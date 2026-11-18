चॅट बॅकअपसाठी आता गूगल ड्राइव्ह किंवा आयक्लाउडची गरज नाही; व्हॉट्सॲपनं सुरू केली स्वतःची क्लाउड सर्व्हर सेवा
व्हॉट्सॲपनं चॅट बॅकअपसाठी गूगल ड्राइव्ह आणि आयक्लाउडवरील अवलंबित्व संपवत स्वतःची क्लाउड सर्व्हर सेवा सुरू केली असून, यामुळं युजर्सना आता दोन जीबी मोफत स्टोरेज मिळणार आहे.
Published : November 18, 2026 at 4:59 PM IST
हैदराबाद: मेटा कंपनीच्या मालकीच्या लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म 'व्हॉट्सॲप'नं युजर्सच्या चॅट बॅकअपसाठी थर्ड-पार्टी क्लाउड सर्व्हिसवरील अवलंबित्व संपवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीनं आपल्या लेटेस्ट व्हर्जनमध्ये निवडक अँड्रॉइड आणि आयओएस (iOS) बीटा युजर्ससाठी स्वतःची क्लाउड बॅकअप सुविधा रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. या नवीन बदलामुळं युजर्सना आता चॅट हिस्ट्री सुरक्षित ठेवण्यासाठी गूगल ड्राइव्ह किंवा आयक्लाउड स्टोरेजवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
जुन्या धोरणामुळं युजर्सना येत होत्या अडचणी : पूर्वी व्हॉट्सॲपचे चॅट बॅकअप गूगल ड्राइव्ह किंवा आयक्लाउडच्या मूळ स्टोरेज स्पेसचा वापर करत नव्हतं, परंतु काही काळापूर्वी हे धोरण बदलण्यात आलं. गूगलकडून केवळ 15 जीबी आणि ॲपलकडून 5 जीबी मोफत स्टोरेज दिलं जातं. त्यामुळं व्हॉट्सॲपचे चॅट, फोटो आणि व्हिडिओ बॅकअप घेतल्यामुळं हे स्टोरेज झपाट्यानं भरून जात होतं. परिणामी, आपला महत्त्वाचा डेटा वाचवण्यासाठी युजर्सना नाईलाजाने पेड सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स खरेदी करावं लागत होता.
मोफत स्टोरेज मर्यादा आणि पेड प्लॅन्स : व्हॉट्सॲपच्या आगामी फीचर्सवर लक्ष ठेवणाऱ्या 'WABetaInfo' या वेबसाइटच्या अहवालानुसार, व्हॉट्सॲपच्या स्वतःच्या सर्व्हरवरही स्टोरेजची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. या नवीन सुविधेअंतर्गत युजर्सना फक्त 2 जीबी मोफत बॅकअप स्टोरेज मिळणार आहे. ज्या युजर्सना अधिक जागेची गरज आहे, ते 'व्हॉट्सॲप प्लस' (WhatsApp Plus) सबस्क्रिप्शन घेऊन सुमारे 100 जीबीपर्यंत क्षमता वाढवू शकतात. याशिवाय, तब्बल 4 टीबी (TB) स्टोरेजसाठी 'मेटा वन' (Meta One) सबस्क्रिप्शनचा पर्याय देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सबस्क्रिप्शन संपल्यास डेटाचं काय होणार? : जर एखाद्या युजरचे पेड सबस्क्रिप्शन संपलं, तर व्हॉट्सॲप त्यांचा सर्वात अलीकडील बॅकअप पुढील चार महिन्यांपर्यंत आपल्या सर्व्हरवर सुरक्षित ठेवेल. या चार महिन्यांच्या कालावधीत युजर्सना त्यांचं सबस्क्रिप्शन नूतनीकरण करून आपला बॅकअप डेटा पुन्हा मिळवण्याची संधी असेल. मात्र, या मुदतीत प्लॅन रिन्यू न केल्यास सर्व डेटा कायमचा डिलीट केला जाईल.
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनची सुरक्षा : गूगल ड्राइव्ह आणि आयक्लाउडप्रमाणेच व्हॉट्सॲपच्या स्वतःच्या सर्व्हरवर साठवलेले चॅट बॅकअप देखील पूर्णपणे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनने सुरक्षित असतील. युजर्स आपला डेटा बॅकअप घेण्यापूर्वी पासकी (Passkey), पासवर्ड किंवा विशेष एन्क्रिप्शन की वापरून ही सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित करू शकतात, ज्यामुळं डेटा पूर्णपणे गोपनीय राहील.
क्रॉस-प्लॅटफॉर्म ट्रान्सफरची मर्यादा कायम : सध्या गूगल ड्राइव्ह किंवा आयक्लाउडवर घेतलेला बॅकअप दुसऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टिमवर रिस्टोअर करता येत नाही. व्हॉट्सॲपच्या स्वतःच्या सर्व्हरमुळं ही समस्या सुटेल अशी अपेक्षा होती, परंतु अद्याप ही सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळं आयफोनवरून अँड्रॉइडवर किंवा अँड्रॉइडवरून आयफोनवर स्विच करणाऱ्या युजर्सना आजही फोन-टू-फोन ट्रान्सफर टूलचाच वापर करावा लागणार आहे.
बीटा चाचणीनंतर होणार अंतिम निर्णय : हे नवीन फीचर सध्या प्राथमिक म्हणजेच बीटा टप्प्यात असल्यामुळं भविष्यात यात मोठे बदल होऊ शकतात. युजर्सचा प्रतिसाद आणि तांत्रिक बाबी तपासून व्हॉट्सॲप हे फीचर कायम ठेवेल, त्यात क्रॉस-प्लॅटफॉर्म सपोर्ट जोडेल किंवा ते पूर्णपणे काढून टाकेल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
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