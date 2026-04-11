प्रोजेक्ट विमान: रणांगणात जखमी जवानांवर प्रथमोपचार करण्यासाठी रोबोटिक ड्रोन विकसित
By-प्रतिज्ञा शेटे
Published : April 11, 2026 at 4:11 PM IST
नवी दिल्ली: युद्धभूमीवर जखमी भारतीय जवानांना तातडीनं प्रथमोपचार देण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट विमान’ हा अत्याधुनिक रोबोटिक ड्रोन विकसित करण्यात आला आहे. भारतीय सैनिकांसाठी युद्धभूमीवर प्रथमोपचार आणि तातडीच्या उपचारांची गरज नेहमीच मोठी असते. दुर्गम डोंगर, जंगल किंवा सक्रिय युद्धक्षेत्रात जखमी जवानांना बेस कॅम्प किंवा हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचण्यास लागणारा वेळ त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करतो. हा वेळ वाचवण्यासाठी प्रोजेक्ट विमान (Project Vimana) नावाचा अत्याधुनिक ड्रोन-आधारित रोबोटिक उपचार प्रणाली नुकताच समोर आला आहे. यासोबतच प्रोजेक्ट अवतार (Project Avtar) अंतर्गत ऑपरेशन थिएटरमध्ये सर्जनला मदत करणारा रोबोटही विकसित करण्यात येत आहे.
तीन दिवसीय कॉन्फरन्स: एसएसआय इंटरनॅशनल (SS Innovations International) यांच्या वतीनं नवी दिल्लीत आयोजित तीन दिवसीय ‘सर्जिकल रोबोटिक्स सायन्स कॉन्फरन्स’ (SMRSC 2026) मध्ये या दोन्ही प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. प्रोजेक्ट असिस्टंट को-ऑर्डिनेटर अभिजीत मोखारे यांनी ईटीव्ही भारतसह इतर माध्यमांना याबाबतची माहिती दिली.
युद्धभूमीवर तातडीचा रोबोटिक उपचार : प्रोजेक्ट विमान हा भारतीय सैनिकांसाठी खरा वरदान ठरणारा प्रकल्प आहे. हा एक हेवी-लिफ्ट ऑटोनॉमस ड्रोन आहे, जो सक्रिय युद्धक्षेत्रात जखमी जवानाजवळ रिअल-टाइममध्ये पोहोचू शकतो. ड्रोनमध्ये दोन मिनिएचर रोबोटिक आर्म्स (7 डिग्री ऑफ फ्रीडम) बसवलेल्या आहेत. या आर्म्सना 5 मिलिमीटरच्या शस्त्रक्रिया उपकरणांसह सुसज्ज केलं आहे. ड्रोनमध्ये प्रथमोपचार साहित्य, औषधे, टाके घालण्याचं साहित्य, रक्तस्त्राव थांबवण्याचे उपकरण, छाती डीकंप्रेशन आणि शार्पनेल काढण्याची सुविधा एका बॉक्समध्ये ठेवली जाईल. जवान जखमी झाल्यावर कंट्रोल सेंटरवर बसलेला ट्रॉमा सर्जन दूरस्थपणे (रिमोटली) या रोबोटिक आर्म्सना कमांड देऊन उपचार करू शकेल.
- कसं काम करेल हा ड्रोन?
- ड्रोन युद्धक्षेत्राजवळ उतरेल.
- रोबोटिक आर्म्स सक्रिय होतील.
- सर्जन आपल्या कंट्रोल कन्सोलवरून 3डी कॅमेरा आणि रिअल-टाइम इमेजिंगद्वारे जखम पाहून आर्म्स नियंत्रित करेल.
- टाके घालणे, रक्तस्त्राव थांबवणे, प्राथमिक शस्त्रक्रिया इत्यादी उपचार रिअल-टाइममध्ये होऊ शकतील.
- जखमी जवानाला बेस कॅम्पपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच उपचार मिळेल.
अभिजीत मोखारे यांनी सांगितलं की, “दुर्गम भागात जवानांना लवकरात लवकर उपचार मिळणे गरजेचं असतं. प्रोजेक्ट विमान रिअल-टाइममध्ये पोहोचून डॉक्टरांच्या कमांडनुसार उपचार पूर्ण करेल. हा ड्रोन आउटसोर्स केलेला आहे, पण त्यातील फीचर्स आणि सॉफ्टवेअर आम्ही विकसित केलं आहे.”
हा प्रकल्प विशेषतः सीमावर्ती भाग, हिमालयीन क्षेत्र किंवा जंगलातील युद्धात अत्यंत उपयुक्त ठरेल, जिथं हेलिकॉप्टर किंवा रोडवेजनं पोहोचणं कठीण असतं.
- प्रोजेक्ट अवतार
ऑपरेशन थिएटरमध्ये रोबोटिक असिस्टंट : प्रोजेक्ट अवतार अंतर्गत एसएसआय अवतार हा ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित करण्यात येत आहे. हा रोबोट पूर्णपणे स्वदेशी नाही, पण त्याचे बॉडी पार्ट्स आउटसोर्स केले आहेत. त्यातील सॉफ्टवेअर, स्कल्प (हेड) पार्ट आणि क्लिनिकल डेटा मेमरी एसएसआयने विकसित केली आहे.
या रोबोटमध्ये पेशंटचा संपूर्ण क्लिनिकल डेटा, 3डी कॅमेरा आणि मेमरी सिस्टम बसवली जाईल. सर्जन शस्त्रक्रिया करत असताना हा रोबोट असिस्टंट म्हणून काम करेल. उपकरणे देणे, रेकॉर्डिंग करणे, आवश्यक डेटा दाखवणे इत्यादी. भविष्यात हा रोबोट अधिक प्रगत होऊन जटिल शस्त्रक्रियांसाठीही मदत करू शकेल.
अभिजीत मोखारे म्हणाले, “रोबोटमध्ये इनबिल्ट क्लिनिकल डेटा असल्यानं तो सर्जनला अचूक मदत करेल. स्कल्पमध्ये 3डी कॅमेरा असल्यानं शस्त्रक्रियेची रेकॉर्डिंगही होईल.”
महत्व आणि भविष्यातील संभावना : दोन्ही प्रकल्प भारतीय संरक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी ठरू शकतात. प्रोजेक्ट विमान युद्धात सैनिकांच्या जीवितहानी कमी करेल, तर प्रोजेक्ट अवतार हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रियांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता वाढवेल. एसएसआय इंटरनॅशनलचे संस्थापक डॉ. सुधीर श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वात ही टीम रोबोटिक सर्जरी क्षेत्रात मोठे योगदान देत आहे. कॉन्फरन्समध्ये या प्रकल्पांवर चर्चा झाली असून, भविष्यात आणखी प्रगती आणि फील्ड ट्रायल्स होण्याची शक्यता आहे. हे तंत्रज्ञान केवळ संरक्षण क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर आपत्ती व्यवस्थापन, दुर्गम ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवेसाठीही उपयुक्त ठरू शकते.
