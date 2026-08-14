व्हॉट्सॲपचं नवीन स्कॅम अलर्ट फीचर: बीटा रोलआउटला सुरुवात; गोपनीयतेचं रक्षण करत फसवणुकीची पूर्वसूचना
व्हॉट्सॲपनं आपल्या नवीन 'स्कॅम अलर्ट' फीचरचं मर्यादित बीटा रोलआउट सुरू केलं आहे. हे फीचर स्कॅम ओळखण्यासाठी डिव्हाइसवरील मशीन लर्निंगचा वापर करतं.
Published : August 14, 2026 at 9:52 AM IST
मुंबई: व्हॉट्सॲपनं आपल्या नवीन 'स्कॅम अलर्ट' फीचरचा प्राथमिक आढावा शेअर केला आहे आणि बीटा आवृत्तीचं मर्यादित रोलआउट सुरू केलं आहे. हे ऐच्छिक फीचर स्कॅम ओळखण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांना सावध करण्यासाठी डिव्हाइसवरील मशीन लर्निंग मॉडेलचा वापर करतं. महत्त्वाचं म्हणजे, या प्रक्रियेमुळं एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनशी तडजोड होत नाही. मेटाच्या मते, संदेशातील मजकूर कधीही डिव्हाइसच्या बाहेर जात नाही आणि तो व्हॉट्सॲप, मेटा किंवा इतर कोणत्याही पक्षाला पाठवला जात नाही.
स्कॅम अलर्ट कसं कार्य करतं : एकदा वापरकर्त्यानं स्कॅम अलर्ट सक्षम केल्यावर, डिव्हाइसवर एक मशीन लर्निंग मॉडेल डाउनलोड केलं जातं. हे मॉडेल संपर्क नसलेल्या व्यक्तींकडून आलेल्या संदेशांचं विश्लेषण करतं आणि ज्ञात स्कॅम पॅटर्नशी जुळणारे संदेश ओळखतं. वापरकर्त्यांनी पूर्वी कळवलेल्या स्कॅम संभाषणांमधून घेतलेल्या पॅटर्नवर हे मॉडेल प्रशिक्षित केले जाते. संभाषणाची रचना आणि भाषिक संकेतांच्या आधारावर डिव्हाइसवरच संभाव्य वर्गीकरण केलं जातं. जर मॉडेलनं एखादा संदेश संभाव्य घोटाळा म्हणून ओळखला, तर वापरकर्त्यासाठी चॅटमध्ये एक चेतावणी दिसतं; ही इशारा धोका दुसऱ्या पक्षाला दिसत नाही. वापरकर्ता पाठवणाऱ्याला ब्लॉक करणे किंवा त्याची तक्रार करणे निवडू शकतो, किंवा संभाषण सुरू ठेवू शकतो. जर इशारा चुकीची असलेल, तर वापरकर्ता चॅटला 'विश्वसनीय' म्हणून चिन्हांकित करू शकतो, ज्यामुळं त्या विशिष्ट चॅटसाठी भविष्यातील इशारे टाळता येतात.
मेटाच्या मते, डिव्हाइसवरील मशीन लर्निंगमधील अलीकडील प्रगतीमुळं थेट मोबाइल हार्डवेअरवर अचूक मजकूर वर्गीकरण शक्य झालं आहे. सर्व अनुमान डिव्हाइसवरच काढले जाते, ज्यामुळे संदेशाची सामग्री बाहेर प्रसारित होत नाही याची खात्री होते. फीचरच्या कामगिरीचं मोजमाप करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान टेलिमेट्री, प्रसारित करण्यापूर्वी एका गोपनीय संगणकीय वातावरणात डिफरेंशियली प्रायव्हेट ॲग्रीगेट्सच्या स्वरूपात प्रक्रिया केली जाते. हा डेटा केवळ इशाऱ्याची संख्या आणि वापरकर्त्याच्या कृतींच्या संख्येपुरता मर्यादित असतो. मेटा स्पष्ट करते की विशिष्ट मॉडेल्स विशिष्ट वापरकर्त्यांना पाठवता येत नाहीत; प्रत्येक मॉडेल आवृत्ती सार्वजनिक पारदर्शकता लेजरवर प्रकाशित झाल्यानंतरच तैनात केली जाते.
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