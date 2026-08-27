ETV Bharat / technology

खंडग्रास चंद्रग्रहण किती वाजता आहे? 96% 'ब्लड मून' पाहण्याची वेळ कोणती?

28 ऑगस्ट 2026 रोजी होणारे खंडग्रास चंद्रग्रहण (deep partial lunar eclipse) तुम्हाला पाहण्याची संधी आहे. या घटनेदरम्यान, चंद्राचा 96% भाग पृथ्वीच्या गडद सावलीनं झाकला जाईल.

partial lunar eclipse
खंडग्रास चंद्रग्रहण (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: 28 ऑगस्ट 2026 रोजी चंद्र पृथ्वीच्या सावलीत प्रवेश करेल आणि खग्रास चंद्रग्रहणासारखा भव्य नजारा निर्माण होईल. या ग्रहणाची सर्वोच्च स्थिती (peak) 28 ऑगस्ट रोजी 04:13 युनिव्हर्सल टाइमला (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9:43 च्या सुमारास) असेल. त्या क्षणी, चंद्राच्या पृष्ठभागाचा 96.3% भाग पृथ्वीच्या गडद सावलीत (अंब्रा) असेल. सूर्यप्रकाश केवळ एका लहान भागावर पडेल, तर उर्वरित चंद्र लालसर-केशरी रंगाचा दिसेल. या स्थितीला 'निअर-ब्लड मून' म्हटलं जातं. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील दुसरे खंडग्रास चंद्रग्रहण 2028 च्या अखेरीस (नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला) होईपर्यंत दिसणार नाही.

हे ग्रहण कधी आणि कुठे दिसेल? : हे ग्रहण अमेरिकेचा बहुतांश भाग (अलास्का आणि वायव्य कॅनडा वगळून), दक्षिण अमेरिका, पश्चिम युरोप आणि पश्चिम आफ्रिकेतून स्पष्टपणे दिसेल. उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेतील निरीक्षकांसाठी, ग्रहणाची संपूर्ण प्रक्रिया चंद्र आकाशात असतानाच घडेल. युरोपमधील प्रेक्षकांसाठी, 28 ऑगस्टच्या पहाटे चंद्र मावळत असताना खंडग्रास ग्रहणाची अवस्था सुरू असेल. लंडनमध्ये, ग्रहणाची सर्वोच्च स्थिती 05:12 BST (ब्रिटिश समर टाइम) वाजता असेल, जी चंद्र मावळण्याच्या अवघ्या एका तासापूर्वी असेल. चला वेळापत्रक समजून घेऊया: पेनम्ब्रल टप्पा (फिकट सावलीचा टप्पा) 27 ऑगस्ट रोजी रात्री 9:23 EDT (28 ऑगस्ट रोजी पहाटे 1:23 GMT) वाजता सुरू होईल. खऱ्या अर्थानं रोमांचक क्षण रात्री 10:33 EDT (पहाटे 2:33 GMT) वाजता सुरू होतील, जेव्हा गडद सावली (अंब्रा) चंद्रावर पसरू लागेल. हे ग्रहण 28 ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री 12:12 वाजता (EDT) किंवा पहाटे 04:12 वाजता (GMT) आपल्या परमोच्च बिंदूवर असेल. ग्रहणाचा खंडग्रास (आंशिक) टप्पा पहाटे 1:51 वाजता संपेल आणि संपूर्ण 'पेनंब्रल' (उपछाया) टप्पा पहाटे 3:01 वाजता समाप्त होईल. जरी हे ग्रहण भारतातून थेट दिसणार नसलं, तरी त्याचे थेट प्रक्षेपण (live broadcast) पाहता येईल.

सावलीचे दोन स्तर: पृथ्वीच्या सावलीचे दोन भाग असतात. 'पेनंब्रा' (उपछाया) ही बाहेरील, फिकट सावली असते जिथं सूर्य अंशतः झाकलेला असतो; तिचा प्रभाव सौम्य असतो. मात्र, जेव्हा 'अंब्रा' (मुख्य गडद सावली) सुरू होते, तेव्हा चंद्रावर एक मोठा गडद भाग दिसू लागतो. एका तासानंतर, उरलेला प्रकाशित भाग इतका कमी होतो की डोळे अंधाराशी जुळवून घेतात आणि चंद्राचा लालसर रंग स्पष्टपणे दिसू लागतो.

ग्रहण कसं पहावं: सूर्यग्रहणाप्रमाणे यासाठी कोणत्याही विशेष चष्म्याची किंवा उपकरणाची गरज नाही. फक्त बाहेर पडा आणि आकाशाकडे पहा. दुर्बीण किंवा टेलिस्कोप वापरल्यास चंद्रावरून हळूहळू सरकणाऱ्या सावलीचे दृश्य अधिक चांगल्या प्रकारे पाहता येईल. जर तुम्हाला याचे छायाचित्र काढायचं असेल, तर चांगला कॅमेरा आणि लेन्स वापरा. ​​आकाश निरभ्र असल्यास हे दृश्य खरोखरच नेत्रदीपक असेल.

सारोस मालिका आणि महत्त्व: हे ग्रहण 'सारोस 138' मालिकेतील आहे. या मालिकेतील ग्रहणे 18वर्षे, 11 दिवस आणि 8 तासांच्या अंतरानं होतात. यापूर्वीचं ग्रहण 16 ऑगस्ट 2008 रोजी झालं होतं आणि पुढील ग्रहण 7 सप्टेंबर 2044 रोजी होणार आहे. ग्रहणाची तीव्रता 'अंब्रा मॅग्निट्यूड' (सावलीची खोली) आणि 'ऑब्स्क्युरेशन' (झाकले जाण्याचे प्रमाण) द्वारे मोजली जाते. चंद्राचा 96.3% भाग सावलीत जाणार असल्यानं, हे दृश्य खरोखरच प्रभावी आणि नाट्यमय असणार आहे.

एक शेवटची संधी: या खोलवर होणाऱ्या खंडग्रास चंद्रग्रहणाचा अनुभव घेण्याची संधी गमावू नका. जरी हे खग्रास चंद्रग्रहण नसलं, तरी याचा दृश्य अनुभव तितकाच मोहक असेल. कुटुंबासोबत बाहेर बसा, चहा किंवा कॉफीचा आनंद घ्या आणि या खगोलीय घटनेचा अनुभव घ्या. हवामानावर लक्ष ठेवा जेणेकरून ढगांमुळं दृश्य पाहण्यात अडथळा येणार नाही, कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील ग्रहण पुढील दोन वर्षांपर्यंत पुन्हा दिसणार नाही.

हे वाचलंत का :

  1. भारतात कुठं दिसणार पूर्ण चंद्रग्रहण?, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक
  2. भारतातील अनेक भागात दिसलं चंद्रग्रहण; तळपत्या चंद्राचं दर्शन, 'नासा'ने केले फोटो शेयर
  3. आज रात्री दिसणार लाल चंद्र : जाणून घ्या, ब्लड मून मागील खगोलीय रहस्य

TAGGED:

BLOOD MOON ALERT
खंडग्रास चंद्रग्रहण
PARTIAL LUNAR ECLIPSE
BLOOD MOON
PARTIAL LUNAR ECLIPSE TIME

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.