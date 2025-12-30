व्हॉट्सअॅपनं 2026 नववर्षासाठी नवीन फीचर्स केले लाँच
व्हॉट्सअॅपनं 2026 नववर्षानिमित्त नविन फीचर्स लाँच केले. फटाके, कॉन्फेटी इफेक्ट्ससह व्हिडिओ कॉल्स आणि विशेष स्टिकर्सद्वारे सेलिब्रेशन अधिक मजेदार होईल.
Published : December 30, 2025 at 5:14 PM IST
मुंबई : मेटा मालकीच्या व्हॉट्सअॅपनं 2026 च्या नववर्षानिमित्त अनेक फीचर्स लाँच केले आहेत. प्लॅटफॉर्मच्या मते, नववर्ष हा त्यांचा सर्वात व्यस्त दिवस असतो, जेव्हा रोजच्या 100 अब्ज पेक्षा जास्त मेसेजेस आणि 2 अब्ज कॉल्सच्या सरासरीपेक्षा अधिक ट्रॅफिक येतं. जगभरातील विविध टाइम झोनमधील मित्र-कुटुंबियांशी जोडण्यासाठी वापरकर्ते मोठ्या प्रमाणात मेसेजेस आणि कॉल्स (WhatsApp Video call effects) करतात. या उत्सवाच्या काळात व्हॉट्सअॅपनं विशेष स्टिकर्स, व्हिडिओ कॉल इफेक्ट्स आणि इतर मजेदार फीचर्स उपलब्ध करून दिले आहेत.
नवीन फीचर्स
व्हॉट्सअॅपनं 2026 साठी एक समर्पित अॅनिमेटेड स्टिकर पॅक (WhatsApp 2026 sticker pack) लाँच केलं आहे. हे स्टिकर्स वैयक्तिक किंवा ग्रुप चॅट्समध्ये नववर्षाच्या शुभेच्छा पाठवण्यासाठी वापरता येऊ शकतं. व्हिडिओ कॉल्समध्ये नवीन इफेक्ट्स जोडले आहेत . कॉल दरम्यान इफेक्ट्स आयकॉन टॅप करून फटाके, कॉन्फेटी आणि स्टार्स अॅनिमेशन्स सक्रिय करता येतं, ज्यामुळं व्हर्च्युअल सेलिब्रेशन अधिक रोमांचक होतं.
याशिवाय, कॉन्फेटी इमोजीनं मेसेजवर रिअॅक्ट केल्यास चॅटमध्ये विशेष अॅनिमेशन दिसतं. प्रथमच स्टेटस अपडेट्समध्ये अॅनिमेटेड स्टिकर्स उपलब्ध झाले आहेत. वापरकर्ते विशेष 2026 थीम असलेल्या लेआऊटसह अॅनिमेटेड स्टिकर्स लावून नववर्षाच्या शुभेच्छा शेअर करू शकतात. ग्रुप चॅट्समध्ये नववर्ष सेलिब्रेशन प्लॅन करण्यासाठी व्हॉट्सअॅपनं विद्यमान टूल्स हायलाइट केले आहेत. ग्रुपमध्ये इव्हेंट्स तयार करून पिन करता येतात, RSVP गोळा करता येतात. पोल्सद्वारे अन्न, पेय किंवा अॅक्टिव्हिटी ठरवता येतात. लाइव्ह लोकेशन शेअरिंगनं लोकेशन शोधणे आणि सुरक्षित पोहोचणे सोपं होतं. उपस्थित नसलेल्या मित्रांसाठी व्हॉइस नोट्स किंवा व्हिडिओ मेसेजेसद्वारे क्षण शेअर करता येतात.
2026 मध्ये अपेक्षित फीचर्स
व्हॉट्सअॅपच्या बीटा अपडेट्सनुसार, 2026 मध्ये काही रोमांचक फीचर्स येणार आहेत. मेटा AI द्वारे स्टेटससाठी 'इमॅजिन' टूल्स येतील, ज्यामुळं फोटो एडिट, रीइमॅजिन, स्टाइल्स लावणे, ऑब्जेक्ट्स काढणे आणि अॅनिमेट करणे शक्य होईल. युझरनेम रिझर्व्हेशन सिस्टम येईल, ज्यामुळं फोन नंबरवर अवलंबित्व कमी होऊन इम्पर्सोनेशन टाळता येईल.
सुरक्षा आणि प्रॅक्टिकल अपग्रेड्समध्ये अॅडव्हान्स्ड चॅट क्लिअरिंग टूल येईल, जे निवडक मेसेजेस आणि मीडिया डिलीट करताना स्टोरेज स्पेस दाखवेल. स्ट्रिक्ट अकाउंट सिक्युरिटी मोड स्पॅम आणि स्कॅम्सपासून संरक्षण करेल. मोठ्या ग्रुप्समध्ये '@all' मेंशन फीचर येईल, ज्यानं सर्वांना एकाच वेळी नोटिफाय करता येईल, मात्र दुरुपयोग टाळण्यासाठी कंट्रोल्स असतील.हे नवीन फीचर्स व्हॉट्सअॅपला अधिक मजेदार, सुरक्षित आणि युझर-फ्रेंडली बनवतील.
