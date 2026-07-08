व्हॉट्सॲपनं मुंबईत 'मेटा बिझनेस एजंट'ची केली घोषणा; एआयमुळं व्यावसायिक संवादात क्रांती
व्हॉट्सॲपने मुंबईत 'मेटा बिझनेस एजंट'ची घोषणा केली आहे. हे एआय सोल्यूशन व्यवसायांना चोवीस तास स्वयंचलित करण्यास मदत करेल.
Published : July 8, 2026 at 3:44 PM IST
मुंबई: व्हॉट्सॲपनं मुंबईत आयोजित आपल्या तिसऱ्या वार्षिक बिझनेस समिटमध्ये 'मेटा बिझनेस एजंट'ची घोषणा केली. हे एआय-आधारित सोल्यूशन ग्राहकांशी संवाद साधणे आणि स्वयंचलित प्रतिसाद देणे यांसारखी कामं चोवीस तास हाताळेल. हे सर्व आकारांच्या व्यवसायांसाठी एक गेम-चेंजर ठरेल, कारण आता एआय ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देईल, उत्पादनं सुचवेल आणि विक्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करेल.
मेटा बिझनेस एजंटची प्रमुख वैशिष्ट्ये: मेटा बिझनेस एजंट अगदी सुरुवातीच्या संभाषणापासूनच कामाला लागतं. त्याच्या प्राथमिक कार्यांमध्ये व्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देणे, कॅटलॉगमधून उत्पादनांची शिफारस करणे, अपॉइंटमेंट बुक करणे, संभाव्य ग्राहकांची (लीड्सची) योग्यता तपासणे आणि विक्री सुलभ करणे यांचा समावेश आहे. व्यवसाय मालक त्यांच्या इच्छेनुसार संभाषण मानवी कर्मचाऱ्याकडं सोपवू शकतात, ज्यामुळं त्यांचं नियंत्रण कायम राहतं. हा एजंट ग्राहकांच्या संभाषणातून मिळालेली माहिती (इन्साइट्स) देतो आणि चुकलेल्या संवादांचा सारांश सादर करतो. यामुळं व्यवसाय मालक महत्त्वाच्या संधी गमावत नाहीत आणि फॉलो-अप्स सहजपणे व्यवस्थापित करू शकतात.
“संवादात्मक व्यवसायासाठी भारत जगातील सर्वात गतिमान बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. लोकांमधील आणि व्यवसायांमधील संवादासाठी मेसेजिंग हे पसंतीचं माध्यम बनलं आहे. एआय (AI) व्यवसायांच्या कार्यपद्धतीत क्रांती घडवत आहे. मेटा बिझनेस एजंट्स हे या प्रवासातील पुढचं पाऊल आहे, जे व्यवसायांना ग्राहकांशी असलेलं संबंध अधिक दृढ करण्यास, कार्यक्षमता वाढवण्यास आणि विकासाच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यास मदत करतात.” – अरुण श्रीनिवास, व्यवस्थापकीय संचालक आणि कंट्री हेड, मेटा इंडिया.
मोठ्या उद्योगांसाठी मेटा बिझनेस एजंट प्लॅटफॉर्म: व्हॉट्सॲपनं मोठ्या उद्योगांसाठी 'मेटा बिझनेस एजंट प्लॅटफॉर्म' देखील सुरू केला आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे, व्यवसाय त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार एआय एजंट तयार करू शकतात, त्यांना सानुकूलित करू शकतात आणि मोठ्या प्रमाणावर तैनात करू शकतात. हा प्लॅटफॉर्म विद्यमान व्यावसायिक प्रणालींसोबत एकत्रित केला जाऊ शकतो. तो शॉपिफाय (Shopify), झेंडेस्क (Zendesk) आणि शॉपी (Shopee) सारख्या प्लॅटफॉर्मसोबत एकत्रित होतो आणि व्हॉट्सॲप बिझनेस प्लॅटफॉर्मसोबत पूर्णपणे सुसंगत आहे. स्केलेबिलिटी, नियंत्रण आणि कार्यप्रदर्शन मोजमापासाठी विशेष साधनं उपलब्ध आहेत. स्विगी (Swiggy), मधुलिका एंटरप्रायझेस (Madhulika Enterprises) आणि कायझेन ॲडव्हेंचर्स (Kaizen Adventures) यांसारख्या कंपन्यांनी हा प्लॅटफॉर्म लवकर स्वीकारला आहे आणि ते त्यांच्या ग्राहक सेवेत सुधारणा करण्यासाठी एआय एजंटचा वापर करत आहेत.
व्यवसाय शोधणं झालं सोपं : व्हॉट्सॲपनं व्यवसाय शोधण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. लवकरच, वापरकर्ते व्हॉट्सॲप सर्च बारमध्ये फक्त नावं टाकून व्यवसाय शोधू शकतील. याव्यतिरिक्त, मित्र आणि कुटुंबासोबत व्यावसायिक संपर्क शेअर करण्याचे वैशिष्ट्य उपलब्ध होईल.
उपलब्धता: मेटा बिझनेस एजंट्स सुरू करण्यासाठी व्यवसाय व्हॉट्सॲपद्वारे प्रतीक्षा यादीत सामील होऊ शकतात.
मेटा बिझनेस एजंट्स लहान दुकानदारांपासून ते मोठ्या उद्योगांपर्यंत प्रत्येकाला एआयचा लाभ घेण्यास सक्षम करतील. चोवीस तास सेवा, वैयक्तिकृत प्रतिसाद आणि अखंड एकीकरण यांसारखी वैशिष्ट्ये भारतीय व्यवसायांना जागतिक स्पर्धेत आघाडीवर राहण्यास मदत करतील.
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