व्हॉट्सअ‍ॅप प्लस: प्रीमियम सबस्क्रिप्शन प्लान येत आहे!

व्हॉट्सअ‍ॅप प्लस येत आहे! प्रीमियम सबस्क्रिप्शनमध्ये कस्टम आयकॉन, 20 चॅट पिन, एक्सक्लूसिव रिंगटोन्स आणि स्टिकर्स मिळतील. फ्री व्हॉट्सअ‍ॅप कायम राहील!..

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 11:08 AM IST

मुंबई : मेटा-मालकीच्या लोकप्रिय मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅपनं आता प्रीमियम सबस्क्रिप्शन प्लान आणण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली आहेत. WABetaInfo च्या अहवालानुसार, हा नवीन प्लॅन "व्हॉट्सअ‍ॅप प्लस" नावानं विकसित केला जात आहे. हा Android आणि iOS दोन्ही प्लॅटफॉर्मसाठी आहे. वर्षानुवर्षे या प्रीमियम सेवेच्या अफवा होत्या, आता ती प्रत्यक्षात येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. हा प्लॅन पूर्णपणे वैकल्पिक असेल, म्हणजे सामान्य वापरकर्त्यांना कोणतेही अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

व्हॉट्सअ‍ॅप प्लस काय ऑफर करेल?
व्हॉट्सअ‍ॅप प्लस सबस्क्रायबर्सना अनेक कस्टमायझेशन पर्याय मिळतील. यात अ‍ॅप आयकॉन बदलण्याची सुविधा असेल, ज्यात 14 नवीन आयकॉन उपलब्ध होतील. थिम, अ‍ॅक्सेंट कलर्स आणि इतर व्हिज्युअल बदल करता येतील. सध्या फ्री प्लॅनमध्ये फक्त 3 चॅट पिन करता येतात, तर प्लस प्लॅनमध्ये 20 चॅट पिन करण्याची मर्यादा असेल. यामुळं महत्त्वाच्या वैयक्तिक आणि कामाच्या चॅट्स सहज टॉपवर ठेवता येतील.

एक्सक्लूसिव रिंगटोन्स
याशिवाय, एक्सक्लूसिव रिंगटोन्स मिळतील, जे फक्त प्रीमियम वापरकर्त्यांसाठी असतील. प्रत्येक रिंगटोन वेगळ्या स्टाइलचा असेल, ज्यामुळं कॉल येताच प्रीमियम आणि फ्री यूजरमध्ये फरक समजेल. एक्सक्लूसिव स्टिकर्स आणि अधिक इंटरॅक्टिव्ह मेसेज रिअ‍ॅक्शन्सही उपलब्ध होतील. तथापि, अहवालात अ‍ॅड-फ्री अनुभवाबाबत काही उल्लेख नाही. स्टेटसवर दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिराती काढण्याबाबत स्पष्टता नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅप फ्री राहील का?
होय, व्हॉट्सअ‍ॅप प्लस पूर्णपणे वैकल्पिक असेल. मेसेज पाठवणे, व्हॉइस/व्हिडिओ कॉल, मीडिया शेअरिंग, ग्रुप चॅट्स आणि प्रायव्हसी फीचर्स यासारखे सर्व मूलभूत फीचर्स फ्री राहतील. मेटानं अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, कारण हे फीचर सध्या टेस्टिंग फेजमध्ये आहे. किंमत आणि लॉंच डेटबाबत अधिक माहिती उपलब्ध नसून ती लवकरच येण्याची अपेक्षा आहे.

