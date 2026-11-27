व्हॉट्सॲपनं केली नवीन ट्रॅव्हल ई सिम फीचरची घोषणा, परदेशात जुन्या नंबरवरच चालणार इंटरनेट
व्हॉट्सॲपनं परदेशात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी ॲपमध्येच नविन ट्रॅव्हल ई सिम (Travel eSIM) अधिकृतपणे फिचर सादर केले.
Published : November 27, 2026 at 11:03 AM IST
हैदराबाद: व्हॉट्सॲपनं अत्यंत उपयुक्त आणि महत्त्वाचं नविन फिचर लाँच केलं आहे, ज्यामुळे परदेश प्रवासादरम्यान डेटा प्लॅन खरेदी करणे अधिक सोपं झालं आहे. आता तुम्ही थेट व्हॉट्सॲप ॲपमध्येच 'ट्रॅव्हल ई सिम' (eSIM) डेटा प्लॅन खरेदी आणि इन्स्टॉल करू शकता. हे फिचर अँड्रॉइड (Android) आणि आयओएस (iOS) अशा दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. प्रवासादरम्यान बहुतेक लोक व्हॉट्सॲपवर अवलंबून असतात, मग ते बोर्डिंग पास मिळवणे असो, पिकअपचे नियोजन करणे असो किंवा आपण सुरक्षितपणे आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचलो आहोत हे कुटुंबातील सदस्यांना कळवणे असो; या सर्व गोष्टींसाठी डेटाची आवश्यकता असते. पूर्वी, यासाठी विमानतळावर सिम कार्ड शोधावं लागत असे किंवा महागड्या रोमिंग सेवांचा पर्याय निवडावा लागत असे. मात्र, आता अशा त्रासातून सुटका झाली आहे, कारण या सर्व सेवा आता थेट व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पूर्ण करता येतील.
What if WhatsApp could work anywhere you go in the world without any struggle. Starting our early explorations around eSIMs so that you can continue sending those stickers without any interruptions. WAnderlust. Inviting partners everywhere to join us in this important mission.— Kunal Shah (@kunalb11) November 26, 2026
नवीन नंबर घेण्याची गरज नाही : ॲपमध्ये काही टॅप्स करून तुम्ही डेटा ई-सिम खरेदी करू शकता. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून एकदा खरेदी केल्यानंतर, ई-सिम आपोआप इन्स्टॉल होतं. तुम्ही तुमच्या इच्छित स्थानी पोहोचल्यावर आणि स्थानिक नेटवर्कशी कनेक्ट झाल्यावर, तुमची डेटा सेवा सक्रिय होते. विशेष म्हणजे, तुमचा सध्याचा फोन नंबर तसाच राहतो; व्हॉट्सॲप त्याच नंबरवर काम करत राहतं, त्यामुळं तुम्हाला नवीन नंबर घेण्याची गरज पडत पडत नाही.
विविध कंपन्यांशी भागीदारी : व्हॉट्सॲपनं हे फीचर जिओ (Jio), स्मार्ट अक्सियाटा (Smart Axiata), स्मार्ट कम्युनिकेशन्स (Smart Communications), व्हेरायझन (Verizon) आणि इतर अनेक कंपन्यांच्या सहकार्यानं विकसित केलं आहे. हे फीचर सुरुवातीला काही निवडक देशांमध्ये उपलब्ध असेल.
व्हॉट्सॲपमधील वरिष्ठ अधिकारी कुणाल शहा यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर या फीचरबद्दल माहिती दिली. त्यांनी नमूद केलं की, व्हॉट्सॲपनं कुठेही सुरळीतपणं काम करायला हवं, जेणेकरून वापरकर्त्यांना स्टिकर्स किंवा इतर आशय (कंटेंट) पाठवताना कोणतीही अडचण येऊ नये. जे लोक वारंवार परदेशात प्रवास करतात, त्यांच्यासाठी हे फीचर विशेषतः उपयुक्त ठरेल, कारण त्यांना आता डेटा कनेक्टिव्हिटीबद्दल काळजी करण्याची गरज उरणार नाही. हे फीचर तुमच्यासाठी उपलब्ध आहे का, हे पाहण्यासाठी तुम्ही व्हॉट्सॲप ॲप उघडून तुमच्या अकाउंट सेटिंग्जमध्ये जाऊन तपासू शकता.
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