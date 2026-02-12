व्हॉट्सअॅपवर कायमची बंदी: 10 कोटी वापरकर्ते प्रभावित, मॅक्स सुपर अॅपला प्रोत्साहन
फेब्रुवारी 2026 पासून व्हॉट्सअॅपवर बंदी (WhatsApp ban) घालण्यात आली आहे. व्हॉट्सअॅप ऐवजी आता मॅक्स सुपर अॅपला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
Published : February 12, 2026 at 11:01 AM IST
मुंबई : रशियानं फेब्रुवारी 2026 पासून व्हॉट्सअॅपवर देशभरात पूर्ण बंदी (WhatsApp ban) लागू केलीय. सरकाच्या या निर्णयामुळं 10 कोटी वापरकर्ते प्रभावित झाले असून, सरकार राज्य-नियंत्रित ‘मॅक्स’ सुपर अॅपला प्रोत्साहन देत आहे.
Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.…— WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026
व्हॉट्सअॅप देशभरात पूर्णपणे ब्लॉक
रशियानं इंटरनेट स्वायत्ततेच्या दिशेनं मोठं पाऊल टाकलं आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून रशियन सरकारनं व्हॉट्सअॅपला देशभरात पूर्णपणे ब्लॉक (WhatsApp ban in Russia) केलं आहे. जगातील सर्वात लोकप्रिय एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग सेवेता सुमारे 10 कोटी रशियन वापरकर्ते वापर करत होते. रशियाच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स वॉचडॉग असलेल्या रोस्कोम्नाडझोरने व्हॉट्सअॅपच्या डोमेन नावांचा whatsapp.com आणि web.whatsapp.com – समावेश राष्ट्रीय डोमेन नेम सिस्टममधून काढून टाकला आहे. यामुळं रशियन इंटरनेट सेवा प्रदात्यांसाठी ही सेवा पूर्णपणे अदृश्य झाली आहे. सक्रिय VPN शिवाय अॅप आयपी अॅड्रेस रिझॉल्व्ह करू शकत नाही, त्यामुळं बहुसंख्य लोकांसाठी ते पूर्णपणे बंद झालं आहे.
नवीन मॅक्स प्लॅटफॉर्म तयार
रशियातील व्हॉट्सअॅप बंदीचा (Russia WhatsApp ban) ही वेळ काही योगायोग नाहीय. रशियानं सध्या चीनच्या वीचॅटच्या धर्तीवर नवीन मॅक्स प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. मॅक्स हे मेसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, बँकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, सरकारी सेवासाठी एकच व्यासपीठ आहे. या व्हॉट्सअॅप बंदीमुळं वापरकर्त्यांना मॅक्सकडे वळताय, ज्यामुळे सरकारला डिजिटल कम्युनिकेशनवर अधिक नियंत्रण मिळेल.
10 कोटी वापरकर्त्यांवर परिणाम
व्हॉट्सअॅप गेल्या अनेक वर्षांपासून रशियातील पाश्चात्य प्लॅटफॉर्म होतं, 2022 मध्ये फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बंदी घातल्यानंतरही ते चालू होतं. शाळेतील पालक गटांपासून छोट्या व्यवसायांच्या समन्वयापर्यंत दैनंदिन जीवनात त्याचा खोलवर संपर्क होता. या पूर्ण बंदीमुळं मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.VPN वापरणारे काही वापरकर्ते सेवा चालू ठेवू शकतील, पण सामान्य लोकांसाठी ही सेवा सुरू ठेवणं मोठं आव्हान आहे.
व्हॉट्सअॅपचं अधिकृत निवेदन
व्हॉट्सअॅपनं यावर अधिकृत निवेदन दिलं आहे: “10 कोटीहून अधिक वापरकर्त्यांना खाजगी आणि सुरक्षित संवादापासून वेगळ करणे हे मागासलेले पाऊल आहे. व्हॉट्सअॅप बंदीमुळं रशियातील लोकांसाठी सुरक्षितता कमी होईल”, असं त्यांनी निवेदनात म्हटलंय.
यूट्यूब आणि टेलिग्रामवरही लक्ष्य
रशियानं आता यूट्यूब आणि टेलिग्रामवरही बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. यूट्यूबची डोमेन नावेही राष्ट्रीय DNS मधून काढून टाकली गेली आहेत. टेलिग्राम अद्याप चालू आहे, पण त्याच्यावर नव्यानं दबाव वाढला असून अधूनमधून निर्बंध लादले जात आहेत. सरकार सर्व ट्रॅफिक राज्य-नियंत्रित मॅक्सच्या नियंत्रणाखाली आणू इच्छित आहे. ही बंदी रशियाच्या डिजिटल स्वायत्ततेच्या धोरणाचा भाग आहे, ज्यामुळं पाश्चात्य प्लॅटफॉर्म्सना हद्दपार केलं जात आहे. यामुळं रशियन लोकांच्या माहिती आणि संवादाच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
