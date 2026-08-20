व्हॉट्सॲपचे नवीन वैशिष्ट्य: Meta AI वापरून वापरकर्त्यांना फोटो 9:16 फॉरमॅटमध्ये करता येणार
व्हॉट्सॲप एका नवीन 'एआय' (AI) वैशिष्ट्यांवर काम करतंय. Meta AI वापरून वापरकर्त्यांना फोटो 9:16 फॉरमॅटमध्ये करता येणार आहेत.
Published : August 20, 2026 at 10:02 AM IST
मुंबई : WhatsApp लवकरच Android वर Meta AI वापरून वापरकर्त्यांना फोटो 9:16 फॉरमॅटमध्ये करण्याची सुविधा देऊ शकतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, WhatsApp Android साठी एका नवीन AI-आधारित वैशिष्ट्यावर (feature) काम करत आहे. Meta च्या मालकीचे हे इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म लवकरच वापरकर्त्यांना फोटो 9:16 आस्पेक्ट रेशोमध्ये (aspect ratio) विस्तारित करण्याची सुविधा देऊ शकतं. हे वैशिष्ट्य थेट 'ड्रॉइंग एडिटर' (drawing editor) स्क्रीनमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. याचा वापर करण्यासाठी, वापरकर्त्यांना ड्रॉइंग एडिटर उघडून फिल्टर्स विभागात खाली स्क्रोल करावं लागेल. हे वैशिष्ट्य चॅट्स आणि स्टेटस अपडेट्स या दोन्हीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
WhatsAppवर लवकरच 'फोटो विस्तार' वैशिष्ट्ये : Wabetainfo च्या अहवालानुसार, WhatsApp ड्रॉइंग एडिटरसाठी AI-आधारित फोटो विस्तार वैशिष्ट्य विकसित करत आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना Meta AI वापरून फोटो 9:16 फॉरमॅटमध्ये विस्तारित करता येतील. हे वैशिष्ट्य Android साठीच्या WhatsApp बीटा आवृत्ती 2.26.33.2 मध्ये दिसून आलं आहे. या अहवालात काही स्क्रीनशॉट्स समाविष्ट आहेत, जे हे वैशिष्ट्य कसं कार्य करते हे दर्शवतात. हा विस्तार साधन (tool) ड्रॉइंग एडिटरमध्ये 'ॲनिमेट' (animate) आणि 'बॅकग्राउंड' (background) पर्यायांच्या बाजूला दिसू शकतं. एकदा निवडल्यानंतर, Meta AI प्रतिमेचे विश्लेषण करेल आणि 9:16 फॉरमॅटमध्ये बसण्यासाठी तिच्या कडांभोवती अतिरिक्त भाग तयार करेल.
WhatsApp हे वैशिष्ट्य चॅट्स आणि स्टेटस अपडेट्स या दोन्हीसाठी उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, या दोन्ही आवृत्त्या कदाचित एकाच वेळी लाँच होणार नाहीत; हे वैशिष्ट्य सुरुवातीला स्टेटस अपडेट्ससाठी आणि नंतरच्या टप्प्यावर चॅट्ससाठी सादर केलं जाऊ शकतं. यामुळं प्लॅटफॉर्मवरील वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारण्याची शक्यता आहे, कारण 9:16 फॉरमॅट हा 'फुल-स्क्रीन' डिस्प्लेसाठी मानक (standard) मानला जातो. WhatsApp भविष्यातील अपडेटमध्ये बीटा टेस्टर्ससाठी हे वैशिष्ट्य उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, WhatsApp इतर अनेक नवीन वैशिष्ट्यांची चाचणी करत आहे,असंही वृत्त आहे. कंपनी iOS साठी 'चॅट थीम्स' जोडण्यावर काम करत आहे. ॲपनं अलीकडेच त्याचं 'पोल' (poll) वैशिष्ट्य सुधारलं आहे आणि '@all mentions' हे वैशिष्ट्य देखील सादर केलं आहे.
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