काय आहे मेटाचं Meta Muse Video AI फीचर?
मेटानं म्यूजसाठी म्यूज व्हॉइस नावाचं एक इंटरॅक्टिव्ह रिअल-टाइम व्हॉइस आणि व्हिडिओ फीचर लाँच केलं आहे. Meta Muse Video नेमकं काय आहे, चला जाणून घेऊया..
Published : November 7, 2026 at 10:57 AM IST
मुंबई: सप्टेंबर महिन्यात आपला एआय (AI) असिस्टंट लाँच केल्यानंतर, मेटानं आता एक नवीन अपडेट आणलं आहे, ज्याद्वारे वापरकर्ते रिअल-टाइममध्ये (थेट) संवाद साधू शकतात. 'म्युझ व्हॉइस' (Muse Voice) नावाचं हे फिचर मेटाच्या 'म्युझ रिअलटाइम अवतारा'सोबत (Muse Realtime Avatar) काम करतं. या प्रणालीद्वारे होणारे संवाद अत्यंत वास्तववादी वाटतात, कारण यात हावभाव आणि चेहऱ्यावरील अभिव्यक्तींचाही समावेश असतो. सध्या हे फिचर केवळ अमेरिकेतील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे, मात्र लवकरच ते इतर बाजारपेठांमध्येही आणलं जाणार आहे. सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेत लॉंच झालेला हा एआय असिस्टंट आता कॅनडामध्येही उपलब्ध झाला आहे. तथापि, प्रादेशिक ॲप स्टोअर निर्बंधांमुळे, या देशांच्या बाहेरून तो वापरता येणार नाही.
"god when is meta ever going to launch muse voice they announced it forever ago" muse: https://t.co/X5Y5Pcw8H5— Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 7, 2026
मेटाच्या 'म्युझ व्हॉइस'द्वारे रिअल-टाइम संवाद : मेटाच्या 'म्युझ' (Muse) एआय असिस्टंटमध्ये एक मोठे अपडेट आलं आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते रिअल-टाइममध्ये संवाद साधू शकतात. मेटानं जाहीर केलं आहे की, 'म्युझ' आता मोबाईल, वेब आणि मॅक (Mac) प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. ज्या वापरकर्त्यांना हे अपडेट मिळाले आहे, ते फोन आयकॉनवर टॅप करून संवाद सुरू करू शकतात. यात वापरकर्ते व्हिडिओ कॉलप्रमाणेच समोरासमोर संवाद साधू शकतात; यामध्ये चॅटिंगदरम्यान स्क्रीनच्या बाजूला एक अवतार दिसतो. वापरकर्ते हवे असल्यास अवताराशिवाय केवळ आवाजाद्वारेही संवाद साधू शकतात.
अनौपचारिक गप्पा मारता येणार : जेव्हा तुम्ही एखादा प्रश्न विचारून कॉल सुरू करता, तेव्हा तुमचा कस्टमाइझ केलेला 'म्युझ' अवतार समोर येतो. मेटाच्या म्हणण्यानुसार, हा अवतार संवादातील भावनेनुसार आणि स्वराप्रमाणे (tone) विविध हावभाव आणि चेहऱ्यावरील अभिव्यक्ती दर्शवतो. मेटाच्या मते, 'म्युझ व्हॉइस'द्वारे वापरकर्त्यांना त्यांचा एआय असिस्टंट, जो अवताराच्या स्वरूपात असतो रिअल-टाइममध्ये प्रतिसाद देताना दिसेल. गुगलच्या 'जेमिनी लाइव्ह' (Gemini Live) प्रमाणेच, 'म्युझ' बोलत असताना वापरकर्ते त्याला मध्येच थांबवून संवादात भर घालू शकतात. 'म्युझ'मध्ये 'एजंटिक' (स्वायत्त) क्षमता असल्यानं, वापरकर्ते त्याच्याशी अनौपचारिक गप्पा मारू शकतात, माहिती मिळवू शकतात किंवा विविध कामे पूर्ण करून घेऊ शकतात.
During Connect, we previewed Muse Realtime Avatar, our real-time embodiment technology that turns Muse Realtime Voice into expressive, interactive avatars. Today, we’re rolling it out in the @Muse app in the US, giving people a more natural way to engage with their personal agents. Learn more about Muse Realtime Avatar on our research blog: https://t.co/V2cSOHunRw— AI at Meta (@AIatMeta) November 5, 2026
शेकडो आवाज आणि शैलींचे पर्याय उपलब्ध : मेटा वापरकर्त्यांना त्यांच्या 'म्युझ व्हॉइस'ला एक वेगळं व्यक्तिमत्व देण्याचा प्रयत्न करत आहे; यासाठी शेकडो आवाज आणि शैलींचे पर्याय उपलब्ध आहेत. मेटानं असेही संकेत दिले आहेत की, भविष्यात 'म्युझ व्हॉइस' मेटा एआय ग्लासेस आणि आगामी 'म्युझ चार्म' (Muse Charm) वरही उपलब्ध होईल, मात्र त्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा दिलेली नाही. ज्यांनी अजून 'म्यूज' (Muse) वापरून पाहिलेले नाही, त्यांच्यासाठी हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की, हे मेटाच्या इतर सेवांमधील (उदा. व्हॉट्सॲप) एआय चॅटबॉट्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे. 'म्यूज'ला सामान्य चॅटबॉट्सपेक्षा वेगळे ठरवणाऱ्या गोष्टी म्हणजे त्याची 'एजंटिक एआय' (agentic AI) क्षमता, एक ॲनिमेटेड अवतार आणि दीर्घकालीन स्मृती (long-term memory). ही स्मृती मेटाच्या सध्याच्या एआय चॅटबॉट्समधील 'सेशन-आधारित' (session-based) स्मृती रचनेपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे.
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