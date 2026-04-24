WhatsApp ची भारतात प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज सेवा सुरू; रिचार्ज कसा करावा?
WhatsApp नं भारतातील वापरकर्त्यांसाठी 'प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज' सुविधा सुरू केली. जाणून घ्या WhatsAppवर कसा करावा रिचार्ज?
Published : April 24, 2026 at 3:30 PM IST
मुंबई : WhatsApp नं भारतात एक नवीन वैशिष्ट्य (feature) सादर केलं आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना थेट ॲपमध्येच मोबाईल रिचार्ज करणे शक्य (WhatsApp Mobile Recharge ) होणार आहे. Meta च्या मालकीच्या या इन्स्टंट मेसेजिंग ॲपनं, भारतातील वापरकर्त्यांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नेदरलँड्स-स्थित एका पेमेंट कंपनीशी भागीदारी केलीय. हे वैशिष्ट्य येत्या काही आठवड्यांत Android आणि iOS या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल. या अपडेटमुळं, प्रीपेड कनेक्शन असलेल्या (Prepaid Mobile Recharge) वापरकर्त्यांना उपलब्ध रिचार्ज प्लॅन्स पाहता येतील आणि थेट WhatsApp मध्येच त्यांचे मोबाईल रिचार्ज करता येतील. हा प्लॅटफॉर्म यापूर्वीच भारतातील निवडक शहरांमध्ये वापरकर्त्यांना बिल भरणे आणि मेट्रो तिकिटांचे बुकिंग करणे यांसारख्या सुविधा पुरवत आहे.
WhatsApp चं नवीन मोबाईल रिचार्ज वैशिष्ट्य : WhatsApp याबाबत नवीन मोबाईल रिचार्ज वैशिष्ट्यांची घोषणा केलीय. WhatsApp नं स्पष्ट केलं की, देशभरात ही सेवा सक्षम करण्यासाठी त्यांनी 'PayU' सोबत भागीदारी केली आहे. हे मोबाईल रिचार्ज वैशिष्ट्य iOS आणि Android या दोन्ही स्मार्टफोनवरील WhatsApp ॲपला सपोर्ट करेल. Airtel, Jio आणि Vodafone Idea (Vi) चे प्रीपेड ग्राहक विविध रिचार्ज पर्यायांमधून योग्य तो प्लॅन निवडू शकतील आणि WhatsApp ॲपमधून रिचार्ज करू शकतील. हे वैशिष्ट्य टप्प्याटप्प्यानं (phases) सादर केलं जात आहे. येत्या काही आठवड्यांत ते सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल.
पेमेंट्स झालं अधिक सुलभ : पेमेंट्स अधिक सुलभ करण्यासाठी, WhatsApp नं आपल्या होम स्क्रीनवर 'रुपया' (₹) चिन्ह जोडलं आहे. कॅमेरा चिन्हाच्या शेजारी स्थित असलेलं हे चिन्ह वापरकर्त्यांना 'Payments' (पेमेंट्स) विभागामध्ये थेट प्रवेश मिळवून देतं. येथे तुम्ही थेट मोबाईल रिचार्ज करू शकतात आणि UPI वापरून पैसे हस्तांतरित करू शकतात. हे चिन्ह WhatsApp मध्ये समर्थित असलेल्या मेट्रो तिकीट सेवांसाठी प्रवेशद्वार म्हणूनही कार्य करतं. हे रुपयाचे चिन्ह वैयक्तिक चॅट्समध्येही उपलब्ध आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना मेसेजिंग करतानाच थेट पैसे पाठवणे शक्य होतं.
- WhatsApp वरील रिचार्ज वैशिष्ट्य कसं वापरावं?:
- ₹ चिन्हावर टॅप करा.
- 'Mobile Prepaid Recharge' (मोबाईल प्रीपेड रिचार्ज) पर्याय निवडा.
- तुमचा स्वतःचा मोबाईल क्रमांक निवडा, किंवा दुसऱ्या कोणाचा तरी क्रमांक प्रविष्ट करा.
- सेवा प्रदात्याची (Service Provider) खात्री करा.
- तुमच्या मोबाईल ऑपरेटरनं उपलब्ध करून दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य तो प्लॅन निवडा.
- तुमच्या पसंतीची पेमेंट पद्धत (UPI, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड) निवडा.
- पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करा.
UPI वापरकर्ते त्यांचा UPI PIN प्रविष्ट करून व्यवहाराची पडताळणी करू शकतात. रिचार्ज पूर्ण झाल्यानंतर, WhatsApp 'Confirmation Screen' (पुष्टीकरण स्क्रीन) वर प्लॅनचे तपशील प्रदर्शित करेल. WhatsApp नुसार, हा व्यवहार 'Payments' मुख्यपृष्ठाच्या तळाशी असलेल्या 'History' विभागात पाहता येतो.
