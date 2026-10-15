व्हॉट्सॲप गेस्ट कॉलिंग फीचर लॉंच; व्हॉट्सॲप खातं नसणाऱ्यांनाही होता येणार सहभागी
ज्यांच्याकडं व्हॉट्सॲप ॲप नाही, अशा व्यक्तीही एका लिंकद्वारे ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉलमध्ये विनामूल्य सहभागी होऊ शकतात.
Published : October 15, 2026 at 3:33 PM IST
मुंबई: व्हॉट्सॲपनं कॉलिंगसाठी नवीन सुविधा आणली आहे, ज्यामुळं ज्यांच्याकडे व्हॉट्सॲप मेसेजिंग (WhatsApp Guest Calling feature) प्लॅटफॉर्म नाही, अशा लोकांशी संपर्क साधणे अधिक सोपं झालं आहे. कंपनीनं सांगितलं की, या अपडेटमुळं कॉलमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाकडे व्हॉट्सॲप खातं असण्याची गरज नाही. ज्यांच्याकडे व्हॉट्सॲप नाही, अशा व्यक्तीला देखील वापरकर्ते आता एका लिंकद्वारे ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉलसाठी आमंत्रित करू शकतात. नेहमीच्या व्हॉट्सॲप कॉलप्रमाणेच, हा कॉल देखील 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' असेल.
'गेस्ट कॉलिंग' कसं काम करतं?: या सुविधेद्वारे, ज्यांच्याकडं व्हॉट्सॲप (Guest Calling feature) खातं नाही, ते लोकही ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉलमध्ये सामील होऊ शकतात. व्हॉट्सॲपनं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे की, हे 'गेस्ट कॉल' पूर्णपणे मोफत आहेत, 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' आहेत आणि त्यावर कोणतीही वेळेची मर्यादा (टाइम लिमिट) नाही. या कॉलमध्ये पाहुण्यांसह एकूण 32 सहभागी सामील होऊ शकतात.
कॉल लिंक कशी तयार करावी?: 'गेस्ट कॉल' सुरू करण्यासाठी, व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांनी 'कॉल्स' (Calls) टॅबवर जाऊन '+' चिन्हावर टॅप करावं, कॉल लिंक तयार करावी आणि ती संबंधित व्यक्तींसोबत शेअर करावी. पाहुणे (गेस्ट) ही लिंक संगणकाच्या ब्राउझरमध्ये उघडून, स्वतःचं नाव प्रविष्ट करून कॉलमध्ये सामील होण्याची विनंती करू शकतात. केवळ ज्यांच्याकडं व्हॉट्सॲप खातं आहे, तेच अशा कॉल लिंक्स तयार करू शकतात.
होस्टचं पूर्ण नियंत्रण: व्हॉट्सॲपच्या म्हणण्यानुसार, कॉलमध्ये कोणाला प्रवेश द्यायचा, याचं पूर्ण नियंत्रण 'होस्ट'कडे (कॉल सुरू करणाऱ्या व्यक्तीकडे) असतं. पाहुण्यांना सुरुवातीला एका 'वेटिंग रूम'मध्ये (प्रतीक्षा कक्षात) ठेवलं जातं आणि होस्टनं परवानगी दिल्याशिवाय ते कॉलमध्ये सामील होऊ शकत नाहीत. होस्टकडे कोणत्याही वेळी पाहुण्यांना कॉलवरून काढून टाकण्याचा अधिकारही असतो. पाहुणे इतर सहभागींचे फोन नंबर पाहू शकत नाहीत, मेसेज पाठवू शकत नाहीत किंवा स्वतःहून इतर कोणालाही कॉलमध्ये जोडू शकत नाहीत.
कॉलसाठी उपयुक्त वैशिष्ट्ये: पाहुण्यांना स्क्रीन शेअरिंग, इमोजी रिॲक्शन्स (उदा. 'थम्स-अप' किंवा हार्ट) आणि 'रेज हँड' (हात वर करणे) यांसारख्या सुविधा वापरता येतात. रिमोट कोलॅबरेशन (दूरवरून मिळून काम करणे), ऑनलाइन वर्ग आणि विविध चर्चांसाठी ही साधने अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात. या वर्षाच्या उत्तरार्धात कॅलेंडर इंटिग्रेशन देखील सादर केलं जाईल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना थेट गूगल कॅलेंडर किंवा आउटलुकमधून व्हॉट्सॲप कॉल लिंक तयार करता येतील. हे वैशिष्ट्य जुलैमध्ये सादर केलेल्या कॉलिंगमधील सुधारणांनंतर आलं आहे, ज्यामध्ये थेट व्हॉट्सॲप वेबवरून कॉल सुरू करण्याची क्षमता, कॉल ट्रान्सफर, 'वेटिंग रूम' वैशिष्ट्य, 'क्विक एचडी' गुणवत्ता आणि नॉईज सप्रेशन यांचा समावेश होता.
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