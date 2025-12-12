व्हॉट्सअॅपचं धमाकेदार अपडेट : मिस्ड कॉलवर व्हॉइस नोट, स्टेटससह फोटो आणि व्हिडिओ अधिक मजेदार
व्हॉट्सअॅपच्या नवीन अपडेटमध्ये (WhatsApp New update) मिस्ड कॉल मेसेजेस, मेटा एआयची इमेज व्हिडिओ अॅनिमेशन सुविधा, इंटरॅक्टिव्ह स्टेटस स्टिकर्स आणि डेस्कटॉपवर सुधारित मीडिया टॅब आले आहेत.
Published : December 12, 2025 at 10:01 AM IST
मुंबई : व्हॉट्सअॅपनं 12 डिसेंबर 2025 रोजी एक नवीन फीचर्सचा संच लॉंच (WhatsApp New update) केला आहे. हे अपडेट कॉल्स, चॅट्स, (Voice notes on missed calls) स्टेटस आणि चॅनेल्समध्ये विविध सुधारणा (WHATSAPP UPDATE ) आणते. या अपडेटमुळं वापरकर्त्यांचा संवाद अधिक सोपा, मजेदार आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः सुट्ट्यांच्या काळात हे फीचर्स खूप उपयुक्त ठरतील.
कॉल्समध्ये नवीन फीचर्स
मिस्ड कॉल मेसेजेस ही या अपडेटची सर्वात महत्त्वाची वैशिष्ट्य आहे. एखाद्या व्यक्तीला कॉल केला आणि त्यानं उत्तर दिलं नाही, तर आता तुम्ही लगेच व्हॉइस किंवा व्हिडिओ नोट रेकॉर्ड (turn photos into videos) करू शकता. कॉलचा प्रकार पाहून (व्हॉइस किंवा व्हिडिओ) अॅप स्वयंचलितपणे योग्य पर्याय दाखवते. यामुळं स्वतंत्र मेसेज पाठवण्याची गरज राहत नाही आणि संवाद अधिक वैयक्तिक होतो. इतर सुधारणांमध्ये व्हॉइस चॅटमध्ये रिअॅक्शन देण्याची सुविधा आहे. यामुळं बोलताना व्यत्यय न आणता "Cheers!" सारखे इमोजी रिअॅक्शन पाठवता येतात. ग्रुप व्हिडिओ कॉलमध्ये बोलणाऱ्या व्यक्तीला हायलाइट केलं जातं, ज्यामुळं मोठ्या ग्रुपमध्ये संवाद समजणे सोपे होते.
चॅट्स आणि मेटा एआयमध्ये अपग्रेड
मेटा एआयमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. आता मिडजर्नी आणि फ्लक्स या नवीन मॉडेल्सचा वापर करून एआय-जनरेटेड इमेजेसची क्वालिटी खूपच सुधारली आहे. यामुळं सुट्ट्यांच्या ग्रीटिंग्स किंवा स्टेटससाठी सुंदर इमेजेस तयार करता येतील. सर्वात मजेदार फीचर म्हणजे फोटोला अॅनिमेट करणे – कोणत्याही फोटोतून छोटा व्हिडिओ बनवता येतो आणि तो चॅट किंवा स्टेटसमध्ये शेअर करता येतो. डेस्कटॉप आणि वेब व्हर्जनवर नवीन मीडिया टॅब जोडण्यात आला आहे. यात डॉक्युमेंट्स, लिंक्स आणि मीडिया एकाच ठिकाणी व्यवस्थित दिसतात, ज्यामुळं जुन्या फाइल्स शोधणं सोपं होतं. लिंक प्रिव्ह्यूमध्येही सुधारणा केली आहे, ज्यामुळं लांब URL चॅटमध्ये व्यत्यय आणत नाहीत.
स्टेटस आणि चॅनेल्समध्ये नवीन स्टिकर्स
स्टेटसमध्ये नवीन इंटरॅक्टिव्ह स्टिकर्स आले आहेत. यात म्युझिक लिरिक्स, प्रश्न विचारण्याचे स्टिकर्स आणि टॅप करून इंगेजमेंट करणारे एलिमेंट्स आहेत. यामुळं स्टेटस अधिक मजेदार आणि इंटरॅक्टिव्ह होतात.
चॅनेल्समध्ये प्रश्नचं फीचर जोडण्यात आलं आहे. अॅडमिन्स आता प्रेक्षकांकडून रिअल-टाइम उत्तर मिळवू शकतात, ज्यामुळं चॅनेल्स अधिक सक्रिय होतात. हे अपडेट क्रमाक्रमानेच सर्व वापरकर्त्यांना उपलब्ध होत आहे. व्हॉट्सअॅपच्या या नवीन फीचर्समुळं संवाद अधिक मजेदार, कार्यक्षम आणि AI-संचालित होत आहे.
