ETV Bharat / technology

व्हॉट्सअ‍ॅपनं एन्क्रिप्टेड चॅट बॅकअप रिकव्हरी केली सुलभ ;पासकी सपोर्टद्वारे बायोमेट्रिक अनलॉक

व्हॉट्सअ‍ॅप एन्क्रिप्टेड चॅट बॅकअप (WhatsApp chat backup) रिकव्हरीसाठी पासकी सपोर्ट आणत आहे; फिंगरप्रिंट, फेस आयडी किंवा पिनद्वारे सोपी, सुरक्षित अनलॉक सुविधा आता मिळेल.

WhatsApp
व्हॉट्सअ‍ॅप (Etv Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : व्हॉट्सअ‍ॅप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चॅट बॅकअप रिकव्हरी (WhatsApp chat backup recovery ) प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी पासकी सपोर्ट आणत आहे. एका अहवालानुसार, ही सुविधा वापरकर्त्यांना फिंगरप्रिंट, फेस आयडी किंवा डिव्हाइस पिनद्वारे क्लाउड सर्व्हरवरून बॅकअप अनलॉक करण्यास सक्षम करेल. सध्या, बॅकअप रिस्टोअर करण्यासाठी पासवर्ड किंवा 64-अंकी की वापरावी लागते, जी लक्षात ठेवणे सोपं नसते. पासकीमुळं ही प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि सोपी होईल, ज्यामुळं डिव्हाइस बदलताना किंवा रिकव्हर करताना चॅट्स पुन्हा मिळवणे सहज होईल.

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बॅकअप
मेटानं 2021 मध्ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बॅकअप सुरू केलं होतं, ज्यामुळं गुगल ड्राइव्ह किंवा आयक्लाउडवर साठवलेल्या चॅट हिस्ट्रीची सुरक्षितता सुनिश्चित होते. व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा क्लाउड प्रदात्यांना बॅकअपची मजकूर वाचता येत नाही. मात्र, पासवर्ड किंवा 64-अंकी एन्क्रिप्शन कीमुळं अनेक वापरकर्त्यांना अडचणी येत होत्या. नवीन पासकी फीचर ही कमकुवतता दूर करेल आणि मॅन्युअल पासवर्डवर अवलंबित्व कमी करेल.

फेस रेकग्निशन
अँड्रॉइडसाठी, पासकीद्वारे प्रमाणीकरण अँड्रॉइड एपीआय आणि एकात्मीक पासवर्ड मॅनेजरद्वारे स्वयंचलितपणे होईल. वापरकर्ते फिंगरप्रिंट, फेस रेकग्निशन किंवा डिव्हाइस पिनद्वारे ओळख पडताळू शकतील, ज्यामुळे बॅकअप रिस्टोअर जलद आणि सुरक्षित होईल. आयओएस वापरकर्त्यांसाठीही ही सुविधा उपलब्ध असेल, ज्यात फेस आयडी किंवा टच आयडीचा वापर होईल.

बॅकअप रिस्टोअर करता येणार
पासकी सिस्टम डिव्हाइस ट्रान्झिशनला सपोर्ट करते. नवीन अँड्रॉइड डिव्हाइसवर स्विच करताना, समान पासवर्ड मॅनेजर वापरून एन्क्रिप्टेड बॅकअप रिस्टोअर करता येतील, बिना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इनपुट. यामुळं एन्क्रिप्शन अखंड राहील आणि सेटअप प्रक्रिया सोपी होईल.व्हॉट्सअ‍ॅपनं सांगितलं की, ही सुविधा येणाऱ्या आठवड्यांत आणि महिन्यांत हळूहळू रोल आउट होईल. वापरकर्ते सेटिंग्ज चॅट्स चॅट बॅकअप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बॅकअपमध्ये जाऊन एन्क्रिप्शन सक्रिय करू शकतात आणि पासकी ऑप्शन तपासू शकतात.

सुरक्षेसाठी नवीन टूल्स
व्हॉट्सअ‍ॅपनं, में 2025 मध्ये 3 अब्ज सक्रिय वापरकर्ते ओलांडले, नेहमीच गोपनीयता आणि सुरक्षेसाठी नवीन टूल्स आणत आहे. ही अपडेट वापरकर्त्यांच्या डेटा संरक्षणाला मजबूत करेल. व्हॉट्सअ‍ॅप ब्लॉगनुसार, “आमचे चॅट्स वर्षानुवर्षाच्या मौल्यवान आठवणी घेऊन असतात – फोटो, व्हॉइस नोट्स आणि महत्वाचे संभाषण. पासकीद्वारे, फक्त एका टॅप किंवा नजरेने, चॅट्स सुरक्षित, प्रवेशयोग्य आणि खास राहतील.”

पासकी म्हणजे काय?
पासकी हे पासवर्डचे आधुनिक पर्याय आहेत, ज्यात बायोमेट्रिक्स जसे फिंगरप्रिंट, फेशिअल रेकग्निशन किंवा डिव्हाइस पिनद्वारे लॉगिन होते. प्रत्येक पासकी दोन घटक वापरते: एक वेबसाइट सर्व्हरवर आणि दुसरा वापरकर्त्याच्या डिव्हाइसवर. सर्व्हर हॅक झाल्यासही, डिव्हाइसशिवाय प्रवेश अशक्य असतो, ज्यामुळे पासकी फिशिंग हल्ल्यांना प्रतिकारक आणि अत्यंत सुरक्षित आहेत. पासकी क्रॉस-डिव्हाइस काम करतात आणि बायोमेट्रिक किंवा पिन-आधारित लॉगिन सपोर्ट करतात. या अपडेटमुळं व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांना अधिक विश्वासार्ह अनुभव मिळेल. पूर्वीच्या पासकी लॉगिन सपोर्ट (2023) वर आधारित, ही सुविधा पासवर्ड-रहित भविष्याकडं नेतील.

हे वाचलंत का :

  1. यूआयडीएआयनं जाहीर केलं आधार व्हिजन 2032 फ्रेमवर्क; भविष्यकाळासाठी मजबूत डिजिटल ओळख
  2. आधार कार्ड धारकांसाठी नवीन बदल : आजपासून घरबसल्या करा आधार अपडेट
  3. iQOO 15 ते Lava Agni 4 पर्यंत, जाणून घ्या आगामी लॉंच होणाऱ्या स्मार्टफोनची यादी

TAGGED:

WHATSAPP PASSKEY SUPPORT
व्हॉट्सअ‍ॅप
व्हॉट्सअ‍ॅप एन्क्रिप्टेड चॅट बॅकअप
WHATSAPP
WHATSAPP CHAT BACKUP RECOVERY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.