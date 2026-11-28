व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांना सरकारची सूचना: तात्काळ ॲप अपडेट करा, अन्यथा तुमचा फोन होणार हॅक!
WhatsApp च्या जुन्या आवृत्त्यांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचं CERT-In संस्थेनं म्हटलंय. या त्रुटीमुळं हॅकर्स तुमची वैयक्तिक माहिती चोरून फोनवर ताबा मिळू शकतात.
Published : November 28, 2026 at 12:33 PM IST
हैदराबाद: भारताची सायबर सुरक्षा संस्थेनं, 'CERT-In' (सर्ट-इन) व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांसाठी गंभीर धोकादायक इशारा जारी केला आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, व्हॉट्सॲपच्या जुन्या आवृत्त्यांमध्ये काही गंभीर त्रुटी (vulnerabilities) आहेत. या त्रुटीमुळं वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हॅकर्स या त्रुटींचा फायदा घेऊन सायबर हल्ले करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या व्यतिरिक्त वापरकर्त्यांची संवेदनशील माहिती चोरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या त्रुटींमुळं अँड्रॉइड (Android), आयओएस (iOS) आणि डेस्कटॉप प्लॅटफॉर्मवरील व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांचा खाजगी डेटा धोक्यात आला आहे. 'CERT-In' नुसार, हॅकर्स दूरवरून (remotely) सुरक्षा, डिव्हाइसवर स्वतःचे कोड कार्यान्वित करू शकतात किंवा वापरकर्त्याच्या खाजगी डेटापर्यंत पोहोचू शकतात.
CERT-In has published vulnerability notes on its website. Multiple Vulnerabilities in Whatsapp https://t.co/8NkIgJdyH8 Multiple Vulnerabilities in Asus https://t.co/thIzqMKOzR— CERT-In (@IndianCERT) November 26, 2026
एनक्रिप्टेड मेसेजिंगमुळं गंभीर धोका : या समस्या प्रामुख्यानं चुकीच्या 'इनपुट व्हॅलिडेशन' (input validation), मेमरी व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि ॲपद्वारे मीडिया फाइल्स, एनक्रिप्टेड मेसेजिंग, लिंक केलेली इतर उपकरणे (companion devices) हाताळण्याच्या पद्धतींमधील दोषांमुळं उद्भवतात. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, हल्लेखोर या त्रुटींचा गैरफायदा घेऊ शकतात. अशा हल्ल्यामुळं ॲप क्रॅश होऊ शकतं, खाजगी चॅट्स आणि फाइल्समध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळू शकतो किंवा हॅकर्स वापरकर्त्याच्या संपूर्ण डिव्हाइसवर ताबाही मिळवू शकतात.
व्हॉट्सॲपच्या कोणत्या आवृत्त्या आहेत प्रभावित? : ज्या वापरकर्त्यांच्या फोनवर व्हॉट्सॲपच्या जुन्या आवृत्त्या आहेत, त्यांना हा धोका आहे. विशेषतः, अँड्रॉइडसाठी व्हॉट्सॲपच्या 2.26.35.74 आणि 2.26.17.4 पेक्षा जुन्या आवृत्त्यांना या अधिक धोका आहे. तसंच अँड्रॉइडसाठी 'व्हॉट्सॲप बिझनेस'च्या 2.26.23.70 आणि 2.26.17.4 पेक्षा जुन्या आवृत्त्या असुरक्षित आहेत. आयओएस (iOS) वर, व्हॉट्सॲपच्या 2.26.24.75 आणि 2.26.15.72 पेक्षा जुन्या आवृत्त्या, तसंच 'व्हॉट्सॲप बिझनेस'च्या 2.26.23.72 पेक्षा जुन्या आवृत्त्या प्रभावित असू शकतात. यामध्ये मॅक (Mac) वरील 2.26.23.72 पेक्षा जुन्या आवृत्त्या आणि विंडोज (Windows) लॅपटॉपवरील 2.3000.1032164386.257809 पेक्षा जुन्या आवृत्त्यांचाही समावेश आहे.
वापरकर्त्यांनी काय कराव?: 'CERT-In' नं वापरकर्त्यांना केवळ स्वयंचलित अपडेट्सवर (automatic updates) अवलंबून न राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तुम्ही त्वरित 'मेटा' (Meta) द्वारे जारी केलेले नवीनतम सुरक्षा पॅच (security patch) इन्स्टॉल करून घ्यावे. Android वापरकर्ते Google Play Store वरून, तर iPhone वापरकर्ते Apple App Store वरून हे अपडेट डाउनलोड करू शकतात. Windows आणि Mac वापरकर्ते अनुक्रमे Microsoft Store, Mac App Store किंवा अधिकृत WhatsApp वेबसाइटवरून नवीन आवृत्ती डाउनलोड करू शकतात. व्हॉट्सॲपसाठी काही अपडेट उपलब्ध आहे का ते तपासा आणि जर असेल, तर विलंब न करता ते तुमच्या डिव्हाइसवर इन्स्टॉल करा.
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