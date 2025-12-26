ETV Bharat / technology

व्हॉट्सअ‍ॅप iOS साठी नवे फीचर टेस्टिंगमध्ये: चॅनेल अ‍ॅडमिन्सना थेट आमंत्रण पाठवता येणार

व्हॉट्सअ‍ॅप iOS बीटामध्ये नवे फीचर लवरकच येत आहे. प्रीव्ह्यू बटनसाह चॅनेल अ‍ॅडमिन्स एकावेळी 64 संपर्कांना थेट आमंत्रण पाठवू शकतील.

WhatsApp iOS Beta Update
व्हॉट्सअ‍ॅप (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 5:12 PM IST

1 Min Read
मुंबई : व्हॉट्सअ‍ॅप iOS यूजर्ससाठी एक नवं फीचर विकसित करत आहे, ज्यामुळं चॅनेल अ‍ॅडमिन्सना त्यांच्या चॅनेलची ऑडियन्स आणि एंगेजमेंट वाढवता येईल. हे फीचर अ‍ॅडमिन्सना त्यांच्या संपर्कांना थेट चॅनेलचं आमंत्रण पाठवण्याची सुविधा देईल. सध्या हे फीचर टेस्टिंग स्टेजमध्ये असून, TestFlight बीटा प्रोग्रामद्वारे निवडक आयफोन यूजर्सना उपलब्ध आहे. WABetaInfo नुसार, हे फीचर WhatsApp बीटा व्हर्जन 25.37.10.74 मध्ये रोल आउट होत आहे.

फीचरचे वैशिष्ट्य
हे नवं फीचर चॅनेल इन्फॉर्मेशन पेजवरून थेट सक्रिय होतं. अ‍ॅडमिन्स एकावेळी जास्तीत जास्त 64 संपर्क निवडू शकतात आणि व्हॉट्सअ‍ॅप आपोआप आमंत्रण मेसेज तयार करेल. या मेसेजमध्ये एक अ‍ॅक्शन बटन असेल, ज्यावर क्लिक करून प्राप्तकर्ता चॅनेलचे प्रीव्ह्यू पाहू शकतो आणि लगेच फॉलो करू शकतो.

ब्रॉडकास्ट लिस्टचा वापर
स्पॅम टाळण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप टेम्पररी ब्रॉडकास्ट लिस्टचा वापर करतं, ज्यामुळं फक्त त्या संपर्कांना मेसेज जातो ज्यांनी अ‍ॅडमिनचा नंबर सेव्ह केलेला असतो. हे फीचर आधी अँड्रॉइड बीटा व्हर्जन 2.26.1.8 मध्ये उपलब्ध झालं होतं आणि आता iOS वरही येत आहे, ज्यामुळं दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर समान अनुभव मिळेल. हे फीचर विशेषतः नव्या किंवा छोट्या चॅनेल्ससाठी उपयुक्त ठरेल, कारण अ‍ॅडमिन्सना परिचित संपर्कांना वैयक्तिक आमंत्रण पाठवता येईल. यामुळं फॉलोअर्सची संख्या जलद वाढू शकते आणि एंगेजमेंट सुधारेल. प्राप्तकर्त्याला हे आमंत्रण विश्वासार्ह वाटेल, कारण ते परिचित व्यक्तीकडून येत आहे.

इतर नवे फीचर्स आणि उपलब्धता
व्हॉट्सअ‍ॅपनं अलीकडं स्टेटस अपडेट्समध्ये जाहिराती वाढवल्या आहेत. तसंच, रिअ‍ॅक्शन ट्रेमध्ये नवे इमोजी आणि लिंक्ड डिव्हाइसेस मेनूमध्ये पेरिफेरल्स लिस्ट यासारखी फीचर्स विकसित करत आहे. सध्या हे चॅनेल आमंत्रण फीचर निवडक बीटा टेस्टरसाठी उपलब्ध आहे आणि लवकरच अधिक यूजर्सना मिळेल. स्टेबल व्हर्जनमध्ये कधी येईल याबाबत अद्याप माहिती नाही.व्हॉट्सअ‍ॅप सतत नवे फीचर्स आणून यूजर्सचा अनुभव समृद्ध करत आहे. चॅनेल फीचर हे ब्रॉडकास्टिंगसाठी उत्तम साधन बनत आहे आणि हे नवे अपडेट त्याला अधिक प्रभावी बनवेल.

