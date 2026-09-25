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नवीन Ray-Ban Meta ऑडिओ चष्म्यांत WhatsApp उपलब्ध

“हे मेटा!” (Hey Meta) आता Ray Ban Meta चष्म्यातून WhatsApp वापरता येणार आहे. मेसेजिंग, कॉलिंग आणि फोटो शेअरिंगसाठी आता फोनची गरज नसेल.

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WhatsApp (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 10:13 AM IST

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मुंबई: मेटानं आपल्या सर्व AI स्मार्ट चष्म्यांच्या श्रेणीमध्ये WhatsApp च्या क्षमतांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे. वापरकर्ते आता चॅट्स व्यवस्थापित करू शकतात, फोटो पाठवू शकतात आणि कॉल करू शकतात, हे सर्व पूर्णपणे 'हँड्स-फ्री' (हातांचा वापर न करता) करता येतं. फक्त “हे मेटा” (Hey Meta) असं म्हटल्यानं Ray-Ban Meta फ्रेम्सवरील हे फीचर्स सक्रिय होतात. दैनंदिन जीवनात, विशेषतः जेव्हा फोन हातात धरणे शक्य नसतं, तेव्हा ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरते.

Ray-Ban, Oakley आणि डिस्प्ले मॉडेल्समधील वैशिष्ट्ये: Meta आणि EssilorLuxottica च्या स्मार्ट चष्म्यांच्या श्रेणीमध्ये Ray-Ban Stories, Ray-Ban Meta, Oakley Meta आणि Meta Ray-Ban डिस्प्ले मॉडेल्सचा समावेश आहे. या सर्व मॉडेल्सवर वापरकर्ते कॉल व्यवस्थापित करू शकतात, मेसेज पाठवू आणि त्यांना उत्तर देऊ शकतात. यात ऑडिओ अलर्ट्स देखील मिळवता येतो. येणारे मेसेज समर्थित भाषांमध्ये मोठ्यानं वाचून दाखवले जाऊ शकतात, ज्यामुळं वाहन चालवताना, व्यायाम करताना किंवा इतर कामांमध्ये व्यस्त असतानाही वापरकर्ते संपर्कात राहू शकतात.

नवीन AI-सक्षम WhatsApp वैशिष्ट्ये: Ray-Ban Meta आणि Oakley Meta मध्ये AI-सक्षम WhatsApp वैशिष्ट्ये सादर करण्यात आली आहेत. यामध्ये फोटो पाठवणे, व्हॉइस मेसेजेसची देवाणघेवाण करणे आणि कॉल करणे किंवा स्वीकारणे यांचा समावेश आहे. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये WhatsApp नं म्हटलं आहे की, “नवीन Ray-Ban Meta ऑडिओ चष्म्यांवर WhatsApp उपलब्ध आहे. फोन हातात न धरता मेसेजेस आणि व्हॉइस नोट्स पाठवा व मिळवा, तसंच कॉल स्वीकारा किंवा करा.” याव्यतिरिक्त, WhatsApp व्हिडिओ कॉल दरम्यान वापरकर्ते चष्म्याच्या कॅमेऱ्याद्वारे आपला दृष्टिकोन (point of view) समोरच्या व्यक्तीसोबत शेअर करू शकतात. येणाऱ्या मेसेजेसची सूचना दिली जाते आणि ते समर्थित भाषांमध्ये मोठ्यानं वाचून दाखवले जातात.

Meta Ray-Ban डिस्प्ले: Meta Ray-Ban चष्म्यांमध्ये 'इन-लेन्स डिस्प्ले' (लेन्समध्येच असलेला डिस्प्ले) समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळं वापरकर्ते आपल्या आजूबाजूच्या परिसराची जाणीव ठेवूनही, थेट चष्म्यातून नोटिफिकेशन्स आणि WhatsApp मेसेजेस पाहू शकतात. व्हॉइस कमांड्स किंवा सुचवलेल्या उत्तरांचा (suggested replies) वापर करून प्रतिसाद पाठवता येतात. कॉल दरम्यान, अंगभूत कॅमेरा वापरकर्त्याचा दृष्टिकोन शेअर करतो, तर 'ओपन-इअर स्पीकर्स' ऑडिओची सुविधा देतात. हे वैशिष्ट्य खऱ्या अर्थानं 'हँड्स-फ्री' अनुभव देतं.

कनेक्शन प्रक्रिया आणि गोपनीयता: Meta AI स्मार्ट चष्म्यांशी WhatsApp कनेक्ट करण्यासाठी, Meta AI ॲप उघडा, चष्मा निवडा आणि WhatsApp इंटिग्रेशन (एकात्मिकरण) सक्षम करा. एकदा कनेक्ट झाल्यावर, तुम्ही व्हॉइस कंट्रोल्स वापरून मेसेज पाठवू शकता, येणारे चॅट्स ऐकू शकता किंवा हँड्स-फ्री कॉल्स करू शकता. ॲप सेटिंग्जद्वारे हे कनेक्शन कधीही तोडले जाऊ शकतं. मेटा मेसेज सर्च आणि एआय-निर्मित सारांश देखील देतं, जे अलीकडील व्हॉट्सॲप संभाषणांमधील महत्त्वाची माहिती पुरवतं. ही सर्च आणि सारांश कार्ये डिव्हाइसवरच प्रक्रिया केली जातात, तर वैयक्तिक मेसेजेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनद्वारे संरक्षित राहतात. मेसेज सर्च वैशिष्ट्य सध्या युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडामधील अर्ली ॲक्सेस प्रोग्रामच्या सदस्यांपुरते मर्यादित आहे.

या विस्तारामुळं मेटाच्या वाढत्या एआय ग्लासेसच्या श्रेणीसाठी व्हॉट्सॲप एक मध्यवर्ती हँड्स-फ्री मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थापित होतं, जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात अधिक स्वातंत्र्य देते. भविष्यात अधिक भाषा आणि प्रदेशांमध्ये विस्तार अपेक्षित आहे. ही तांत्रिक प्रगती आपल्या संवाद साधण्याच्या पद्धतीत एक नवीन क्रांती घडवून आणत आहे.

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