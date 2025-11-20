65 दिवस सूर्य गायब, 'या' ठिकाणी दोन महिन्यांनी होणार सूर्यदर्शन; जाणून घ्या अंधारामगील रहस्य
पृथ्वीवर 65 दिवस अंधार असणार आहे. 'त्या' भागात राहणाऱ्या लोकांना तब्बल दोन महिने अंधारात काढावे लागणार आहे. मात्र, असं का होणार आहे? चला जाणून घेऊया...
Published : November 20, 2025 at 3:29 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 3:38 PM IST
मुंबई : जगात काही ठिकाणे अशी आहेत, जिथं दुपारी बाराच्या सुमारासही आकाशात तारे आणि चंद्र दिसतात. त्यात अलास्कातील उटकियागविकता देखील समावेश होतो. 18 नोव्हेंबर रोजी अलास्कातील उटकियागविक येथे शेवटच्या सूर्यास्ताचा आनंद अनेकांनी घेतला. त्यामुळं तिथं ध्रुवीय रात्र (Polar Night) सुरू सुरू झालीय. सुमारे 65 दिवसांपर्यंत, तिथं नागरिकांना सूर्यांच दर्शनच होणार नाहीय.
ध्रुवीय रात्र म्हणजे काय?
उटकियागविकमध्ये फक्त अंधार आणि थंडी असेल. सूर्य क्षितिजाच्या खालीच राहत असल्यामुळं दिवस आणि रात्र असा भेदच इथं उरत नाही. याच काळाला “ध्रुवीय रात्र” (Polar Night) म्हणतात. उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुवाजवळील प्रदेशात हा अनोखा निसर्गाचा खेळ दरवर्षी घडतो. जिथं सहा महिने सतत अंधार आणि सहा महिनं सतत प्रकाश पहायला मिळतो. आज आपण “ध्रुवीय रात्र” म्हणजे काय असते? त्या भागातील जीवन, निसर्ग आणि मानव तिथ कसा राहतो, चला जाणून घेऊया...
ध्रुवीय रात्र कुठं दिसते?
ध्रुवीय रात्र तुम्हाला 66 अंशांपेक्षा जास्त उत्तरेकडील अक्षांश असलेल्या भागात अनुभवता येते. अक्षांश जितका जास्त असेल तितका जास्त काळ अंधार राहतो. आर्क्टिकमध्ये, उत्तर नॉर्वे, कॅनडा, अलास्का (युनायटेड स्टेट्स), ग्रीनलँड, फिनलंड, रशिया आणि स्वीडन यासारख्या देशात तुम्हाला ध्रुवीय रात्र पहायाला मिळू शकते. दक्षिणेला, तुम्ही अंटार्क्टिक वर्तुळात त्यांचा अनुभव घेऊ शकता. ध्रुवीय रात्रींची लांबी आणि त्या कधी सुरू होतात हे तुम्ही कुठे आहात यावर अवलंबून असतं. स्वालबार्डमध्ये, नोव्हेंबरच्या मध्यात ध्रवीय रात्रिला सुरवात होते.
ध्रुवीय रात्रा कशी आणि का निर्माण होते?
पृथ्वी आपल्या अक्षावर 23.5 अंशांनी कलली आहे. याच कलतेपणामुळं (axial tilt) ऋतू निर्माण होतात. जेव्हा उत्तर गोलार्धात हिवाळ्याची चाहूल लागते,तेव्हा उत्तर गोलार्ध सूर्यापासून दूर कलतो. त्यामुळं उत्तर ध्रुवावर सूर्याचा थेट प्रकाश पडत नाही. परिणामी, उत्तर ध्रुवापासून आर्क्टिक सर्कल (66° 34' उत्तर अक्षांश) पर्यंतच्या भागात सूर्य काही आठवडे किंवा अनेक महिने क्षितिजाच्या खालीच राहतो, यालाच आपण “ध्रुवीय रात्र” असं (polar night ) म्हणतो. दुसरीकडं मात्र, दक्षिण गोलार्धात अगदी उलट घडतं. जेव्हा उत्तर गोलार्धात हिवाळा असतो, तेव्हा दक्षिण गोलार्धात उन्हाळा असतो. थोडक्यात अँटार्क्टिकात 24 तास उजेड (ध्रुवीय दिवस) असतो. म्हणून जेव्हा आर्क्टिकमध्ये ध्रुवीय रात्र असते, तेव्हा अँटार्क्टिकमध्ये ध्रुवीय दिवस असतो.
ध्रुवीय रात्र कुठे आणि किती काळ असते?
66° 34' उत्तर किंवा दक्षिण (ध्रुवीय वर्तुळे) यांच्या आतच ध्रुवीय रात्र दिसते. आर्क्टिक सर्कलवर (उदा. नॉर्वेतील ट्रोम्सो, स्वीडनमधील किरुना) फक्त एकाच दिवशी (21 डिसेंबर रोजी) सूर्य दिसत नाही; बाकी दिवस दुपारी काही तास ट्वायलाइट (अंधूक उजेड) प्रकाश मिळतो. जसजसे आपण उत्तरेकडे जातो, तसतशी ध्रुवीय रात्र वाढत जाते. स्वालबार्ड (नॉर्वे) सुमारे 11 नोव्हेंबर ते 31 जानेवारीपर्यंत सुमारे 76 दिवस सुर्य दिसत नाही. उत्तर ध्रुवात 18 सप्टेंबर ते 23 मार्च सुमारे 179 दिवस सुर्याचा प्रकाश पडत नाही. दक्षिण ध्रुवावरही अगदी तसाच कालावधी असतो, पण इथं सुर्य दिसतो.
ट्वायलाइटचे तीन प्रकार
ध्रुवीय रात्रीतही पूर्ण अंधार खूप कमी वेळ असतो. सूर्य क्षितिजापासून 18 अंशांपर्यंत खाली असतो, तेव्हा वातावरणातून प्रकाशाचं अपवर्तन (refraction) होऊन तिथं प्रकाश पडतो. त्यालाच ट्वायलाइट असं म्हणतात.
1.सिव्हिल ट्वायलाइट (Civil Twilight) – सूर्य क्षितिजापासून 0-6 अंश खाली असतो.
2.नॉटिकल ट्वायलाइट (Nautical Twilight) – 6-12 अंश.
3.ॲस्ट्रॉनॉमिकल ट्वायलाइट (Astronomical Twilight)12-18 अंश.
नॉर्दर्न लाइट्स
ध्रुवीय रात्रीत आकाश स्वच्छ आणि पूर्ण काळं असतं, म्हणून ऑरोरा पाहण्यासाठी हा उत्तम काळ मानला जातो. नॉर्वे, फिनलंड, स्वीडन, आयसलँड, कॅनडा, अलास्का या देशांमध्ये पर्यटक याच काळात मोठ्या संख्येनं येतात.
मानवी जीवनावर परिणाम
1. जैविक घड्याळ (Circadian Rhythm) बिघडतं, झोपेच्या वेळा बदलतात.
२. डिप्रेशन, चिंता वाढते (SAD – Seasonal Affective Disorder).
३. व्हिटॅमिन-D ची कमतरता जाणवते.
४. स्थानिक लोक “नीलया तास” (Blue Hour) ची वाट पाहतात. दुपारी 10 ते 3 या वेळेत आकाश निळं-जांभळं दिसतं.
नॉर्वेतील र्जुकान शहर
र्जुकान हे नॉर्वेचं एक छोटं शहर आहे. डोंगरांनी वेढलेलं असल्यानं नोव्हेंबर ते मार्चपर्यंत इथं सूर्यप्रकाश पोहचत नाही. 2013 मध्ये या शहरानं डोंगरावर तीन प्रचंड आरसे (heliostats) बसवले होते. या आरसामुळं सूर्यप्रकाश परावर्तित होतो. हाच प्रकाश पाहण्यासाठी नागरिक या स्थळाला भेट देतात.
स्वालबार्ड
78° उत्तर अक्षांशावर वसलेले स्वालबार्ड बेटावर नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण ध्रुवीय रात्र असते. शाळा, दुकाने, ऑफिसेस सर्व चालू असतात. तेथिल नागरिक कृत्रिम प्रकाशात राहतात. तिथं ध्रुवीय अस्वलांची संख्या मानवी लोकसंख्येपेक्षा जास्त असल्यानं रात्री बाहेर पडताना बंदुका सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे.
हवामान बदलाचा परिणाम
उत्तरेकडे हिवाळ्यात पूर्वी खूप बर्फ पडायचा, जो प्रकाश परावर्तित करायचा. आता हवामान बदलामुळं पाऊस पडतो, परिणामी अंधार आणखी गडद वाटतो. स्वालबार्डमध्ये गेल्या 40 वर्षांत हिवाळ्यातील तापमान 4° से.नं वाढलं आहे.
ध्रुवीय रात्रीचा शेवट आणि प्रकाशाची वाट
21 डिसेंबरनंतर सूर्य परत हळूहळू येऊ लागतो. जानेवारीत “नीलया तास” (Blue Hour) सुरू होतो. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सूर्य पहिल्यांदा डोंगरामागून डोकावतो, त्याला “सूर्योदय उत्सव” (Sun Festival) म्हणून साजरं केलं जातं. स्वालबार्डमध्ये शाळकरी मुले सुटी घेऊन सूर्याला पहिल्यांदा पाहण्यासाठी बाहेर पडतात.
दक्षिण ध्रुवावरील ध्रुवीय रात्र
अमुंडसेन-स्कॉट दक्षिण ध्रुव स्टेशन हे जगातील एकमेव ठिकाण आहे, जिथं ध्रुवीय रात्र मार्च ते सप्टेंबरपर्यंत अनुभवता येते. या भागात तापमान 80° से. पर्यंत खाली जातं.जर, तुम्हाला कधी ध्रुवीय रात्रीत ऑरोरा पाहायची इच्छा असेल, तर नॉर्वे, फिनलंड किंवा स्वालबार्डला भेट द्यावी लागेल.आजची माहिती तुम्हाला नक्की कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.
हे वाचलंत का :