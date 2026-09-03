व्हॉट्सॲपची 'भारत कनेक्ट' नेटवर्कद्वारे भारतात बिल पेमेंट सुविधा सुरू
मेटा-समर्थित मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपनं गुरुवारी भारतात 'बिल पेमेंट' सुविधा सुरू करण्याची घोषणा केली.
Published : September 3, 2026 at 5:19 PM IST
नवी दिल्ली : व्हॉट्सॲपनं भारतात अधिकृतपणे 'इन ॲप बिल पेमेंट्स' (ॲपमध्येच बिल भरण्याची) सुविधा सुरू (WhatsApp bill payment) केली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) 'भारत कनेक्ट' (पूर्वीचे BBPS) नेटवर्कवर आधारित असलेल्या या सुविधेमुळं, वापरकर्ते चॅट इंटरफेस न सोडता घरगुती आणि युटिलिटी (वीज, पाणी इत्यादी) बिलांची माहिती मिळवू शकतात, त्यांचं व्यवस्थापन करू शकतात आणि त्यांची देयके भरू शकतात.
WhatsApp is rolling out notifications for draft messages!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 1, 2026
WhatsApp is introducing a feature that shows a notification when users leave a message unfinished in a chat.https://t.co/tktaQdAHiN pic.twitter.com/6gWH7wvPOa
सुविधेचे फायदे : या सुविधेमुळं वापरकर्त्यांना घरगुती आणि युटिलिटी बिलं (उदा. वीज, पाणी इ.) शोधणे, त्यांचं व्यवस्थापन करणे आणि थेट त्यांची भरणा करणे शक्य होणार आहे. ही सुविधा टप्प्याटप्प्यानं उपलब्ध करून दिली जात असून, आगामी आठवड्यांत ती सर्व अँड्रॉइड (Android) आणि आयओएस (iOS) वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल, असं कंपनीने सांगितलं. 'भारत कनेक्ट' (BBPS) नेटवर्कवर आधारित असलेल्या या सेवेद्वारे वीज, गॅस, पाणी, फास्टॅग (FASTag), विमा, क्रेडिट कार्ड आणि कर्जाचे हप्ते यांसारख्या 30 श्रेणींमधील सुमारे 22,722 बिलर्सच्या (सेवा पुरवठादारांच्या) सेवांचा लाभ घेता येईल. याव्यतिरिक्त, व्हॉट्सॲपच्या होम स्क्रीनवर वरच्या बाजूला असलेल्या 'रुपया'च्या चिन्हावर (आयकॉनवर) टॅप करून वापरकर्ते बिल पेमेंट सुविधेचा वापर करू शकतात. तसंच, ते मागील आणि आगामी पेमेंट्स पाहू शकतात, एकाच सेवा पुरवठादाराकडील अनेक खात्यांचं व्यवस्थापन करू शकतात आणि यूपीआय (UPI) तसेच क्रेडिट व डेबिट कार्ड्सचा वापर करून बिलं भरू शकतात.
"कोट्यवधी भारतीयांसाठी, कुटुंब आणि मित्र-परिवाराच्या संपर्कात राहणे, व्यवसायांशी संवाद साधणे, नागरिक सेवांचा लाभ घेणे आणि मेट्रोच्या तिकिटांपासून विम्यापर्यंतच्या गोष्टी खरेदी करणे, हे सर्व ॲप न सोडता करण्यासाठी व्हॉट्सॲप हे आधीच सर्वात सोपं माध्यम ठरलं आहे," असं मेटा इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि कंट्री हेड अरुण श्रीनिवास यांनी सांगितलं. "बिल पेमेंट सुविधेद्वारे, आम्ही प्रत्येक घरातील सर्वात नियमित कामांपैकी एका कामात तीच सुलभता आणत आहोत," असं ते म्हणाले.
WhatsApp introduces Liquid Glass design for the message menu!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 2, 2026
WhatsApp is rolling out new updates for the chat interface on iOS, making the reaction tray and context menu compatible with Liquid Glass.https://t.co/Z1uhwrNWIa pic.twitter.com/UVnpf6g4cJ
त्यांनी पुढं सांगितलं की, व्हॉट्सॲपवर बिल भरणे हे एखाद्याला मेसेज पाठवण्याइतकेच सोपं असावं, अशी कंपनीची इच्छा आहे. जूनमध्ये सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी घोषणा केली होती की, 'क्रेड' (CRED) चे संस्थापक कुणाल शाह हे व्हॉट्सॲपचे पुढील जागतिक सीईओ म्हणून मेटामध्ये सामील होतील आणि ही टेक कंपनी त्या फिनटेक कंपनीमध्ये सुमारे 900 दशलक्ष डॉलर्सची (जवळपास 8,550 कोटी रुपये) गुंतवणूक करत आहे; त्यानंतर ही नवीन सुविधा सादर करण्यात आली आहे. जून 2024 मधील 37 दशलक्ष व्यवहारांच्या तुलनेत जून 2026 मध्ये व्हॉट्सॲप पे (WhatsApp Pay) द्वारे 150 दशलक्ष व्यवहार झाले, जी चार पटींहून अधिक वाढ आहे. तसंच, यूपीआय (UPI) व्यवहारांच्या एकूण संख्येतील व्हॉट्सॲपचा वाटा दोन वर्षांपूर्वीच्या 0.27 टक्क्यांवरून वाढून जून 2026 मध्ये सुमारे 0.7 टक्क्यांवर पोहोचला.
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