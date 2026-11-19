व्हॉट्सॲपवर आता मेसेजला देता येणार 'स्टिकर रिॲक्शन'; चॅटिंग होणार अधिक मजेशीर!
व्हॉट्सॲपने अँड्रॉइड बीटा युजर्ससाठी 'स्टिकर रिॲक्शन' हे नवीन फिचर आणले आहे. यामुळे आता मेसेजला इमोजीसोबतच स्टॅटिक किंवा ॲनिमेटेड स्टिकर्सद्वारेही भन्नाट रिॲक्शन देता येणार आहे.
Published : November 19, 2026 at 9:46 AM IST
मुंबई : लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आपल्या युजर्सचा चॅटिंग अनुभव अधिक रंजक बनवण्यासाठी सातत्यानं नवनवीन बदल करत असतं. आता व्हॉट्सॲप अँड्रॉइड बीटा युजर्ससाठी 'मेसेज स्टिकर रिॲक्शन' (Sticker Reactions) हे नवीन फिचर आणत आहे. फीचर ट्रॅकर वेबसाइट 'WABetaInfo' च्या अहवालानुसार, गुगल प्ले स्टोअरवरील व्हॉट्सॲप अँड्रॉइड बीटा व्हर्जन 2.26.46.5 मध्ये हे अपडेट काही निवडक युजर्ससाठी रोलआउट करण्यात आले आहे. या नवीन सुविधेमुळं युजर्सना आता कोणत्याही मेसेजला उत्तर देताना केवळ इमोजींवर अवलंबून राहावं लागणार नाही, तर ते आपल्या आवडीच्या स्टिकर्सद्वारेही भावना व्यक्त करू शकतील.
WhatsApp is rolling out message sticker reactions on Android! WhatsApp is making messages more expressive by adding support for multiple sticker reactions. https://t.co/MlSeZ2uekF https://t.co/7mIKngVGfw— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 18, 2026
स्टिकर रिॲक्शन कसे काम करेल? : हे फिचर वापरणं अत्यंत सोपं आणि सोयीस्कर ठेवण्यात आलं आहे. जेव्हा युजर एखाद्या मेसेजवर टॅप करून मेसेज मेनू उघडेल, तेव्हा नेहमीच्या इमोजी रिॲक्शन ट्रेच्या बाजूलाच एक नवीन 'स्टिकर रिॲक्शन शॉर्टकट' बटण दिसेल. या शॉर्टकटवर क्लिक केल्यास थेट स्टिकर कीबोर्ड उघडेल. युजर्स त्यांच्याकडील कोणत्याही स्टिकर पॅकमधून स्टॅटिक (स्थिर) किंवा ॲनिमेटेड (हालचाल करणारे) स्टिकर्स निवडू शकतात. निवडलेले स्टिकर थेट मेसेज बबलच्या खाली दिसेल, जे चॅटमधील सर्व सदस्यांना पाहता येईल.
एकाच मेसेजवर 20 स्टिकर्सची मर्यादा : इमोजी रिॲक्शनच्या तुलनेत स्टिकर रिॲक्शनमध्ये एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. साधारणपणे एका मेसेजवर युजर फक्त एकच इमोजी रिॲक्शन देऊ शकतो; परंतु नवीन अपडेटनुसार, एकाच मेसेजवर तब्बल 20 स्टिकर रिॲक्शन्स जोडता येतील. विशेष म्हणजे, युजर्स एकाच मेसेजवर वेगवेगळे किंवा एकच स्टिकर अनेक वेळा रिॲक्शन म्हणून पाठवू शकतात. मात्र, एका मेसेजवर 20 स्टिकर्सची मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर अधिक रिॲक्शन्स देता येणार नाहीत. यामुळं ग्रुप चॅटिंगमधील संवाद अधिक उत्साही आणि मजेशीर होण्यास मदत होईल.
डिस्प्ले आणि रिॲक्शन व्यवस्थापन : मेसेजवर एकापेक्षा जास्त स्टिकर्स जोडले गेल्यास ते स्क्रीनवर सुटसुटीत दिसावेत, यासाठी व्हॉट्सॲपनं त्यांच्या मांडणीतही (Display Layout) सुधारणा केली आहे. जास्त स्टिकर्स आल्यास ते मेसेज बबलच्या भोवती व्यवस्थित रचले जातील, जेणेकरून मूळ मेसेज वाचण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. याशिवाय, कोणत्या सदस्यानं कोणतं स्टिकर पाठवलं आहे, हे तपासण्यासाठी युजर्स 'रिॲक्शन इन्फॉर्मेशन' स्क्रीनचा वापर करू शकतात. तसंच, युजर्सना आपण दिलेले स्टिकर रिॲक्शन कधीही काढून टाकण्याचा (Remove) पर्यायही या स्क्रीनवर उपलब्ध असेल.
सर्व युजर्ससाठी कधी उपलब्ध होणार? : सध्या हे स्टिकर रिॲक्शन फिचर टप्प्याटप्प्यानं फक्त अँड्रॉइड बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध करून दिले जात आहे. येत्या काही आठवड्यांत अधिक बीटा युजर्सना याचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य अँड्रॉइड आणि आयओएस (iOS) युजर्ससाठी हे फिचर नेमकं कधी लाँच केलं जाईल, याबाबत व्हॉट्सॲपनं अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र, बीटा चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर लवकरच हे अपडेट सर्वांच्या फोनमध्ये पाहायला मिळेल.
हे वाचलंत का :