ग्रुप चॅट्सच्या बाबतीत हे फीचर एका विशिष्ट पद्धतीनं काम करतं. जर एखाद्या सदस्यानं ग्रुपमध्ये संदेश शेड्युल केला, तर तो केवळ त्याच व्यक्तींना पाहता येईल, जे त्यावेळी ग्रुपचे सदस्य होते. याचा अर्थ असा की, त्यानंतर ग्रुपमध्ये सामील होणाऱ्या नवीन सदस्यांना आधी शेड्युल केलेलं संदेश दिसणार नाहीत. सध्या शेड्यूल्ड मेसेजिंग सुविधा काही वापरकर्त्यांसाठी सुरु झाली आहे, मात्र ती अद्याप सर्वांसाठी उपलब्ध नाही. व्हॉट्सॲप हे फिचर सर्वांना लवकरच उपलब्ध देईल, अशी शक्यता आहे.
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