टिंडर लवकरच 'केमिस्ट्री' एआय फीचर लाँच करणार
टिंडरचं केमिस्ट्री फीचर वापरकर्त्यांचं व्यक्तिमत्त्व, आवडी आणि जीवनशैलीचं प्रोफाइल तयार करतं.
Published : November 6, 2025 at 5:25 PM IST
हैदराबाद : जगातील सर्वात लोकप्रिय डेटिंगअॅप टिंडरवर आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं (AI) एक नवीन फीचर येत आहे. 'केमिस्ट्री' नावाच्या (Tinder chemistry feature) या फीचरमुळं वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक छायाचित्रे आणि मजेदार प्रश्नांच्या उत्तरांवरून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व, आवडी आणि जीवनशैलीचा सखोल अभ्यास होईल. न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियात सध्या चाचणी सुरू असलेल्या या वैशिष्ट्याला कंपनीचे सीईओ स्पेन्सर रॅस्कॉफ यांनी 2026 च्या टिंडर व्हर्जनचा मुख्य भाग म्हटलं आहे. सतत नऊ तिमाहींपासून पेड वापरकर्त्यांची संख्या घसरत असल्यानं, हे AI अपग्रेड वापरकर्त्यांमध्ये लोकप्रिय होईल, अशी कंपनीला आशा आहे.
टिंडर सध्या डेटिंग अॅप्समध्ये स्वायप आणि मॅच ही प्रक्रिया खूपच जटील आहे, ज्यामुळं अनेक वापरकर्ते निराश होतात. याच समस्येचं निराकरण करण्यासाठी 'केमिस्ट्री' फीचर विकसित करण्यात आलं आहे. हे फीचर वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोबाइल फोटो गॅलरीचं स्कॅन करण्याची परवानगी घेऊन त्यांच्या छायाचित्रांमधून जीवनातील महत्वाचं क्षण ओळखतं. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या वापरकर्त्याच्या फोटोंमध्ये सर्फिंग किंवा हायकिंग दिसलं, तर AI त्यांना आउटडोर अॅक्टिव्हिटीज आवडणार्यांसोबत जोडेल. याशिवाय, इंटरॅक्टिव्ह प्रश्नांची मालिका जसं की 'तुमचा आवडता वीकेंड कसा असतो?' किंवा 'तुम्हाला काय हसवतं?' – वापरकर्त्यांच्या उत्तरांवरून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अंदाज बांधते.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे फीचर केवळ स्वाइप मॅचवर अवलंबून न राहता, खऱ्या सुसंगततेनं आधारित संबंध तयार करेल. AI सिस्टम फोटोंचं विश्लेषण करून रंग, लोकेशन, क्रियाकलाप आणि भावना ओळखतं. जसं की, समुद्रकिनारी फिरताना दिसणारे फोटो समुद्रप्रेमींशी जोडतील, तर पुस्तक वाचताना कॅप्चर केलेले फोटो साहित्यप्रेमींशी मॅच करतील. हे सर्व वापरकर्त्यांच्या स्पष्ट संमतीनेच होईल, ज्यामुळं प्रायवेसीचा मुद्दा कमी होईल, असं टिंडरचं म्हणणं आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, हे वैशिष्ट्य डेटा गोपनीयतेच्या जोखमींना आमंत्रण देईल. वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक फोटो आणि उत्तरांचा वापर अल्गोरिदममध्ये केल्यानं, डेटा ब्रिच किंवा दुरुपयोगाची शक्यता वाढेल.
टिंडरची ही पावले सोशल मीडिया आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील AI पर्सनलायझेशनच्या स्पर्धेत टिकण्याचा भाग आहेत. मेटा (फेसबुक) सारख्या कंपन्यांनीही अलीकडे AI टूल्स लॉंच केले आहेत, जे फोटो स्कॅन करून एडिटिंग किंवा नवीन कंटेंट सुचवतात. इन्स्टाग्रामवर AI-जनरेटेड फिल्टर्स किंवा फेसबुकवर पर्सनलाइज्ड फीड्स हे याची उदाहरणे आहेत. टिंडरसाठी हे विशेष महत्वाचे आहे, कारण 2024 च्या अखेरीस पेड सबस्क्रायबर्सची संख्या 10% नं घसरली होती. सीईओ रॅस्कॉफ यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं, "आम्ही फक्त डेटिंग अॅप नसून, खऱ्या कनेक्शनसाठी प्रयत्न करतोय. केमिस्ट्री हे फीचर विकसित करण्यासाठी मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्सची टीम नेमली असून, चाचणीमध्ये 75% वापरकर्त्यांनी अधिक चांगल्या मॅचेस मिळाल्याचं सांगितले.
