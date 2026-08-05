व्हॉट्सॲपनं ग्रुप चॅट्ससाठी आणले अपग्रेड्स: @all मेंशन, पोल सुधारणा आणि नवीन ग्रुप निर्मितीची सोय
व्हॉट्सॲपनं ग्रुप चॅट्ससाठी @all मेंशन, तीन पोल सुधारणा आणि नवीन ग्रुप तयार करण्याची सुविधा जाहीर केली आहे.
Published : August 5, 2026 at 12:52 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 12:59 PM IST
मुंबई : व्हॉट्सॲपनं ग्रुप चॅट्ससाठी अनेक नवीन वैशिष्ट्ये आणि सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये सर्वांना एकाच वेळी सूचित करणारे @all मेंशन, मतदान प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर बनवणारे तीन महत्त्वाचे अपग्रेड्स आणि विद्यमान ग्रुपमधून नवीन ग्रुप सहज तयार करण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. हे बदल वापरकर्त्यांना संवाद अधिक जलद, व्यवस्थित आणि प्रभावी बनवण्यासाठी मदत करतील. विशेषतः शाळा, ऑफिस, कुटुंब आणि मित्रमंडळांच्या ग्रुपमध्ये वेळेवर माहिती पोहोचवणे आता सोपे होईल.
@all मेंशन: व्हॉट्सॲपच्या नवीन वैशिष्ट्यांपैकी सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे @all मेंशन. यामुळं ग्रुपमधील कोणताही सदस्य सर्व सदस्यांना एकाच वेळी सूचित करू शकतो. पूर्वी प्रत्येकाला वेगवेगळं मेंशन करावं लागत असे, पण आता एकाच टॅगनं सर्वांना सूचना मिळेल. व्हॉट्सॲपनं स्पष्ट केलं आहे की हे वैशिष्ट्य वेळेच्या संवेदनशील संदेशांसाठी उपयुक्त आहे. उदाहरणार्थ, शाळा किंवा ऑफिस बंद होणे, कार्यक्रम बदलणे, शेवटच्या क्षणाचा कॉल किंवा ग्रुपच्या योजनांमध्ये अचानक बदल झाल्यास @all वापरता येईल. 32 पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या ग्रुपमध्ये मात्र फक्त ॲडमिनच @all वापरू शकतील. सामान्य सदस्य हे वैशिष्ट्य वापरू शकणार नाहीत. तसंच, वापरकर्त्यांना @all सूचना म्यूट करण्याचा पर्यायही मिळेल. ज्यांना अनावश्यक सूचना नको असतील ते ही सुविधा बंद करू शकतील. यामुळं ग्रुप चॅट्स अधिक नियंत्रित आणि त्रासमुक्त होतील.
पोलमध्ये तीन महत्त्वाच्या सुधारणा : मतदान (Polls) सुविधा अधिक शक्तिशाली बनवली आहे. आता पोल तयार करणारा व्यक्ती मतदानासाठी अंतिम वेळ निश्चित करू शकतो. वेळ संपल्यानंतर मतदान आपोआप बंद होईल. दुसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे मतदारांची नावे लपवण्याची सुविधा. यामुळं सहभागी आपले मत गुप्त ठेवू शकतील आणि इतरांना कोणी काय मत दिलं हे दिसणार नाही. तिसरी सुविधा म्हणजे पोल पोस्ट केल्यानंतर 15 मिनिटांपर्यंत प्रश्न संपादित करता येईल. टायपिंगची चूक झाली असेल किंवा प्रश्न थोडा बदलणे आवश्यक असेल तर आता सहज सुधारता येईल. या तीन सुधारणांमुळं ग्रुपमध्ये निर्णय घेणे अधिक लोकशाहीवादी, गोपनीय आणि व्यवस्थित होईल. विशेषतः ऑफिस बैठका, शाळेचे निर्णय किंवा मित्रमंडळातील योजनांसाठी हे खूप उपयुक्त ठरेल.
“Create a Similar Group” : व्हॉट्सॲपनं ग्रुप निर्मिती प्रक्रियाही सुलभ केली आहे. आता “Create a Similar Group” पर्याय उपलब्ध आहे. यामुळं विद्यमान ग्रुपमधील सदस्यांना एका क्लिकमध्ये नवीन ग्रुपमध्ये समाविष्ट करता येईल. प्रत्येकाला वेगवेगळे जोडण्याची (ADD) गरज राहणार नाही. व्हॉट्सॲपनं सांगितलं आहे की ही सुविधा साइड संभाषणांसाठी उपयुक्त आहे. उदाहरणार्थ, मुख्य ग्रुपमधून सप्राइज पार्टीची योजना करणे किंवा विशिष्ट विषयावर चर्चा करणे, ज्यामुळं मूळ ग्रुपमध्ये अनावश्यक गोंगाट होणार नाही.
पूर्वीच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित विकास : हे अपग्रेड्स यावर्षीच्या सुरुवातीला आणलेल्या वैशिष्ट्यांवर आधारित आहेत. व्हॉट्सॲपनं यापूर्वी ग्रुप मेसेज हिस्ट्री, मेंबर टॅग्स आणि इव्हेंट रिमाइंडर्स जोडले होते. तसंच ॲपल म्युझिक शेअरिंग, आयपॅडवर फोन नंबरशिवाय साइन-अप आणि इतर अनेक सुविधाही लॉंच केल्या आहेत. या सर्व बदलांमुळं व्हॉट्सॲप ग्रुप चॅट्स अधिक व्यावसायिक आणि वापरकर्ता-केंद्रित बनत आहेत. एकूणच, या नवीन वैशिष्ट्यांमुळं ग्रुप संवाद अधिक कार्यक्षम, गोपनीय आणि वेळेची बचत करणारा होईल. वापरकर्त्यांना लवकरच ही सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :