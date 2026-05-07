व्हॉट्सअॅपनं लाँच केलं छोट्या उद्योगांसाठी 'बिझनेस एआय'च नवीन फिचर लाँच
व्हॉट्सअॅप बिझनेस एआय भारतात लाँच झालंय. यामुळं लहान व्यावसायांना 24 तास ग्राहक सेवा देता येणार आहे.
Published : May 7, 2026 at 5:45 PM IST
मुंबई: मेटा समर्थित व्हॉट्सअॅपनं गुरुवारी भारतात ‘बिझनेस एआय’ची सुरुवात केली. ही नवी सुविधा व्हॉट्सअॅप बिझनेस अॅपमध्ये उपलब्ध झाली असून, लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी (SMEs) 24 तास ग्राहक सेवा देणार आहे. यामुळं अतिरिक्त साधनं किंवा प्लॅटफॉर्मशिवाय व्यवसाय चोवीस तास ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकणार आहेत. याचा उद्देश लीड्स गोळा करणे, अपॉइंटमेंट्स बुक करणे आणि विक्री वाढणे आहे.
SMEs साठी गेम चेंजर : ‘बिझनेस एआय’ ही सुविधा व्यवसायाच्या स्वतःच्या माहितीवर आधारित सानुकूलित करता येते. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न, उत्पादनं, सेवा, किंमती, सवलती आणि शिपिंगशी संबंधित उत्तरं स्वयंचलितपणे देण्यात येतील. भारतातील सर्व स्थानिक भाषांमध्ये संवाद साधण्याची क्षमता यात आहे. लवकरच चॅटमध्ये UPI पेमेंट्सची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. यात व्यवसायांना पूर्ण नियंत्रण राहील. एआयशी सुरू झालेल्या संवादात ते कधीही स्वतः सामील होऊ शकतील. येत्या काही आठवड्यांत ही सुविधा सर्व पात्र व्यवसायांना व्हॉट्सअॅप बिझनेस अॅपवर उपलब्ध होईल. व्हॉट्सअॅपनं दिलेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतातील 91 टक्के ऑनलाइन प्रौढ दर आठवड्याला एखाद्या व्यवसायाशी चॅट करतात.
मेटा इंडियाचे डायरेक्टर बिझनेस मेसेजिंग रवी गर्ग म्हणाले, “लहान व्यवसाय हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. मर्यादित संसाधनांसह मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांच्या चौकशी हाताळणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे. बिझनेस एआयद्वारे आम्ही ही शक्ती थेट छोट्या व्यवसायांच्या हाती देत आहोत.”
सक्रिय करण्याची पद्धत : व्हॉट्सअॅप बिझनेस अॅपमध्ये ‘टूल्स’ टॅबमध्ये जा, ‘Your Business AI’ निवडा आणि मार्गदर्शित स्टेप्स फॉलो करा. व्यवसाय प्रोफाइल, प्रॉडक्ट कॅटलॉग आणि दस्तऐवजांद्वारे एआयला ट्रेन करता येईल. व्यवसायाचे मालक कधीही ही सुविधा बदलू किंवा बंद करू शकतात. ही सुविधा भारतातील कोट्यवधी छोट्या व्यवसायांना अधिक स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम बनवेल अशी अपेक्षा आहे.
