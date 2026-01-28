व्हॉट्सॲपनं उच्च-सुरक्षा मोड केला सादर : अधिक मजबूत संरक्षणासाठी तो काय करतो, ते येथे जाणून घ्या
व्हॉट्सॲपनं 'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स' नावाचा हा नवीन पर्याय सुरू केलाय. यामुळं व्हॉट्सॲपच्या सेटिंग्समधील एक सिंगल-क्लिक बटण अनेक सुरक्षा उपायांना सक्रिय करतं.
Published : January 28, 2026 at 10:13 AM IST
हैदराबाद : व्हॉट्सॲपनं वापरकर्त्यांना प्रगत सायबर धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी 'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स' नावाचं एक नवीन उच्च-सुरक्षा वैशिष्ट्ये सुरू केलं आहे. हे वैशिष्ट्य अज्ञात वापरकर्त्यांकडून आलेल्या मीडिया फाइल्स ब्लॉक करतं आणि लिंक प्रीव्ह्यू अक्षम करतं. याव्यतिरिक्त सेव्ह नसलेल्या नंबरवरून येणारे कॉल सायलेंट करतं. व्हॉट्सॲपनं सांगितलं की, हा मोड प्रगत हॅकिंग प्रयत्नांना सामोरे जाणाऱ्या पत्रकार आणि सार्वजनिक व्यक्तींसाठी फायदेशीर आहे.
Strict Account Settings
मेटाची व्हॉट्सॲप मेसेजिंग सेवा उच्च-जोखीम असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी उच्च-सुरक्षा मोड प्रदान करणारी तिसरी मोठी टेक कंपनी बनली आहे. व्हॉट्सॲप एक प्रगत सुरक्षा मोड प्रदान करत आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते अधिक प्रतिबंधात्मक अनुभवाच्या बदल्यात हॅकर्सपासून अधिक मजबूत संरक्षणाची निवड करू शकतात. त्यामुळं हॅकिंगचा धोका कमी होता.'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स' नावाचं हे नवीन वैशिष्ट्ये, व्हॉट्सॲपच्या सेटिंग्समधील एक-क्लिक बटण आहे, जे अनेक सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय करतं.
'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स' काय करते?
हा पर्याय अज्ञात वापरकर्त्यांनी पाठवलेली मीडिया आणि अटॅचमेंट्स ब्लॉक करतो, चॅटमध्ये URL टाकल्यावर दिसणारे लिंक प्रीव्ह्यू (थंबनेल्स) अक्षम करतो आणि सेव्ह नसलेल्या संपर्कांकडून येणारे कॉल सायलेंट करतो. एका ब्लॉग पोस्टमध्ये, व्हॉट्सॲपनं म्हटलं आहे की, जरी त्यांच्या सर्व वापरकर्त्यांची संभाषणे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनद्वारे संरक्षित असली तरी, "आम्हाला हे देखील माहित आहे की आमच्या काही वापरकर्त्यांना, जसं की पत्रकार किंवा सार्वजनिक व्यक्तींना दुर्मिळ आणि अत्यंत अत्याधुनिक सायबर हल्ल्यांपासून अत्यंत संरक्षणाची आवश्यकता असू शकते."
2022 मध्ये, ॲपलनं 'लॉकडाउन मोड' लाँच केला होता, ज्याचं वर्णन ते "एक पर्यायी, अत्यंत संरक्षण" असं करत होते. जे "अत्यंत कमी व्यक्तींसाठी" डिझाइन केलं आहे, ज्यांना प्रगत डिजिटल धोक्यांद्वारे लक्ष्य केलं जाऊ शकतं. आयफोन आणि macOS वर उपलब्ध असलेले हे वैशिष्ट्य बहुतेक मेसेज अटॅचमेंट प्रकार आणि लिंक प्रीव्ह्यू अक्षम करतं आणि फेसटाइम कॉल व वेब ब्राउझिंगवर निर्बंध घालतं. 2025 मध्ये, अल्फाबेटच्या अँड्रॉइडनं "वाढलेल्या सुरक्षा जागरूकतेत" असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी "ॲडव्हान्स्ड प्रोटेक्शन मोड" ऑफर करण्यास सुरुवात केली.'लॉकडाउन मोड' प्रमाणेच, अल्फाबेटचा हा अधिक सुरक्षित पर्याय, सुधारित सुरक्षेसाठी काही कार्यक्षमतेवर मर्यादा घालतो, ज्यामध्ये वापरकर्त्यांना प्ले स्टोअरच्या बाहेरून संभाव्य धोकादायक ॲप्स डाउनलोड करण्यापासून प्रतिबंधित करणे समाविष्ट आहे.
हे वाचलंत का :