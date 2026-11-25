व्हॉट्सॲपकडून ड्युअल मोडची फीचरची चाचणी सुरु, एकाच वेळी फोटो आणि व्हिडिओ शूटची सुविधा
व्हॉट्सॲपमधील ड्युअल कॅमेरा मोड (WhatsApp Dual Mode feature) फोनच्या पुढच्या आणि मागच्या अशा दोन्ही कॅमेऱ्यांचा एकाच वेळी वापर करून फोटो आणि व्हिडिओ घेण्याची सुविधा देतं.
Published : November 25, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद: व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आपल्या कॅमेरा सुविधेमध्ये सुधारणा करत आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून, कंपनीनं आता अँड्रॉइड (Android) वापरकर्त्यांसाठी 'ड्युअल कॅमेरा मोड' (WhatsApp Dual Mode ) आणलं आहे. या फीचरच्या मदतीनं तुम्ही एकाच वेळी फ्रंट (पुढील) आणि रिअर (मागील) अशा दोन्ही कॅमेऱ्यांतून फोटो किंवा व्हिडिओ घेऊ शकता. यामध्ये एक कॅमेरा पूर्ण स्क्रीनवर दिसतो, तर दुसरा एका लहान फ्रेममध्ये दिसतो. यामुळं, एखादं दृश्य टिपताना तुम्ही तुमची प्रतिक्रियाही (reaction) दाखवू शकता.
WABetaInfoनं दिली माहिती : व्हॉट्सॲपच्या या नवीन फीचरबद्दलची माहिती 'WABetaInfo' नं दिली आहे. त्यांनी हे फीचर 'व्हॉट्सॲप बीटा फॉर अँड्रॉइड 2.26.46.9' अपडेटमध्ये दिसून आलं आहे. सध्या हे फीचर काही निवडक बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. लवकरच याची आवृत्ती सर्व अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरून (Google Play Store) लेटेस्ट अपडेट इन्स्टॉल करणाऱ्या काही वापरकर्त्यांना हा पर्याय दिसतोय.
WhatsApp is rolling out a dual camera mode on Android! WhatsApp is introducing a feature that lets users capture photos and videos with both cameras. https://t.co/iQLTq30cLR https://t.co/bdv3vDVPAJ— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 24, 2026
ड्युअल कॅमेरा मोड कसा काम करतो? : व्हॉट्सॲप स्क्रीनच्या वरच्या भागात कॅमेऱ्याचं एक बटण आहे. त्यावर टॅप केल्यास 'ड्युअल मोड' सुरू होतो. सहसा, रिअर कॅमेरा पूर्ण स्क्रीनवर दिसतो आणि फ्रंट कॅमेरा उजव्या कोपऱ्यात एका लहान आयताकृती फ्रेममध्ये तुम्ही पाहिला असेल. 'रोटेट' (rotate) बटण दाबून तुम्ही दोन्ही कॅमेऱ्यांची अदलाबदलही करू शकता, असं केल्यावर, फ्रंट कॅमेरा पूर्ण स्क्रीनवर येतो आणि रिअर कॅमेरा लहान फ्रेममध्ये जातो. ही लहान फ्रेम एकाच ठिकाणी स्थिर राहत नाही; व्हिडिओ कॉलच्या विंडोप्रमाणे तुम्ही तिला स्क्रीनवर कुठेही हलवू शकता. फोटो काढल्यानंतर, दोन्ही कॅमेऱ्यांमधील दृश्ये एकत्र होऊन एकच प्रतिमा तयार होते. व्हिडिओ रेकॉर्ड करताना, दोन्ही कॅमेरे एकाच वेळी पुढच्या आणि मागच्या बाजूचे दृश्य टिपतात आणि शेवटी त्यांची एकच क्लिप तयार होते.
ड्युअल कॅमेरा मोड : व्हॉट्सॲपच्या या ड्युअल कॅमेरा मोडद्वारे काढलेले फोटो किंवा व्हिडिओ तुम्ही कोणत्याही चॅट, ग्रुप, चॅनेल किंवा स्टेटसवर शेअर करू शकता. तुम्ही व्हॉट्सॲपमध्ये कोठूनही कॅमेरा उघडला, तरी तिथं 'ड्युअल कॅमेरा मोड' उपलब्ध असेल. फोटो किंवा व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्यानंतर, तुम्ही त्याला कॅप्शन देऊ शकता, 'ड्रॉइंग एडिटर' (drawing editor) वापरून त्यात बदल करू शकता किंवा थेट पाठवू शकता.सध्या हे फीचर केवळ काही निवडक बीटा वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिलं जात आहे, त्यामुळं सर्वच बीटा वापरकर्त्यांना ते मिळेलच असं नाही. येत्या काही आठवड्यांत हे फीचर अधिक खात्यांवर (accounts) उपलब्ध होऊ शकतं. मात्र, हे सर्व वापरकर्त्यांसाठी कधी उपलब्ध करून दिलं जाईल की नाही, हे व्हॉट्सॲपनं अद्याप जाहीर केलेलं नाही.
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