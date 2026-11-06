व्हॉट्सॲपचा धमाका! आता अकाउंट नसलेल्यांनाही पाठवता येणार इव्हेंटचं आमंत्रण; आलं भन्नाट फीचर्स
व्हॉट्सॲपच्या नवीन अपडेटमुळं, खातं नसलेलं लोकही आता इव्हेंट लिंकद्वारे आमंत्रणे पाहू शकतात आणि ॲप डाउनलोड न करता आपली उपस्थिती (RSVP) निश्चित करू शकतात.
Published : November 6, 2026 at 5:23 PM IST
मुंबई : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपनं आपल्या युजर्ससाठी एक अत्यंत उपयुक्त आणि मोठे अपडेट आणले आहे. कंपनीनं आपल्या 'इव्हेंट्स' (Events) फीचरमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता व्हॉट्सॲप युजर्स अशा लोकांनाही कोणत्याही कार्यक्रमाचे किंवा पार्टीचे आमंत्रण पाठवू शकतील, ज्यांचे व्हॉट्सॲपवर अकाउंट नाही. विशेष म्हणजे, समोरच्या व्यक्तीला हे आमंत्रण पाहण्यासाठी किंवा त्याला उत्तर (RSVP) देण्यासाठी व्हॉट्सॲप ॲप डाउनलोड करण्याची किंवा नवीन अकाउंट तयार करण्याची अजिबात गरज भासणार नाही. यासाठी युजर्स एक खास इनव्हिटेशन लिंक तयार करून ती इतर माध्यमांद्वारे शेअर करू शकतील, ज्यामुळं वेगवेगळ्या सोशल ग्रुपमधील लोकांशी संपर्क साधणे आता अधिक सोपं होणार आहे.
माहिती व्यवस्थापनासाठी नवीन 'इव्हेंट्स होम' विभाग : या अपडेटसह व्हॉट्सॲप आपल्या ॲपमध्ये एक स्वतंत्र 'इव्हेंट्स होम' (Events Home) सेक्शन जोडत आहे. या नवीन विभागामुळं युजर्सना वेगवेगळ्या ग्रुप चॅट्समध्ये जाऊन आमंत्रणे शोधण्याची गरज पडणार नाही. युजर्स ॲपच्या 'सेटिंग्ज'मध्ये जाऊन 'इव्हेंट्स' हा पर्याय निवडू शकतात. या ठिकाणी त्यांना भूतकाळातील आणि आगामी अशा सर्व कार्यक्रमांची यादी एकाच छताखाली पाहायला मिळेल. या सेक्शनमधून युजर्स नवीन डिजिटल आमंत्रण तयार करू शकतात, पाहुण्यांच्या उत्तरांचा मागोवा घेऊ शकतात, त्यांना स्मरणपत्रे (Reminders) पाठवू शकतात आणि पाहुण्यांची यादी व्यवस्थापित करू शकतात. याशिवाय, आमंत्रितांना आपल्यासोबत आणखी एका व्यक्तीला (Plus One) आणण्याची परवानगी देण्याचा पर्यायही आयोजकांना मिळणार आहे.
वाढदिवस आणि कौटुंबिक सोहळ्यांचं नियोजन होणार सोपं : व्हॉट्सॲपचं हे नवीन वैशिष्ट्य कौटुंबिक कार्यक्रम, वाढदिवसाच्या पार्ट्या, गेट-टुगेदर आणि व्यावसायिक बैठकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. अनेकदा कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक किंवा काही मित्र व्हॉट्सॲप वापरत नाहीत, अशा वेळी त्यांच्यासाठी वेगळ्या पद्धतीनं नियोजन करावं लागायचं. मात्र, आता युजर्स कव्हर फोटोसह एक आकर्षक डिजिटल आमंत्रण तयार करू शकतील. ही लिंक मिळताच नॉन-व्हॉट्सॲप युजर्स कार्यक्रमाची वेळ, तारीख आणि ठिकाण पाहू शकतील आणि ते कार्यक्रमाला येणार की नाही, हे एका क्लिकवर कळवू शकतील. यामुळं आयोजकांना एकाच ठिकाणी सर्व पाहुण्यांची अचूक संख्या समजण्यास मदत होईल.
युजर्सच्या सुरक्षेसाठी आणि गोपनीयतेसाठी विशेष काळजी : व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी 'मेटा'नं (Meta) या नवीन सुविधेत सुरक्षेची आणि गोपनीयतेची (Privacy) कडक अंमलबजावणी केली आहे. या अंतर्गत, कार्यक्रमाला येणाऱ्या अनोळखी लोकांमध्ये युजर्सचा फोन नंबर सुरक्षित राहील आणि तो कोणालाही दिसणार नाही. तसंच, ज्या लोकांचं व्हॉट्सॲप अकाउंट नाही, त्यांना कार्यक्रमाचा मूळ पत्ता थेट दिसणार नाही. जेव्हा ते लिंकवर जाऊन 'RSVP' करतील म्हणजेच कार्यक्रमाला येण्याचं निश्चित करतील, त्यानंतरच त्यांना कार्यक्रमाचा पत्ता दृश्यमान होईल. यामुळं सुरक्षितता राखण्यास मोठी मदत होणार आहे. मेटा कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, हे नवीन फीचर्स आगामी काही आठवड्यांत टप्प्याटप्प्यानं जगभरातील सर्व युजर्ससाठी रोल आउट केलं जाईल.
हे वाचलंत का :