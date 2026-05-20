WhatsApp नं iOS वर नव्याने डिझाइन केलेली मीडिया शेअर शीट उपलब्ध : अहवाल
फोटो शेअर करणे अधिक सुलभ करण्यासाठी, iOS वरील WhatsApp ला नव्यानं डिझाइन केलेली 'मीडिया शेअर शीट' मिळाली आहे.
Published : May 20, 2026 at 1:14 PM IST
मुंबई : WhatsApp नं iOS वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन अपडेट जारी केलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या नवीनतम आवृत्तीमध्ये एक नवीन फीचर आहे, जे वापरकर्त्यांना थेट चॅट अटॅचमेंट शीटमधून मीडिया पाठवण्याची सुविधा देतं. हे नवीन फीचर सध्या केवळ निवडक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे, आणि असं दिसतं की यामुळं वापरकर्त्यांना चॅट पूर्णपणे बंद न करता त्यांच्या अलीकडील फाइल्स पाहता येतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, अलीकडील फाइल्स नेहमीच्या शेअर मेनू आयकॉन्सच्या खाली दिसतात. हे नवीन WhatsApp फीचर येत्या काही दिवसांत अधिक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
WhatsApp नं नवीन डिझाइनची अटॅचमेंट शीट जारी केलीय. WABetaInfo नं दिलेल्या वृत्तानुसार, WhatsApp iOS वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन डिझाइन मीडिया अटॅचमेंट शीट आणत आहे, ज्यामुळं चॅट विंडो बंद न करता किंवा न सोडता अलीकडील फाइल्स शेअर करण्याचा एक जलद आणि अधिक सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध होईल. हे फीचर iOS साठीच्या WhatsApp च्या आवृत्ती 26.19.75 मध्ये समाविष्ट असल्याचं म्हटलं जातंय, जे ॲप स्टोअरवर उपलब्ध आहे आणि सध्या मर्यादित संख्येतील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असल्याचं दिसतं.
एका आउटलेटनं शेअर केलेल्या, नव्यानं डिझाइन केलेल्या मीडिया शीटच्या स्क्रीनशॉटमध्ये चॅट अटॅचमेंट शीटमध्ये एक नवीन 'रिसेंट' (अलीकडील) विभाग दिसत आहे, जो वापरकर्त्यांना अलीकडे सेव्ह केलेले फोटो आणि व्हिडिओ पटकन निवडण्याची सुविधा देतो. बॅकग्राउंडमध्ये चॅट चालू ठेवून मीडिया ब्राउझ करता येतो. व्हॉट्सॲपवर अलीकडील मीडिया 4x4 ग्रिड लेआउटमध्ये दाखवला जातो आणि तो डॉक्युमेंट, पोल, इव्हेंट आणि एआय इमेज या पर्यायांच्या खाली दिसतो.
वापरकर्ते थंबनेलवर टॅप करून फाईल त्वरित पाठवू शकतात किंवा ड्रॉइंग एडिटरमध्ये संपादित करू शकतात. अलीकडील फाईल्स स्क्रोल केल्यावर, 'फोटो' श्रेणी निवडण्याप्रमाणेच इंटरफेस पूर्ण गॅलरी व्ह्यूमध्ये विस्तारित होईल. हा नवीन इंटरफेस व्हॉट्सॲपवर फोटो किंवा व्हिडिओ पाठवण्यासाठी लागणाऱ्या पायऱ्यांची संख्या कमी करतो. तसंच, तो ॲपलच्या लिक्विड ग्लास डिझाइन घटकांशी जुळणारा दिसतो.
सध्या, व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांना अटॅचमेंट शीट उघडण्यासाठी '+' बटणावर टॅप करावं लागतं. सध्या, फोटो विभागात प्रवेश केल्यावर संपूर्ण स्क्रीन व्ह्यू व्यापला जातो. हे इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म आयफोनच्या व्यापक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करण्यापूर्वी या नवीन आवृत्तीची चाचणी करत असावं, असा अंदाज आहे.
