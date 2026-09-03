JioPC म्हणजे काय? भारतात नवीन क्लाउड पीसी सेवा सुरू; किंमत 1,000 पासून सुरू
रिलायन्स जिओने आपली क्लाउड-आधारित 'JioPC' सेवा सर्व भारतीय ग्राहकांसाठी खुली केली आहे.
Published : September 3, 2026 at 10:09 AM IST
मुंबई : रिलायन्स जिओनं आपली 'JioPC' ही क्लाउड-आधारित संगणक सेवा सर्व भारतीय ग्राहकांसाठी खुली केली आहे. हा व्हर्च्युअल डेस्कटॉप जिओच्या क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर चालतो आणि यात 16 GB पर्यंत रॅम (RAM) व 1 TB पर्यंत स्टोरेज मिळतं. वापरकर्ते कोणत्याही हार्डवेअर अपग्रेडशिवाय ब्राउझरद्वारे ही सेवा वापरू शकतात; याचे प्लॅन्स दोन महिन्यांसाठी 1,000 पासून सुरू होतात.
Reliance Jio launches JioPC across India, starting at just ₹11/day! 🇮🇳— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 3, 2026
JioPC turns your existing device into a cloud-based PC, giving you access to a virtual computer without buying new hardware.
→ JioPC: 4 vCPU + 8GB RAM + 500GB cloud storage
→ JioPC Ultra: 8 vCPU + 16GB… pic.twitter.com/mIz0AsBetL
व्हर्च्युअल संगणक सेवा : रिलायन्स जिओनं आपली क्लाउड-आधारित व्हर्च्युअल संगणक सेवा 'JioPC' सर्व भारतीय ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे, यासाठी विशिष्ट टेलिकॉम किंवा ब्रॉडबँड सेवा पुरवठादाराची अट नाही. ही सेवा पूर्वी केवळ 'JioHome' ब्रॉडबँड ग्राहकांसाठी मर्यादित होती, परंतु आता ती कोणत्याही विद्यमान लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉपवर, समर्थित वेब ब्राउझरद्वारे वापरता येते.
JioPC मध्ये काय मिळतं? : JioPC ही 'कॉम्प्युटर-ॲज-अ-सर्व्हिस' (सेवा म्हणून संगणक) अशी सबस्क्रिप्शन सेवा आहे, जी वापरकर्त्याच्या स्वतःच्या हार्डवेअरऐवजी जिओच्या क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर चालते. जुन्या उपकरणांमधील प्रोसेसर, रॅम आणि स्टोरेजवर अवलंबून राहण्याऐवजी, ही सेवा रिमोटली (दूरस्थपणे) चालणारा व्हर्च्युअल डेस्कटॉप उपलब्ध करून देतं.
JioPC Ultra प्लॅन्सची किंमत : ही सेवा दोन प्रकारच्या कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध आहे आणि दोन्ही 'उबंटू लिनक्स' (Ubuntu Linux) वर चालतात. JioPC Ultra: ८-CPU कॉन्फिगरेशन, 16 GB रॅम, 1TB क्लाउड स्टोरेज किमतींचा विचार करता, JioPC प्लॅनचं दर 2 महिन्यांसाठी 1,000, 5 महिन्यांसाठी 2,000 आणि 12 महिन्यांसाठी 4,000 असे आहेत. JioPC Ultra प्लॅन्सची किंमत अनुक्रमे 1,200, 2,500 आणि 5,000 इतकी आहे. सर्व किमतींमध्ये GST चा समावेश आहे. वार्षिक प्लॅनचा विचार केल्यास, स्टँडर्ड टियरसाठी (standard tier) दररोजचा खर्च साधारणपणे 11 आणि Ultra टियरसाठी साधारणपणे 13.70 येतो; म्हणजेच कमी कालावधीचे प्लॅन्स दररोजच्या खर्चाच्या हिशोबात तुलनेनं महाग पडतात.
वापरकर्ते ही सेवा कशी वापरू शकतात? : ग्राहक जिओ किंवा जिओव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मोबाइल क्रमांकाद्वारे नोंदणी करू शकतात आणि पाच मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत ब्राउझरद्वारे ही सेवा सुरू करू शकतात. यासाठी कोणत्याही हार्डवेअर इन्स्टॉलेशनची किंवा डेटा मायग्रेशनची (डेटा स्थलांतराची) गरज नाही, असं कंपनीनं सांगितलं. जर वापरकर्त्याकडे सक्रिय जिओ ब्रॉडबँड कनेक्शन असेल आणि सोबत कीबोर्ड, माउस असेल, तर जिओ सेट-टॉप बॉक्सद्वारे टेलिव्हिजनवरही JioPC वापरता येतं. दोन्ही ॲक्सेस पद्धतींमध्ये कंटेंट, ॲप्लिकेशन्स आणि सेटिंग्स एकसारखेच राहतात, मात्र यूएसबी ड्राइव्ह सपोर्ट फक्त सेट-टॉप बॉक्सद्वारे उपलब्ध आहे, ब्राउझरद्वारे नाही.
हार्डवेअर समस्या दुरुस्त : जिओ या सेवेला प्रामुख्यानं मंदावलेल्या किंवा कमी स्टोरेज असलेल्या कॉम्प्युटरचं आयुष्य वाढवण्याचा एक मार्ग म्हणून सादर करते. त्यांच्या मते ही सेवा विशेषतः तीन ते चार वर्षे जुन्या मशिन्ससाठी योग्य आहे आणि असा दावा करते की आठ वर्षे जुना कॉम्प्युटरसुद्धा एआय-पॉवर्ड ॲप्लिकेशन्स हाताळू शकतो, कारण जास्त प्रोसेसिंग क्लाउडमध्ये होते. तरीही, जिओपीसीच्या स्पष्ट मर्यादा आहेत. ते खराब झालेली स्क्रीन, निकामी झालेली बॅटरी किंवा कमकुवत वाय-फाय मॉड्यूल यांसारख्या हार्डवेअर समस्या दुरुस्त करू शकत नाही, आणि मूळ कॉम्प्युटर ब्राउझर चालवण्यासाठी आणि इंटरनेटशी कनेक्ट राहण्यासाठी पुरेसा कार्यक्षम असणे आवश्यक आहे. यामध्ये मिळणारी रॅम आणि स्टोरेज क्लाउड-होस्टेड आहेत आणि त्यामुळं वापरकर्त्याच्या डिव्हाइसमध्ये प्रत्यक्ष अपग्रेड होत नाही. दोन्ही कॉन्फिगरेशन्स विंडोजऐवजी उबंटू लिनक्सवर चालतात, त्यामुळं वापरकर्त्यांनी प्रत्येक विंडोज ॲप्लिकेशन थेट चालेल असं गृहीत धरू नये. या सेवेमध्ये लिब्रेऑफिस, मायक्रोसॉफ्ट 365 ख्या साधनांसाठी वेब ब्राउझर आणि डिझाइन कामासाठी ॲडोबी एक्सप्रेस यांचा समावेश आहे, परंतु जर वापरकर्ते विशिष्ट विंडोज-आधारित सॉफ्टवेअर, संस्थात्मक साधनं किंवा हार्डवेअर ड्रायव्हर्सवर अवलंबून असतील.
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